ÁÔÀä¤Ê¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿²¬Ìî²í¹Ô¤¬¸ì¤ëÉô³èÆ°¡Ö¥¦¥½¤¬¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤ÞÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
Ï¢ºÜ¡ÖÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×
¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û²¬Ìî²í¹Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¿Âè£´²ó¡ÊÁ´£´²ó¡Ë
¡ÖÉô³è¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È¸ì¤ë²¬Ìî²í¹Ô»á¡¡photo by Sano Miki
Âè£±²ó¢¡²¬Ìî²í¹Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×¡ä¡ä
Âè£²²ó¢¡²¬Ìî²í¹Ô¤¬啞Á³¤È¤·¤¿¹â¹»½é¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ä¡ä
Âè£³²ó¢¡²¬Ìî²í¹Ô¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡×¹â¹»»þÂå¡ä¡ä
¡¡¹â¹»»þÂå¤ÎÉô³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤¿¤À¤¿¤ÀÉ¬»à¤ÇÁ´Á³µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥¤¥Á¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òºî¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ó¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´Éô¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬Éô³è¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ËÍ¤Ï¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÌî¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¹â¹»¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤ÏÌî¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¿Í¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿À¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡À¤¤ÎÃæ¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¹â¹»¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤Æ²¿¤«ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¡¡ËÜÅö¤Ï¹â¹»»þÂå¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÈÖ³Ú¤·¤¤»þ´ü¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£º£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤è¤ê¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤¢¤½¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ¨¤²¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¤é¥À¥á¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Éô³è¤ÎÃç´Ö¤äÀèÇÚ¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤¬¥ä¥ó¥¡¼¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ»¤Ø¿Ê¤à¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¡Ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç²ñ¼Ò¤ò¶½¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤ëÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤Æ¹â¹»»þÂå¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ç¡¢²È¤Ë¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾¿Æ¤â·»»Ð¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Î¥ä¥ó¥¡¼°ì²È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÈà¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£º£¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òºî¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Éô³è¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡ª
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Îý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¶ìÏ«¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡£¤È¤¤Ë¤Ïµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç½õ¤±¹ç¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã¯¤«¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¥¦¥½¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤âÁ´°÷¤ÎÀÕÇ¤¡£¤½¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï¡¢Éô³è¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Éô³è¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿Ãç´Ö¤Îå«¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶¯¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ä¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥ª¥ì¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Éô³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Î»þÂå¤Ê¤ó¤«¤È¤ÏÈæ¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤½ë¤¤¤Ê¤«¤Ç³èÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë²°³°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤¿¿ôÇ¯Á°¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢Éô³è¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤â¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢³èÆ°¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢½ë¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢Éô³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã¯¤â¤¬Éô³è¤ò¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤Æ¶¯À©¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥½¤¬¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Éô³è¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤Ï±¿Æ°Éô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤¤Ã¤ÈÊ¸²½Éô¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²¿¤«¤ÎÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Æ»¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢É¬»à¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤¬¡¢Éô³è¤Î¤è¤µ¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë
²¬Ìî²í¹Ô¡Ê¤ª¤«¤Î¡¦¤Þ¤µ¤æ¤¡Ë
1972Ç¯£··î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¾¾¹¾ÆüÂç¹â¤òÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£1994Ç¯¡¢Âç³Ø¤òÃæÂà¤·±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÆþ¤ê¡£²÷Â®FW¤È¤·¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤«¤é³èÌö¡£1995Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢1997Ç¯¤Î£×ÇÕÍ½Áª¥¢¥¸¥¢Âè£³ÂåÉ½·èÄêÀï¤Ç¤Ï£Ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÆüËÜ¤ò½é¤Î£×ÇÕ½Ð¾ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£1998Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹£×ÇÕ¤Ç¤ÏÂè£²Àï¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¤â±ºÏÂ¤ÇÊ³Æ®¤·¡¢2001Ç¯¤Ë¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£2002Ç¯¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¤¢¤È¡¢2004Ç¯¤Ë¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ç±ºÏÂ¤ËÉüµ¢¡£2009Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¹á¹Á¥ê¡¼¥°¤ÎÅ·¿åÔ£ÈôÇÏ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢Æ±Ç¯£¸·î¤Ë¤ÏÅö»þJFL¤Î¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£2013¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£°Ê¹ß¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòGM¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2024Ç¯12·î¤ËÆî³ëSC»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2025Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¸ÅÁã¡¦±ºÏÂ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤â½¢Ç¤¤·¤¿¡£