「医学には正解はあるが、医療には正解はない」…現役医師作家が明かす”高齢者医療の最前線”と作品に込めた”老いの坂ののぼり方”

実在する人物をモデルに

――作中で「女棟梁」とも呼ばれる老坂小町と、どこか未熟な感じがあるものの憎めない山里羊司というコンビは面白いですね。彼女たちの人物造形はどのように編まれていったのでしょうか。

自由が丘を舞台に、「老年内科クリニック」の話を書こうとは決めていたんですが、主人公については最初から明確ではなく、いくつかのパターンを考えていました。当初主人公として考えていたのは、女神のような慈愛に満ちた医師です。ただ、映画で吉永小百合さんに演じていただいた過去作『いのちの停車場』の時も主人公はそのような医師だったので、もう少し違う造形はできないかと思案し、いまの老坂小町のキャラクターに行きつきました。

小町は少し風変わりで、かつ良い意味でおせっかいな医師です。そして自由が丘には、小町のようにずけずけものを言ってきて、でも気はいいおばちゃんは多いんですね。私の実家は自由が丘で、20年以上を暮らしてきました。そんなわけで、私があの街で覚えた実感を、小町に託したところはあるかもしれません。

山里羊司は、南海キャンディーズの山里亮太さんをヒントにしています。山里さんはNHKのEテレで『ねほりんぱほりん』という番組を持たれていますが、そこでの山里さんはインタビュアーとして、さまざまな世界に生きるゲストの背景を深掘りされているんですね。山里さん独特の核心への迫り方が面白くて、羊司には彼のように、老年医療の世界を当事者とは少し離れた視点から深掘りしてほしいという思いがありました。

また、私は9歳下の弟がいるせいか、「姉と弟」のようなコンビを描くことが好きなんですね。だからこそ、今回もこうしたコンビに行きついたのかもしれません。ふたりの年齢差的には、「姉と弟」よりは、「母と息子」に近くはありますが(笑)。

短歌作りを通じて得たもの

――小町は短歌を趣味としており、患者にメッセージとして自身の短歌を渡すこともあります。また、植物状態にある夫への愛を詠んだ歌も含め、小町の短歌が各章で余韻を放ちます。作品に短歌を入れた背景についてお話しいただけますか。

小説全体をどう「キャラ付け」するかを編集者さんと話していて、「短歌を入れるのはどうでしょう？」という話になったのがきっかけでした。これまで俵万智さんの『サラダ記念日』など、歌集を手にする機会はあったのですが、国語の授業以外に歌を詠むような経験はなく、それだけに私にとっては大きなできごとでしたね。

小説に出しても恥ずかしくない短歌を作るために、プロの先生からの監修をいただき、また短歌教室にも通いました。歌の世界は何十年も続けてようやく「ひよこ」くらいとも言われるので、修業が万全だったとはみじんも思いませんが、ただそれでも得たものは大きかったですね。

たとえば、どういう歌が人の心に残るのか。短歌を学び始めた時期には、風変わりな言葉や凝った表現を使って人を驚かせようという気持ちもあったのですが、歌づくりを続けて、また周りの方の作品に触れる中で、自分の気持ちを素直に詠んだ歌が一番人の心を動かすことに気が付きました。

『老坂クリニック』には、実際に私の気持ちが素直に表れた歌を入れています。

――老坂クリニックを訪れる患者は、白内障や難聴など、その症状はさまざまです。『坂の上に見える窓』の「いまどきの病」という章では、昔はやっていた病気が、令和の今になってふたたび表面化してきたことが語られます。時代によって病気も変化するとは思うのですが、近年の高齢者の病気のトレンドについてお教えいただけますか。

現在、高齢者の死亡原因として増加しているのは老衰です。これといった病気はないけど、体が時間をかけてだんだん弱っていって、90歳を過ぎてから亡くなるような方が増えているんですね。

では、体が弱る原因としては何があるかと言えば、大きくは足と口の健康状態の悪化です。足の場合、生活の中で転ぶことはままあると思うのですが、高齢者は転ぶことが、太ももの骨である大腿骨などの骨折につながります。たとえ手術で治療をしても、入院や安静をきっかけに歩行能力が低下して寝たきりになりやすく、筋力がますます弱っていく……という負の連鎖が起こってしまうんですね。

口の場合は、誤嚥性肺炎の問題があります。食べた物が食道ではなく誤って気管に入ってしまい、雑菌とともに肺に移動して、肺で炎症が起きるというケースですね。誤嚥性肺炎がやっかいなのは、繰り返してしまいやすいことです。そうなると、抗生物質が最初は効いて治っても、肺炎を引き起こす菌にもだんだん耐性ができてきます。やがて抗生物質が効かなくなり、最終的には呼吸困難で致命的になってしまうことも少なくはありません。

もちろん、頭の問題についても指摘できます。筋肉やさまざまな臓器が衰える中で、頭脳だけが若さを保つということはまずありません。40歳を過ぎると症状はなくても、小さな脳梗塞があらわれたり、アルツハイマー病の変化が生じ始めたりします。そうなると、やがて認知機能の低下につながりますし、90歳を超えると、半数以上の人が認知症を抱えるようになるんですね。

ただ、足や口や頭が弱っていっても、そのまますぐに亡くなるというケースは少ないですし、体が弱ってからの時間も、その人にとってはまぎれもなく人生の一部ではあります。ですので、弱った後の人生をどう充実させるかを考え、「老いの坂」をできるだけ楽しくのぼることが、現在の高齢者医療では重要なエッセンスだと言えるでしょう。

「おせっかい」の大切さを考えていただければ嬉しい

――南さんを含め、高齢者の専門医は実際に多いとは思うのですが、資質や能力としてはどのようなものが求められるのでしょうか。

私の好きな言葉に、「医学には正解はあるが、医療には正解はない」があります。というのは、患者さんが求めている医療はその背景によってさまざまですし、標準的に「正解」とされる処置を医師が行えばそれでいいというものではないからですね。

とくに高齢者の方は、今までの人生で培ってきた大切にしたいものが多いので、そうしたものについてしっかりと認識し、医療を進めていく必要があります。

『老坂クリニック』の診療でも小町や羊司はそのような姿勢に立脚しています。それはまさに、医学の常識や自分の意見を押し付けることではなく、目の前の患者さんの思いを正面から受け止める姿勢であると思います。

――『老坂クリニック』では医療のほか、運転免許の返納やエンディングノートなど、いわゆる「終活」についても触れられます。ただ、登場人物の行動を見ると、自分が車を手放したり、エンディングノートを書き進めることには躊躇や葛藤が見られます。じっさいにこうした方も多いようには思いますが、いかがでしょうか。

そうですね。いざ自分が当事者として人生の「終（しま）い時」を意識した行動ができるかと言えば、できない人は多いでしょう。自由が丘に住む私の93歳の父もその一人です。

父はとても元気で、今でも自転車を乗り回していたりもするのですが、ただ年齢を考えると、いつ不慮の事態が起こってもおかしくはない。しかし、そうしたことについては考えておらず、死ぬにしても、最後まで元気なまま、自分のことは自分でやるという姿勢のようです。体が不自由になったら切腹する、などと言っていたりもして(笑)。

とはいえ、死については、自分一人で完結する問題ではないですし、だからこそ、周りの人の働きかけが必要となります。『老坂クリニック』では小町というおせっかいな医師がいろいろと奮闘しましたが、医師以外にも、家族や隣人の立場からできることはたくさんあるんです。そういった「おせっかい」の大切さを、皆さんに考えていただければ嬉しいですね。

