勝俣州和、そうそうたる芸能人から“12回”の還暦祝い 「CHA-CHA」元メンバーからも
タレントの勝俣州和（60）が、2日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】「胸熱です」“ウリナリ仲間”らが集結！勝俣の還暦パーティー記念ショット
今年3月に60歳になった勝俣は、芸能界の錚々（そうそう）たる人たちから計12回も還暦祝いをしてもらったという。中でもうれしかったのは「CHA-CHA」の元メンバーからの祝福。23歳の時アイドルグループでデビューした時から仲が良く、グループ再結成ができるのではと盛り上がった。
そもそも誕生日は産んでくれた母に感謝をする日と思っている勝俣。母を誘って家族で旅行に行き母に感謝の手紙を渡したそう。そんな母は数年前に勝俣が生まれた頃に住んでいた仙台に行きたいと言い出した。その時は体調が優れずに車いすだった母に、折角だから歩いて行けるようになったら一緒に行こうとトレーニングを勧めたのだとか。
その結果、息子と一緒に仙台へ行きたかった母は約束を果たし思い出の地に歩いて行けた。しかも、母が大切にしていた赤ちゃんだった勝俣を抱いた写真と同じ場所で記念写真も撮れたと明かす。
