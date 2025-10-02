

ふすまを外して押し入れを「見せる収納」にしたことで感じた“暮らしの変化”とは…？（筆者撮影）

【画像を見る】40代夫婦が暮らす築35年マンション、押し入れ収納のビフォーアフター

築35年の賃貸マンションでの夫婦2人暮らしや、日々の気づき、心動かされた瞬間を動画発信している深尾双葉さん。かつては古道具屋を営み「物を集めることが大好きだった」という彼女は、能登半島震災、そして40代に入ったことを経て、物との向き合い方が変わってきたと言います。

お気に入りを集めることに夢中だった日々から、余白を楽しむ暮らしへ。40代で始めた「手放し」を通して得られた価値観や考えは、これからの人生を楽しむための唯一無二の財産になったそう。

今の家は古いマンションなので、大きな収納は和室の押し入れ1つだけ。押し入れを収納スペースとして使うために、入居時には便利な収納グッズを買いました。空間を存分に活用しようと、サイズを細かく測って、上の段に半透明の引き出し式の収納ケースを、下の段にはキャスター付きで引き出せる収納ラックを設置。この中に物をきちんと収めれば、部屋がきれいに片付くと信じていました。

以前は、収納場所は多ければ多いほど良いと思っていました。家を探す時や建てる時に重要視するポイントとして、「収納がたくさんあること」という意見もよく聞きます。実際、収納できるスペースが多ければ、たくさんの物を整理整頓してしまうことができて、外に出しっぱなしにならず部屋はいつもきれいなままのはずです。

確かに、押し入れ収納があると、たくさんの引き出しやラックにひとまずしまってしまえば部屋は片付くので、便利ではありました。

ただ、問題は、入れるだけの場所になってしまうということ。置き場所が部屋から押し入れの中に移っただけで、時間が経てば中に何が入っているかわからなくなってしまいます。また、収納グッズの中には隙間なく物を入れてもいいという感覚もあり、ぎゅうぎゅうに大量の物を収めていました。

部屋を整えてくれるはずの収納は、付き合い方を間違えると、すぐに散らかる雑多な部屋の原因にもなりかねません。この週では、そんな収納をどのように見直し、どんな風に変えていったかをお話しします。

【画像を見る】余白があってゆとりを感じる！ 40代夫婦が暮らす築35年マンション、押し入れ収納のビフォーアフター

徐々に増える収納ケース、そして押し入れの飽和状態

上の段に置いていた引き出し式の収納ケース。最初は数個でしたが徐々に増え、最終的には少しの隙間もなく並ぶように。同じデザインの規格も揃った収納ケースを、スペースを余すことなく並べれば、押し入れのふすまを開けた時にある程度は整っているように見えます。そこが落とし穴だったかもしれません。



生活感が漂う収納ケースやラックがぎっしり詰まった押し入れ。見た目にはある程度整っているが……（筆者撮影）

問題はそのケースの中身。片付ける時は、とりあえずその時に空いているケースの中に次々と入れていたので、食品ストックのケースの上には、フリマアプリに出品中のアイテムを入れたケースがあって、さらにその上には季節の雑貨が入っている、という状態で秩序がありませんでした。

何とかしなければ、という気持ちもあったので、「今日はこのケースの中だけ片付けてみよう」と1つだけ手をつけてみるのですが、いっぱいになったケースから別のケースへ入れ替えて満足。それは単に物の場所を移動させていただけでした。

この押し入れに何があるのか全体像が見えておらず、手放すべきか残すべきか根本的な判断ができなかったのです。今考えれば何の解決にもなっていないのに、入れ替えるだけで片付けた気分になっていました。なんとも不毛な時間を過ごしてしまいました。

押し入れのふすまを全部外してみた

この押し入れのメリットでありながら、最大のデメリットになってしまったのは、ふすまを閉めれば物が見えなくなること。

収納という意味では、多少乱雑になっていても隠すことができて、ホコリもつきにくいところは素晴らしいです。私も台所の片付けでは、鍋や調理道具はできるだけ扉のついた棚に収納するようにしました。

ただ、できるだけ負担を減らしたい自分にとっては、物が見えないというより「見なくて済む」場所になってしまったと思います。ふすまを閉めれば今は見なくて済む、と詰め込む癖がついてしまいました。

そこで、まず決めたのは、逆にふすまをすべて外して全体を見通すことができる場所にすること。オープンにした上で、管理を楽にするには、根本的に物を見直すことが必要でした。台所、洋服の手放しを行った時と同様に、やはりここでも、半透明の収納ケースに適当に詰め込んでいた中身をすべて出して、全体像を把握。

今では全く聴いていないCDや使っていない撮影機材、買っただけで手をつけていない手芸用品など、たくさんの物が出てきました。

手芸はいつかまた始めるかもしれないという気持ちもありましたが、「いつか」という考えはなくし、今にフォーカスを当てて興味がある物以外はすべて手放しました。



物を手放してすっきりした和室では、花を生け、障子を閉めて光を抑えめにして即席の床の間空間を楽しんでいる（撮影：メグミ）

生活感が出ない、おすすめの収納道具

収納ケースは、それまでのように隠しておく分にはいいのですが、オープンな状態で置くと、やはり生活感が全面に出てしまうもの。それを毎日眺めて暮らすよりも、多少不便だとしても、自分にとって美しいと思える状態にしようと決めました。

押し入れというのはどう頑張っても素敵に見せることは難しい場所。もともとが見せることを前提として作られていないからです。

それならばむしろ、余計な工夫は加えず、素っ気なさすら感じさせるシンプルな状態にした方が自分好みになると考えました。デザインが気に入っていなかった引き出し式の収納ケースやキャスター付きの収納ラックは、残念ながら一部を残して処分しました。

代わりに購入したのは、白い段ボールボックスとアウトドア用アルミコンテナです。

白い段ボールは、無機質な印象の箱が整然と並ぶ姿が好みです。何も印刷されていない白色だと、一般的な茶色の物に比べて引っ越し感も出ません。収納用品が並んでいるより、白い段ボールが並んでいる方が私は美しく感じます。便利だけれど好きではない物を毎日眺めて暮らすのか、ほんの少しの不便さを感じても好きな物を眺めて暮らすのか。私は後者を優先させました。



白い段ボールは情報量の少なさに加えて、リサイクルできる点も魅力。虫対策として、使う前にアルコールや防虫スプレーを全体にかければOK（撮影：メグミ）

選ぶコツは邪魔しないデザインとリサイクル可能か

箱の中には、ティッシュやトイレットペーパー、スポンジなどの台所用品や消耗品、洗剤、洗面用品など、あらゆる日用品のストックを収納しています。他にはカメラのレンズなどの仕事にまつわる道具を買った時の箱も残しています。すべて残すのではなく、頻繁に上位機種が出る物のみ、手放す際に必要な箱を取っておきます。発送に必要な梱包資材も一緒に保管しています。段ボール収納は虫の発生を不安に感じる方がいらっしゃると思いますが、使う前にアルコールや防虫スプレーを全体にかけることで、一度も虫は出ていません。

アルミコンテナはwanderoutの製品です。アウトドア用品でありながら、静謐な空気を感じさせるところが好みです。サイズは2種類あり、大小どちらも重宝しています。細かな傷も気にせず気兼ねなく使えるところも気に入っています。

なかには食料のストックと災害時の備蓄品を入れています。能登半島地震の後に食料の備蓄を見直して、数と種類を増やしましたが、コンテナの容量が大きいので、すべて余裕を持って収まっています。水やその他の飲料は重量があるので、頻繁に動かさない下の段に収納しています。



wanderout社のアルミコンテナには、災害時の備蓄品も兼ねた食料のストックを収納（撮影：メグミ）

この収納方法を選んだ理由は2つ。

1つは、ふすまを外してオープンな空間にするなら、できるだけ目から入る情報は少なくしたいと考えたこと。

もう1つは、長く使えるか、あるいはリサイクルが可能かどうかということです。

手放すことにした収納用品は引き継ぎ手が見つからず、結果としてほとんどが廃棄処分となり、たくさんのゴミを生み出してしまったことが、唯一の反省点です。

段ボールはアルミケースほどの耐久性はありませんが、古紙リサイクルに出せることからも選んでいます。賃貸暮らしの自分たちには、段ボールやアルミコンテナだと次の住まいにもそのまま運べるので、この収納が理に適っています。

すべての物を出した押し入れはほんとうにすっきりとしていて、引っ越してきた当初の何もなかった部屋の清々しさを思い出させてくれました。

収納用品はあればあるほど、物を次々と入れたくなって、入れてしまえば見たくなくなる。そんな悪い流れを断ち切るためにも、一度、何もない状態を目にすることは、自分の今までの思考を変え、そのあとの手放しを加速させる大きなきっかけにもなったと思います。



現在のすっきりした押し入れ。上部は本棚として活用している（撮影：メグミ）

現在の押し入れは、上下とも7割ほどが埋まっている状態です。以前なら少しでも空いていれば何か別の収納用品を買ってきて、無駄なく隙間を埋めていたと思います。隙間を活用するということに喜びを感じていました。





今は段ボール収納の前の空いているスペースを、カウンターテーブル代わりに使って本を読んだり、お茶を飲んだり、仕事場所にしたり。ふすまを閉めたまま存在自体を無くしたいと思っていた場所が、多目的に楽しめる場所へと変わりました。

ちなみにアルミコンテナは、テーブル代わりにも使えます。和室に2つ並べると角ちゃぶ台ほどのサイズになり、タコ焼きを焼いたり、鍋をしたりと、もう1つの食卓が生まれます。

天気の良い日はベランダに持っていって、まるでキャンプのように食事を楽しむことも。リビングのテーブル横に重ねて置けば、サイドテーブルにもなります。いつもとは気分を変えて食事を楽しむために活躍してくれています。



収納の中身は定期的に点検している（撮影：メグミ）

【画像を見る】本編で紹介しきれなかった画像も！ 40代夫婦が暮らす築35年マンション、押し入れ収納のビフォーアフター

（深尾 双葉 ： Vlogger、動画クリエイター）