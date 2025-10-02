【韓国】
消費者物価指数（CPI）（9月）08:00
予想　0.6%　前回　-0.1%（前月比)
予想　2.0%　前回　1.7%（前年比)

【豪州】
貿易収支（8月）10:30
予想　63.2億豪ドル　前回　73.1億豪ドル（貿易収支)

【スイス】
消費者物価指数（CPI）（9月）15:30
予想　-0.1%　前回　-0.1%（前月比)　
予想　0.3%　前回　0.2%（前年比)

【香港】
小売売上高（8月）17:30
予想　N/A　前回　1.8%（価格・前年比)
予想　N/A　前回　1.0%（数量・前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏雇用統計（8月）18:00
予想　N/A　前回　6.2%（ユーロ圏失業率)

【米国】
チャレンジャー人員削減数（9月）20:30
予想　N/A　前回　13.3%（前年比)

※政府機関閉鎖による影響で米新規失業保険申請件数、耐久財受注、製造業新規受、の発表は延期

※予定は変更することがあります