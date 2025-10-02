　2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円高の4万4860円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

47379.90円　　ボリンジャーバンド3σ
46258.73円　　ボリンジャーバンド2σ
45137.57円　　ボリンジャーバンド1σ
44985.00円　　一目均衡表・転換線
44914.00円　　5日移動平均
44860.00円　　2日夜間取引終値
44550.85円　　1日日経平均株価現物終値
44016.40円　　25日移動平均
43705.00円　　一目均衡表・基準線
42895.23円　　ボリンジャーバンド-1σ
42357.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41774.07円　　ボリンジャーバンド2σ
41746.80円　　75日移動平均
40700.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40652.90円　　ボリンジャーバンド3σ
39196.10円　　200日移動平均


株探ニュース