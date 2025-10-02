グロース先物テクニカルポイント（2日夜間取引終了時点）
2日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比10ポイント安の711ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
811.23ポイント ボリンジャーバンド3σ
795.10ポイント ボリンジャーバンド2σ
778.97ポイント ボリンジャーバンド1σ
777.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
762.84ポイント 25日移動平均
759.56ポイント 75日移動平均
752.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
750.00ポイント 一目均衡表・基準線
746.71ポイント ボリンジャーバンド-1σ
743.00ポイント 一目均衡表・転換線
739.60ポイント 5日移動平均
730.58ポイント ボリンジャーバンド2σ
720.06ポイント 1日東証グロース市場250指数現物終値
714.45ポイント ボリンジャーバンド3σ
711.00ポイント 2日夜間取引終値
701.26ポイント 200日移動平均
株探ニュース
