　2日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比変わらずの3090ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3211.51ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3179.98ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3148.45ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3131.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3122.80ポイント　　5日移動平均
3116.92ポイント　　25日移動平均
3110.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3094.74ポイント　　1日TOPIX現物終値
3090.00ポイント　　2日夜間取引終値
3085.39ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3053.86ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3036.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3022.33ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2979.81ポイント　　75日移動平均
2938.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2809.89ポイント　　200日移動平均


