本日の予定【発言・イベント】
10:30 豪中銀半期金融安定報告
12:35 日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
15:35 内田日銀副総裁、全国証券大会挨拶
17:30 英DMPインフレ調査（9月）
21:45 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、商工会議所年次会議出席
23:30 ローガン・ダラス連銀総裁、イベント「進化するエネルギーと政策」出席
3日0:35 シュレーゲル・スイス中銀総裁、イベント講演
1:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州安定機構（ESM）会議出席
2:00 デギンドスECB副総裁、討論会参加
欧州政治共同体（EPC）会合
フランス労働組合、大規模ストライキとデモ実施
中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休（8日まで、9日に取引再開）
※政府機関閉鎖による影響で米新規失業保険申請件数の発表は延期
※予定は変更することがあります
12:35 日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
15:35 内田日銀副総裁、全国証券大会挨拶
17:30 英DMPインフレ調査（9月）
21:45 マクルーフ・アイルランド中銀総裁、商工会議所年次会議出席
23:30 ローガン・ダラス連銀総裁、イベント「進化するエネルギーと政策」出席
3日0:35 シュレーゲル・スイス中銀総裁、イベント講演
1:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州安定機構（ESM）会議出席
2:00 デギンドスECB副総裁、討論会参加
欧州政治共同体（EPC）会合
フランス労働組合、大規模ストライキとデモ実施
中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休（8日まで、9日に取引再開）
※政府機関閉鎖による影響で米新規失業保険申請件数の発表は延期
※予定は変更することがあります