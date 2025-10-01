ロンドン発のファッションブランド「ステファン クック（Stefan Cooke）」を手掛けるジェイク・バート（Jake Burt）のショップ「Jake’s」が、大阪の古着店「11747391」と東京の古着店「KIOSQUE CC」で日本初となるポップアップを開催する。期間は大阪が10月11日と12日の2日間、東京が10月18日と19日の2日間。

「Jake’s」は、ロンドンのVyner Streetで毎週土曜日のみ営業。今回のポップアップでは、1960年代のアメリカンフットボールジャージから着想を得た「Sports Jersey」と1960年代のチャンピオン製フーディを模し、オリジナルの3倍のサイズで編んでから縮めて仕上げた「Felt Hoodie」といったポップアップ限定アイテムのほか、ホースジャケットやホースバッグ、レオパードアランカーディガンなどを用意する。

期間中は、デザイナーのジェイク・バートが在店する。なお、アイテムの価格やサイズ展開は非公開。

◾️＜Jake‘ｓ＞ POPUP in TOKYO ＆ OSAKA

【大阪】

開催期間：2025年10月11日（土）〜10月12日（日）

会場：11747391

所在地：大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目5-25ジネスビル2、3階

【東京】

開催期間：2025年10月18日（土）〜10月19日（日）

会場：KIOSQUE CC

所在地：東京都渋谷区神宮前6-24-2 原宿芳村ビル2階