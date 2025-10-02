¡Ú»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡ÛÎ²²«ÅçÌ±¤Îµ¢Åç¤òË¸¤²¤ë¡ÖÈá·à¤ÎÎ¢Â¦¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¾®³Þ¸¶¶¨²ñ¤È»ä
Åìµþ¡¦ÃÝ¼ÇµÒÁ¥¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡£
¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ø¤ÎÍ£°ì¤Î³¤¤Î¸¼´Ø¸ý¤À¡£¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¶áÂåÅª¤Ê·úÊª¤ÎÃæ¡¢Çò¤ÈÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤¥í¥Ó¡¼¤Ï¡¢²ßµÒÁ¥¡Ö¤ª¤¬¤µ¤ï¤é´Ý¡×¤Î½Ð¹Ò¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ìÇ®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ë¡¢½ÐÈ¯¤òÂÔ¤Ä¿Í¡¹¤¬¼¡¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Æî¹ñ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À´Ñ¸÷µÒ¤¿¤Á¡£Ä¹¤¤Á¥Î¹¤ËÈ÷¤¨¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï¤³¤Î¹âÍÈ´¶¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤³¬ÃÊ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»ä¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÉþÁõ¤Î¾èÁ¥µÒ¤È¤ÎÂÐÈæ¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£ËÉ²ÐÈâ¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥¢¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¾®³Þ¸¶¶¨²ñ¤Î»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î·öÁû¤«¤é³ÖÀä¤µ¤ì¤¿ÀÅ¤«¤Ê¶õ´Ö¡£Î²²«Åç¤ÎµÏ¿¤òµá¤á¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Ë²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¿¡£
2019Ç¯¤«¤é»ä¤È¶¨²ñ¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Î²²«Åç¤ÎÎò»Ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëµ»ö¤ò¼¹É®¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢¶¨²ñ¤Î»ý¤Ä»ñÎÁ¤ÈÃÎ¸«¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡£ÀßÎ©°ÊÍèÈ¯¹Ô¤òÂ³¤±¤ëµ¡´Ø»æ¡Ø¾®³Þ¸¶¡Ù¤È¤½¤ÎÆÃ½¸¹æ¤Ï¡¢Åç¡¹¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤Îµ®½Å¤ÊµÏ¿¤òÌ®¡¹¤ÈËÂ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
²¿ÅÙ¤âÄÌ¤¦¤¦¤Á¤Ë¶¨²ñ¿¦°÷¤È¤Î¸òÎ®¤â¼«Á³¤È¿¼¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ëÇ¯¤Î¿·Ç¯¸òÎé²ñ¤Ë¤Þ¤Ç¾·¤«¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½Â°æ¿®ÏÂ¸½²ñÄ¹¤âÎòÂå²ñÄ¹Æ±ÍÍ¤ËÅÔÄ£½Ð¿È¤À¤¬¡¢¼«¤éµìÅçÌ±¤Ø¤ÎÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃ½¸¹æ¤Ë´ó¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î²²«Åç¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¿ÍÊª¤À¡£
¶¨²ñ¤ÎÎ©¾ì
¡ÖÄê½»º¤Æñ¡×¨¡¨¡¡£¤½¤Î4Ê¸»ú¤¬¡¢Î²²«ÅçÌ±¤Îµ¢Åç¤òË¸¤²¤ëÈá·à¤ò·Áºî¤Ã¤¿¡£
È½ÃÇ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£¤â¤·Èà¤é¤Î±¿Ì¿¤òº¸±¦¤·¤¿È½ÃÇ¤ò¡¢Èà¤é¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤¬ÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤½¤Îµ¿Ç°¤¬»ä¤ò¼¡¤ÎÄ´ºº¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤¿¡£¡Öµ¢ÅçÂ¥¿Ê¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¾®³Þ¸¶¶¨²ñ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
1984Ç¯5·î31Æü¤Î°Õ¸«¶ñ¿½¤òÊó¤¸¤¿Æ±Ç¯6·î30ÆüÉÕ¡ÖÂè85¹æ¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢»ä¤ÎÄ¾´¶¤ÏÅªÃæ¤·¤¿¡£¸«½Ð¤·¤Ï¡Ò°Û¾ï²Ð»³³èÆ°¤¬µØ¡¡Î²²«Åç¡¢Äê½»¤Ïº¤Æñ¡¡¿³µÄ²ñ¤¬°Õ¸«½ñÄó½Ð¡Ó¡£¤½¤·¤Æµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢µ¢Åç±¿Æ°¤Î´ú¿¶¤êÌò¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÁÈ¿¥¤Îµ¡´Ø»æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ã¸¡¹¤È°Õ¸«½ñ¤Î³µÍ×¤òÌµµ¡¼Á¤ËÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎä¤¿¤¤»æÌÌ¤«¤é¡¢»ä¤Ï»×¤ï¤Ì¿¿¼Â¤ÎÃÇÊÒ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¡´Ø»æ¤Îµ»ö¤Ï¹ÎÄê°ìÊÕÅÝ
¤½¤Îµ»ö¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï´Ø·¸¼Ô3¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Ê»µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì¿ÍÌÜ¤ÏÎëÌÚ½Ó°ìÅÔÃÎ»ö¤À¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÒµìÅçÌ±¤ÎÊý¡¹¤Î¿´¾ð¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÇ¦¤ÓÆñ¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡Ó¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÒËÜÆü¤Î·ëÏÀ¤Ï¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀìÌçÅª¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÅÔ¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¡Æ¤·ë²Ì¤«¤é¤ß¤Æ¤â¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤ë¡Ó¤È¿³µÄ²ñÂ¦¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æó¿ÍÌÜ¤Î°ÂÆ£¸÷°ì¾®³Þ¸¶Â¼Ä¹¤âÆ±ÍÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¡£¡ÒÄ¹¤¤´Ö¡¢µ¢Åç¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¿Î²²«ÅçµìÅçÌ±¤Î¿´¾ð¤ò»×¤¤¡¢¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¢¤ë¤´¤È¤Ëµ¢Åç¡¢³«È¯¤ò¶¯¤¯Í×Ë¾¤·¤Æ¤¤¿¾®³Þ¸¶Â¼µÚ¤Ó¾®³Þ¸¶Â¼µÄ²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾µÉþ¤·¤¬¤¿¤¯¡¢¤Þ¤³¤È¤Ë°ä´¸¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ó¡£¤½¤¦½Ò¤Ù¤ÆµìÅçÌ±¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Äê½»º¤Æñ¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ò¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ÅöÂ¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âº½Å¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡Ó¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÂÀÅÄÏÂÃË¾®³Þ¸¶¶¨²ñ²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£ÂÀÅÄ¤ÏÎëÌÚÅÔÃÎ»ö¤ä°ÂÆ£Â¼Ä¹¤È°ã¤¤¡¢¡ÒÄê½»º¤Æñ¡Ó¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤Î°ì¿Í¤À¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÒÁî¹çÅª¤ÊÄ´ºº·ë²ÌÅù¤ò¸¡Æ¤¡¢¿³µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿¿¤Ë°ä´¸¤Ë¤¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¾¶¿¤ÎÇ°¤ä¤ß¤¬¤¿¤¯¡¢Ç®Îõ¤Ëµ¢ÅçÄê½»¤ò´õË¾¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¿´¾ð¤òÁÛ¤¤Ãï¿´¤«¤é¤´Æ±¾ð¿½¤·¾å¤²¤ë¼¡Âè¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ó¤ÈÊÛÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ò»ä¤Ïº£¸å°ìÆü¤âÁá¤¯ÅçÌ±¤ÎÇ¼ÆÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐ±þÁ¼ÃÖ¤¬¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤«¤éÇ°´ê¤·¡¢ÈùÎÏ¤ò¿Ô¤¹½êÂ¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ó¤È¤·¡¢Êä½þ¤Ê¤É¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÈ½ÃÇ¤¬²¼¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹ÎÄêÇÉ¡¢ÈÝÄêÇÉ¤ÎÁÐÊý¤ÎÀ¼¤òÊ»µ¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î3¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¹ÎÄêÅª¤ÊÆâÍÆ¤À¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ëµ¢ÅçÂ¥¿Ê¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ëÃÄÂÎ¤Îµ¡´Ø»æ¤Ê¤Î¤«¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤ÎÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÎ¥»¶¤·¤¿ÅçÌ±¤È»ÒÂ¹¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ëµ¢Åç¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤ËÄ©¤ß¡¢¼¡¡¹¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ä»ö¼Â¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¡ÄÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Î²²«Åç¤Î¡ÖÂ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿Æü¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÂçÁ¥,
ÇÛÀþ,
Áòº×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
À¸²Ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Êè,
¥Û¥Æ¥ë,
ÀÅ²¬