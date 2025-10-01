「エンジニアド ガーメンツ」がジョセフ チーニーとのコラボシューズ発売　定番モデルをアップデート

鈴木大器が手掛ける「エンジニアド ガーメンツ（ENGINEERED GARMENTS）」が、英ノーザンプトンに拠点を置くシューズメーカー「ジョセフ チーニー（JOSEPH CHEANEY）」とのコラボレーションシューズを10月3日に発売する。ネペンテス（NEPENTHES）の系列各店とオンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

コラボモデルは、「ジョセフ チーニー」の代表作である“ケンゴン IIR（CAIRNGORM IIR）”をベースに製作。英国軍の軍靴にも用いられていたラスト“4436”を採用し、ゆったりとしたフィット感を実現した。また、アッパーをソールの上から縫い付ける「ヴェルトショーン製法」により、隙間を作らず雨やホコリの侵入を抑制。羽根部分とシュータンが一体となる「べローズタン」を組み合わせることで、より高い防水性に繋げたという。

特別仕様として、アッパーの片側にDリングを配した非対称のデザインを採用。ソールは従来のコマンドソールではなく、軽量でクッション性の高い「ヴィブラム（Vibram）」社製モルフレックスソールを仕様を用いた。ブラックとバーガンディーの2色展開で、価格は10万8900円。

◾️ネペンテス オンラインストア