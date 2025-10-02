¡È»êÊõ¤ÎÈþµÓ¥×¥í¥À¡¼¥Ä¥¡¡¼¡É¡Ö¤«¤Ê¤êÏª½Ð¡×¤ÇÈþÇØÃæÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡ÖÄ¶åºÎï¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃçº¬»í¿¥¡Ê24¡Ë¤¬¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ãçº¬¤Ï¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿½©¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÂçÃÀ¤ËÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤·¡Ö¼ó¼þ¤ê¤«¤Ê¤êÏª½Ð¤·¤Æ¤Æ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ÈÇØÃæ¤¬åºÎï¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¸µÓ¤Ç¤¤¤±¤ëµ¤²¹¤À¥Í¡×¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÈþµÓ¤âºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÈþµÓ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÄ¶åºÎï¤ÇÈþ¿Í¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤¤¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãçº¬¤Ï4·î¡¢ÆÃµ»¤Î¥½¥Õ¥È¥À¡¼¥Ä¤Ç¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¡£7·îÈ¾¤Ð¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È»êÊõ¤ÎÈþµÓ¥×¥í¥À¡¼¥Ä¥¡¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥É¥ë¤È¥À¡¼¥Ä¥¡¡¼¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£