マニー・ラミレス氏が大谷翔平に言及

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、9月30日（日本時間10月1日）に本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・DH」で出場し、初回に先頭打者本塁打、6回に2本目の本塁打を放つなど5打数2安打3打点と活躍。チームの10-5の勝利に貢献した。レギュラーシーズンでは投打に活躍した大谷を、MLB通算555本塁打のマニー・ラミレス氏は「MVPさ」と絶賛している。

レッドソックスやホワイトソックスなどでプレーしたレジェンドのラミレス氏は、米野球専門ポッドキャスト「ファウル・テリトリー」にオンライン出演。2008年から10年までプレーしたドジャースのキャップとユニホームを身に着けると、今季のポストシーズンについて語っている。

司会から「調子はどうだい？」と問われると、「全てが良い感じさ。完全にLAだ。マニーが戻ってきたぞ」と陽気に答えたラミレス氏。「みんな君が所属していたホワイトソックスがお気に入りだと思っていた。LAの帽子を脱いで、ホワイトソックスの帽子をかぶらないのか」と指摘された。

これには「そこではみんなと良い時間を過ごしたな。特にあの都市は素敵だった」とキャリア最終年までプレーしたシカゴの地を思い浮かべながら頷いた。それでもプレーオフで応援するチームを問われると「まあ、ちょっとはボストン（レッドソックス）を応援するけど、どうだろう。完全にLAだ」と、ドジャースを応援することを明言した。

その理由について問われたラミレス氏は「俺はオオタニのファンなんだ、ベイビー」と即答。打者としてリーグ2位の55本塁打、リーグトップの146得点、OPS1.014を記録。投手として1勝1敗、47回を投げ62奪三振、防御率2.87を記録した大谷に「MVPさ」と太鼓判を押していた。

02年には首位打者、04年には本塁打王に輝きレッドソックスの世界一にも貢献したラミレス氏。17年には日本の独立リーグ・高知ファイティングドッグスでプレーした。



（THE ANSWER編集部）