¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡ÈÂçÊªÇÐÍ¥¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö»þÂå·à¤òÄ¹¤¯±é¤¸¤¿Ãç¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬À¸¶Ì»Ò¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¤¬¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤´¶á½ê¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ÈÂçÊªÇÐÍ¥¡É¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ì½ï¤Ë»þÂå·à¤òÄ¹¤¯±é¤¸¤¿Ãç¤Ç¤¹¡×¤´¶á½ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥Ãç´Ö¡¦¾¾Ê¿·ò¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²Ö
¡¡¡È¤´¶á½ê¤µ¤ó¡É¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤È¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ê¿·ò¡Ê71¡Ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¡¦Èþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¼Ì¿¿¿ÞÏ¿¡Ø°©°¦»±¡Ù¤ò¸«¤¿¾¾Ê¿¤«¤é½Ë¤¤¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÈà¤Ï°ì½ï¤Ë»þÂå·à¤òÄ¹¤¯±é¤¸¤¿Ãç¤Ç¤¹¡×¡ÖÈà¤Î¥Á¡¼¥à¤È»ä¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÌîµåÂç²ñ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾¾Ê¿¤È¤Î¿Æ¸ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤ËµþÅÔ¤Î»£±Æ½ê¤ÇÄ¹Ç¯°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÅìµþ¤Ç¤â¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê±ü¤µ¤ó¤¬À¸¶Ì»Ò¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»þÂå·à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Æ±»Ö¡×¡ÖÌîµåÂç²ñ¤â¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Ç¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢À¼¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ª²Ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¤¬Âô»³¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢400¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
