横山夢樹は途中出場で追加点を挙げた

U-20日本代表MF横山夢樹が世界の舞台で弾丸ミドルを叩き込んだ。

U-20ワールドカップ（W杯）は現地時間9月30日にグループリーグの第2戦が行われ、A組に入った日本代表は開催国チリを2-0で下して2連勝。決勝トーナメント進出を決めた。この一戦で横山は驚愕のミドルシュートを決め「ゴラッソすぎる」「ビューティフルゴール」と反響を集めた。

日本は後半7分にDF市原吏音のPKで先制すると、相手の鋭い攻撃を受けながら耐え抜く。そのなかで途中出場ながら結果を残したのが横山だった。チリの反撃も受けながら進めていたラスト10分、横山がゴール正面から強烈ミドルを叩き込んで試合を決定づける2点差に広げた。このまま2-0の勝利を飾った日本は開幕2連勝でグループ首位に浮上。他会場の結果も含めてベスト16入りを決めた。

横山の一撃には「ゴラッソすぎる」「ビューティフルゴール」「エグい…エグい！エグい!」など称賛の声が。またこのゴールに興奮した「J SPORTS」で実況を務めた原大悟アナウンサー、解説の元日本代表DF名良橋晃氏が絶叫する様子にも「解説さんたちのテンションがすごい」「実況解説いいな」との反響が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）