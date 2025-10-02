◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦の試合前会見に出席。この日の先発で、今季チーム最多の１２勝を挙げた新エース・山本由伸投手（２７）への期待を明かした。

「今日に関しては由伸に託すつもりだ。私にとって、彼は今日使える最高の投手だからね。そこに加えて、投球回のストレス、球数、相手のスイング、彼のボールの見え方を考慮して、より良い選択肢があるかどうかを判断することになる。おそらくそれほど（継投には）積極的にはならないと思う」

今季の山本はは渡米２年目で初の開幕投手を務め、３０試合で１２勝８敗、リーグ２位の防御率２・４９、被打率１割８分３厘はメジャートップだった。チームでは唯一ローテを守り切り、９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦で９回２死までノーヒットノーランの快投。レギュラーシーズン最終登板となった同２５日（同２６日）の敵地・Ｄバックス戦では日本人では史上７人目のシーズン２００奪三振にも到達し、この試合で４年連続の地区優勝を決めた。１７回１／３連続無失点の無双状態で２年連続のＰＳに臨む山本はサイ・ヤング賞候補にも挙がっている。

指揮官は「私が学んだのは、彼が非常によく準備をするということ。準備にとても意図がある。そして必要な時に必要な投球できる能力を彼が持っていることを学んだ。彼は常にベストな選択肢のように見える。そして、もし昨年から今年の選手について話しているなら、彼は成長チャートでおそらくＮＯ１だと言えるだろう。こちらに来て足場を固めようとし、文化や野球、打者を学び、自分のルーチンを作り、その上で本当に大きな試合で投げる投手になるということを考えると」と話した。