誰!? 甘美なボディでバレエに興じる美女の正体は…3年前に人気グループを脱退した韓国女優【PHOTO】

ガールズグループApinkを脱退して現在は女優として活動するソン・ナウンが、しなやかな体のラインを披露し話題になっている。

【写真】ソン・ナウン、胸元“パックリ”姿

ソン・ナウンは9月29日、自身のインスタグラムを更新。「もう1年」というコメントとともに、バレエの練習風景を収めた複数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、ピンクのバレエウェアを着て鏡の前に座る姿や、脚をしなやかに持ち上げてストレッチをする姿が写されている。華奢な肩のラインや長く伸びた手足は、繊細なボディラインを一層際立たせていた。

また、黒のレオタードとレギンスを合わせた別のカットでは、優雅なバレエポーズを披露。自然な動きの中で引き締まった体が強調され、妖艶な魅力を漂わせている。

この投稿は公開からわずか1日で6万件以上の「いいね！」を獲得。コメント欄には「まるでバレリーナのよう」「ボディラインが美しすぎる」「演技もバレエも完璧」といった称賛が相次いだ。

（写真＝ソン・ナウンInstagram）

ソン・ナウンは2022年にApinkを脱退し、本格的に女優へ転身。現在も精力的に活動を続けている。

◇ソン・ナウン プロフィール

1994年2月10日生まれ。2011年4月にガールズグループApinkのメンバーとしてデビュー。端正な顔立ちとスタイルの良さでグループではビジュアルメンバーであり、ガールズグループ全体でもビジュアルメンバーとしてよく名前が挙がった。ウエストの細さも話題になり、「アリの腰」とも呼ばれている。アイドルとしても絶好調だった2021年4月、女優活動のためYGエンターテインメントに移籍。翌年の2022年4月、11年間活動したApinkから脱退した。