◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

「キケ」の愛称で親しまれるドジャースのＥ・ヘルナンデス内野手（３４）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦の試合前会見に出席。この日も「７番・左翼」で先発出場する“お祭り男”は今季の山本由伸投手（２７）を絶賛した。

キケと由伸といえば、昨年のパドレスとの地区シリーズ第１戦で由伸が３回５安打５失点と打ち込まれた後の話が有名だ。サンディエゴ遠征中にキケがカフェに連れ出し、約２時間の気分転換。この出来事がきっかけとなり、自信を取り戻した由伸は第５戦で５回２安打無失点と好投し、その後のワールドシリーズ制覇につなげた。キケは今季チームで唯一先発ローテを守り抜き、１２勝、リーグ２位の防御率２・４９とエースの働きを見せた背番号１８について聞かれると、賛辞の言葉を並べた。

「彼が今季どんなシーズンを送ったかを見れば（昨年との違いは）明らかだよ。自分が誰なのかを探ろうとしているわけじゃない。彼は自分が誰かを分かっているんだ。ゲームプランを持って、それを実行している。コマンドは完璧だし、今夜もそうであってほしいと思う。去年は少し、このリーグに適応しようとしていたように見えた。今年は『自分のゲームプランで行く。自分の投球をする。それがどう作用するか見てみる』という姿勢だった。それをシーズンを通してやり切って、素晴らしいシーズンを送った」

自身は今季のレギュラーシーズンは９３試合で打率２割３厘、１０本塁打、３５打点と低迷したが、ポストシーズン（ＰＳ）では通算８７試合で打率２割８分３厘、１５本塁打、３５打点と抜群の勝負強さを見せてきた。昨年のＰＳも１４試合で２本塁打、６打点とワールドシリーズ制覇に貢献。今季もＰＳ初戦となった前日３０日（同１０月１日）のレッズ戦で３打数２安打１得点と仕事を果たした。「一番難しいのは『一日一日を大切にする』こと。現実として、今日以外に大事なものはないんだ。試合が始まれば、一球一球に集中しようとする。ＰＳではどの一球が試合を決めるか分からないと感じていて、だからこそ、『一日一日、一球一球に集中する』という心構えが、雑音を消して自分がやるべきことに集中できる理由なんだと思う」と話した。