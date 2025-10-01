¡Ö¥¹¥È¥é¥¹¥Ù¥ê¡¼¡×¤¬ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ç´ØÀ¾½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ¡¡ÄêÈÖ¥Ð¥Ã¥°¡É¥â¥¶¥¤¥¯¡É¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÈ¯¤Î¥ì¥¶¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥È¥é¥¹¥Ù¥ê¡¼¡ÊSTRATHBERRY¡Ë¡×¤¬¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹1³¬¤Î¥Ð¥Ã¥°¥¢¥È¥ê¥¨ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç´ØÀ¾½é¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï10·î15Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¡£
◾️¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×
¡¡¥¹¥È¥é¥¹¥Ù¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥Ç¥£¥ó¥Ð¥é¤Ç2013Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òµòÅÀ¤ËÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¶¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¯¥í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡É¥â¥¶¥¤¥¯¡É¤ä¡È¥È¡¼¥È¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¡È¥â¥¶¥¤¥¯ ¥Ð¥Ã¥°¡É¤¬9Ëü6800±ß¡¢¡È¥ß¥Ç¥£ ¥È¡¼¥È¡É¤¬11Ëü8800±ß¡£6Ëü±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÃå50¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÇÛÉÕ¤¹¤ë¡£
◾️¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00~20:00
²ñ¾ì¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹£±³¬ ¥Ð¥Ã¥°¥¢¥È¥ê¥¨ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8-7