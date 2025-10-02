ビジュ1000点あげたいッ♡【3COINS】即カゴ推奨！「激かわキーホルダー」

“こんなの欲しかった！“と思わず即カゴしてしまいそうな「激かわキーホルダー」が【3COINS（スリーコインズ）】に登場。見た目が可愛く、バッグやポーチにつけるだけで気分が上がりそうな優秀アイテムです。プチプラながらおしゃれ度も高く、ちょっとしたアクセントにもぴったり。今回は、心ときめく3COINSのくま & うさぎモチーフのキーホルダーをご紹介します！

レースが映えてガーリーなエンジェルキーホルダー

【3COINS】「エンジェルアニマルキーホルダー」\330（税込）

レースの華やかさが目を引く、うさぎモチーフ付きのガーリーなエンジェルキーホルダー。ふわふわのうさぎ天使のモチーフに、ピンクのリボンをあしらったレースがアクセントとなり、持ち物をぐっと可愛く彩ってくれそうです。星やリボンのチャームもついていて、揺れるたびに気分が上がりそう。ガーリーな小物が好きな人におすすめしたい、ときめき度満点のキーホルダーです。

パール × ハートが可愛いおしゃれくまモチーフ

【3COINS】「プリントパンツベアキーホルダー」\550（税込）

パールとハートチャームのネックレスを身につけた、愛らしいくまモチーフのキーホルダー。ころんとしたフォルムと、もこもこな素材感が可愛らしさを引き立てています。首元のパールとゴールドのハートが上品さをプラスして、大人女性でも持ちやすいデザインに仕上がっているのが魅力。ドット柄のボトムも遊び心たっぷりで、バッグやポーチにつければ毎日のおしゃれをさりげなく格上げしてくれそうです。

優しいカラーで馴染む フェミニンなうさぎキーホルダー

【3COINS】「レースウサギキーホルダー」\550（税込）

優しいカラーのフェミニンなうさぎモチーフのキーホルダー。くすみピンクの色味と繊細なレースのワンピースが、上品な雰囲気を演出しています。落ち着いたトーンだからバッグやポーチに自然と馴染みつつ、持つだけで気分が上がりそう。うさぎとリンクするようにレースのワンピースを身につけて、お出かけを楽しむのも素敵です。

キラッと星輝く癒し系エンジェルラビット

【3COINS】「エンジェルラビットキーホルダー」\550（税込）

キラッと星が輝くデザインが印象的な、癒し系エンジェルラビットのキーホルダー。真っ白なラビットモチーフに小さな羽根が付き、天使のような愛らしさをたっぷりと感じられます。パールやハート、星のチャームが揺れるたびに華やかさを添えてくれそうなのも嬉しいポイント。見るたびに癒されそうな、可愛らしさ満点のアイテムです。

