VANILLABEANSのハロウィン限定♡遊び心あふれる新作スイーツコレクション

横浜発のチョコレートブランドVANILLABEANSから、2025年10月1日(水)よりハロウィン限定商品が登場します。今年は新作「ロッキーバトン」や「ハロウィンアソート」をはじめ、人気定番のショーコラ＆パリトロも限定パッケージに♪ さらに遊び心あふれる店舗・オンラインイベントも開催され、特別な秋のひとときを彩ります。

新作＆人気スイーツが限定パッケージに

ハロウィン限定商品として新登場する「ロッキーバトン」（2,160円／10個入・ビター5個、ルビー5個）は、マシュマロやナッツ、バタークッキーをチョコに混ぜ込んだザクふわ食感が魅力。

また「ハロウィンアソート」（1,728円）はショコラカレ4種×各4枚と、スノーボール・ココア8粒を詰め合わせた一口スイーツセット。個包装で配りやすく、ギフトにも最適です♡

さらに定番人気の「ショーコラ＆パリトロ」（4個入1,728円／8個入3,456円）からは限定パッケージが登場。濃厚な生チョコと3層チョコレートの贅沢な味わいを華やかに演出します。

気軽に楽しめる限定タブレットも

「タブレットショコラ・みなとみらいブレンド」（648円）は、クラフト感のある人気タブレットに限定デザインの巻紙を採用。

横浜工房でカカオ豆の選別から丁寧に仕上げた一枚は、65%前後の程よいカカオ感で食べやすく、ハロウィン気分を盛り上げてくれます♪

店舗＆オンラインで楽しめる限定イベント

オンラインでは「ジャック・オー・ランタンを探せ！」イベントを開催。隠れたアイコンをクリックすると「ショコラカレ・パンプキン4枚入」が購入可能に。

実店舗では「トリックorトリート！」企画も実施され、VANILLABEANS公式アプリ提示と合言葉で「ショコラカレ・パンプキン」1枚をプレゼント。

どちらも10月1日～31日限定、なくなり次第終了です。

特別な秋を彩るVANILLABEANSのハロウィン♡

今年のハロウィンは、遊び心と上質な味わいを兼ね備えたVANILLABEANSの限定スイーツで心ときめく時間を過ごしてみませんか？

新作「ロッキーバトン」やアソート、人気のショーコラも特別なパッケージで登場。イベントやギフトにもぴったりなラインアップで、2025年の秋をさらに甘く華やかに彩ります。