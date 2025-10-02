【韓国】

消費者物価指数（CPI）（9月）08:00

予想 0.6% 前回 -0.1%（前月比)

予想 2.0% 前回 1.7%（前年比)



【豪州】

貿易収支（8月）10:30

予想 63.2億豪ドル 前回 73.1億豪ドル（貿易収支)



【スイス】

消費者物価指数（CPI）（9月）15:30

予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)

予想 0.3% 前回 0.2%（前年比)



【香港】

小売売上高（8月）17:30

予想 N/A 前回 1.8%（価格・前年比)

予想 N/A 前回 1.0%（数量・前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏雇用統計（8月）18:00

予想 N/A 前回 6.2%（ユーロ圏失業率)



【米国】

チャレンジャー人員削減数（9月）20:30

予想 N/A 前回 13.3%（前年比)



※政府機関閉鎖による影響で米新規失業保険申請件数、耐久財受注、製造業新規受、の発表は延期



※予定は変更することがあります

