　2日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の711ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

811.23ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
795.10ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
778.97ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
777.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
762.84ポイント　　25日移動平均
759.56ポイント　　75日移動平均
752.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
750.00ポイント　　一目均衡表・基準線
746.71ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
743.00ポイント　　一目均衡表・転換線
739.60ポイント　　5日移動平均
730.58ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
720.06ポイント　　1日東証グロース市場250指数現物終値
714.45ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
711.00ポイント　　2日夜間取引終値
701.26ポイント　　200日移動平均


株探ニュース