えっ、息子の友だち“5人分の夕飯”も作れ！？「急に言われても」カレーはわずか。母よ、どうする！？

高校生にもなると大人っぽさが出てきますが、まだまだ子どもらしい一面も残っています。

筆者の友人A子さんは、そんな我が子の思いがけない失敗に思わず大笑いしてしまったそうです。

まさかの人数にビックリ！

失敗さえも経験として糧となり、やがては楽しい思い出へと変わっていくものです。

そんな時間を共に過ごせる友人に出会えた息子を誇らしく思うと同時に、これからも前向きに楽しく人生を歩んでほしいと願った出来事でした。

【体験者：40代・女性パート、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：fumo

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。