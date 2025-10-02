メルセデス・ベンツのモビショー出展概要

メルセデス・ベンツ日本は、10月31日より一般公開となる『ジャパンモビリティショー2025』への出展とその概要を発表した。

【画像】ジャパンモビリティショー2025メルセデス・ベンツ・ブースで披露される予定の最新モデル 全28枚

『フィール・ザ・メルセデス（Feel the Mercedes）』をテーマとしたブースには、五感を通じてブランドの魅力を体感できる展示を行うという。



メルセデスAMG初のBEVモデル『コンセプトAMG GT XX』。 メルセデス・ベンツ

注目の展示車両には、メルセデスAMG初の完全電気自動車『コンセプトAMG GT XX』がアジア圏初公開となるほか、プレミアムラグジュアリーバンのコンセプトモデル『ビジョンV』や、フルモデルチェンジでEVモデルをラインナップに加えた『新型CLA』、『新型GLC』がジャパンプレミアとなる。

さらに、近日発表予定のモデル『メルセデス・マイバッハSLモノグラム・シリーズ』、『メルセデスAMG GT63プロ4マチック・プラス・クーペ』、『メルセデスAMG G63（ISG）マヌファクトゥーア・プログラム採用モデル』なども披露される予定である。

また、メルセデス・ベンツのジャパンモビリティショー2025特設ウェブサイトでは、一般公開日のチケットが50組100名に当たるキャンペーンを10月7日23時59分まで実施している。