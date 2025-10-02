TOPIX先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比変わらずの3090ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3211.51ポイント ボリンジャーバンド3σ
3179.98ポイント ボリンジャーバンド2σ
3148.45ポイント ボリンジャーバンド1σ
3131.50ポイント 一目均衡表・転換線
3122.80ポイント 5日移動平均
3116.92ポイント 25日移動平均
3110.00ポイント 一目均衡表・基準線
3094.74ポイント 1日TOPIX現物終値
3090.00ポイント 2日夜間取引終値
3085.39ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3053.86ポイント ボリンジャーバンド2σ
3036.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3022.33ポイント ボリンジャーバンド3σ
2979.81ポイント 75日移動平均
2938.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2809.89ポイント 200日移動平均
株探ニュース
