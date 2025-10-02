「圧倒的に強い」「一流だ」王者は別格！レギュラー５人欠場でバルサ撃破のパリSGにスペイン紙が脱帽！相手DFは唖然「最悪だ」「かなり苦戦した」【CL】
現地時間10月１日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ２節で、昨シーズン４強のバルセロナは、王者パリ・サンジェルマンとホームで対戦。１−２で痛恨の逆転負けを喫した。
14分にはフェラン・トーレスのシュートで先制したバルサは、38分にセンニ・マユルのゴールで被弾。最後は攻め込まれたなか、90分にゴンサロ・ラモスに決勝ゴールを許してしまった。
この日のパリSGは、バロンドールを獲得したウスマンヌ・デンベレ、フビチャ・クバラツヘリア、デジレ・ドゥエのトリデンテに加え、キャプテンの重鎮DFマルキーニョス、ウォーミングアップでアクシデントが発生したMFジョアン・ネベスのレギュラークラス５人が不在。しかもアウェーにもかかわらず、後半はバルサを押し込んだ。
そのパフォーマンスにスペインのメディアも脱帽だ。大手紙『AS』は「PSGは一流だ。フェランがバルサに先制点をもたらしたが、フランスのチームは圧倒的な強さを見せた。ラモスが90分に試合を決定づけた。ルイス・エンリケ率いるチームは、猛烈なペースで試合を締めくくった」と報じた。
また、バルサのDFエリク・ガルシアは「最悪だ。前半はチャンスも作り、試合をコントロールできて良かった。でも、ゴールへのプレッシャーが弱まってしまった。後半はかなり苦戦し、ビハインドを背負った。引き分けなら多少の慰めになったが、相手に２点目を許してしまった」と嘆いた。
昨シーズン王者のとんでもない強さに脱帽のようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
