日経225先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比320円高の4万4860円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
47379.90円 ボリンジャーバンド3σ
46258.73円 ボリンジャーバンド2σ
45137.57円 ボリンジャーバンド1σ
44985.00円 一目均衡表・転換線
44914.00円 5日移動平均
44860.00円 2日夜間取引終値
44550.85円 1日日経平均株価現物終値
44016.40円 25日移動平均
43705.00円 一目均衡表・基準線
42895.23円 ボリンジャーバンド-1σ
42357.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
41774.07円 ボリンジャーバンド2σ
41746.80円 75日移動平均
40700.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40652.90円 ボリンジャーバンド3σ
39196.10円 200日移動平均
株探ニュース
