中国では10月1日から、建国記念日「国慶節」の大型連休が始まりました。この機会にインバウンド客の心をつかもうと、福岡でも新たなサービスが始まっています。

福岡空港国際線ターミナルで取材しました。



■樋口淳哉記者

「きょうから中国では大型連休ということで、福岡空港の到着口にも中国からの観光客が続々と訪れています。」

中国では8日までが建国記念日にあたる「国慶節」です。8連休がスタートしました。上海の国際空港は、どこも人、人、人で大混雑です。政府は、旅行や帰省などで移動する人が延べ23億6000万人に上ると予測しています。中国の大手旅行会社によりますと、海外旅行先の一番人気は「日本」だということです。





福岡に到着した上海からの旅行客は。■観光客「4日間。日本の習慣と礼儀正しさに触れるため。日本が好きです。」「ホスピタリティーがすばらしい。」「おいしい料理やバッグ・服などを買うのが楽しみ。」「いろいろなものを食べたい。ラーメンや和牛。」

中国からの観光客にぜひ利用してもらいたいと、新たなサービスも始まっています。天神にあるソラリアステージとソラリアプラザでは、中国で最も利用されている決済サービス「アリペイ」で支払うと、割引クーポンが当たるキャンペーンを実施しています。



■西日本鉄道 沿線開発事業本部・町田優樹さん

「多くの方に福岡に来ていただける機会に、ソラリアプラザ・ソラリアステージで買い物してもらい、売り上げにつなげていきたいと考えています。昨年までと比べても8連休ということもあり、これまで以上にかなり期待をしています。」

太宰府天満宮にも、海外からの観光客が集まるスポットがありました。楼門の前でカメラを構える人たち。10月1日から展示されている「飛龍天神ねぶた」です。



■樋口記者

「龍を撮っていますね。」



太宰府天満宮がこれからの受験シーズンを前に「厳しい滝を登ったコイは龍になる」という伝説をもとに、毎年この時期に展示しているものだといいます。中国で龍は縁起が良いものなんです。



■観光客

「龍は、私たちの国ではパワーの象徴。希望をかなえる力があると信じられている。」

その一方で懸念されるのが、観光客が押し寄せることで地元住民の生活などに支障が出る「オーバーツーリズム」です。



太宰府天満宮の参道では、市と連携して対策を行っていますが、たばこの吸い殻やゴミなどがポイ捨てされていることがあるといいます。



■甘木屋・高田由美子さん

「昔と比べると、ずいぶんマナーアップの取り組みが進んできたように思います。ただ、人数が多いと問題は出てくるので、相変わらず対処していかないと。観光地なので、事業者だけでなくて市も連携して、できれば県の方にも申し入れして、みんなで観光地を回していきたいと思っています。」



迎える側にとっても気合いの入る中国の大型連休。10月2日以降も、福岡の街に大勢の人が訪れる見込みです。



