海上自衛隊の「潜水艦」のルーツは、すべて「日露戦争」から始まった…！ 日本海軍の知られざる「潜水艦」「魚雷」の”秘史”を明かす

音もなく忍び寄り、敵を攻撃、破壊する――まさに「海の忍者」ともいえる潜水艦。日本海軍は数多くの潜水艦を太平洋戦争中に運用した。伊号、呂号、波号など各種の型が建造され、戦場へ赴いた。

乗員たちの苦闘もさることながら、それらを支えた技術者たちの苦労も計り知れないものがあった。そんな日本海軍の潜水艦の歴史を追いつつ、各型の解説や機関、装備など技術的な面に焦点をあてた『日本海軍潜水艦事典〈技術篇〉』（勝目純也著、光人社NF文庫）が今話題になっている。折しも、大迫力の映画「沈黙の艦隊 〜北極海大海戦〜」が公開されたばかり。海上自衛隊の潜水艦のルーツともいえる日本海軍の潜水艦を解説した本書はその理解の一助となる。「海の忍者」たちの知られざる苦闘を描いた本書から、一部抜粋・再構成してお届けする。

潜水艇導入決断の背景にあった日露戦争の“悲劇”

そもそも日本海軍が潜水艇の導入を検討し始めたのは日露戦争開戦前の明治32（1899）年、後の海軍大将で「潜水艦の父」とも言われる井出謙治海軍大尉が、米国駐在を命ぜられた時に端を発する。駐在3年の間は米海軍が潜水艇の導入を検討している真最中であったことから井出が大いに関心を持ったのである。

井出は当時、検討中の潜水艇を何としてもこの目で確かめたく、水雷艇会社を訪問したが、購入するという約束がないので見せられないと許可されることはなかった。それだけ秘密兵器だったのである。

しかし米海軍士官の好意により、後日潜水艇に乗り、水上航走と潜航を体験した井出はこの兵器の潜在能力を見抜き、ただちに本国に「潜航水雷艇に関する報告」をまとめて送った。海軍省からは購入条件を調査せよとの回答を得たが、交渉の結果5隻以上の注文でなければ契約できないと主張され、粘り強い交渉の末4隻での発注を認めさせた。

しかし結局「未だ潜水艇採用の機運に達せず」との結論を得て、潜水艇購入は断念され井出は失意の帰国となった。明治36年には、もう一人の「潜水艦の父」とも言われる存在の小栗孝三郎海軍中佐（後に海軍大将）は、英国駐在中に英国海軍大学校の戦術科に入学していた。

当時は日英同盟の影響もあり極めて好意的であったが、潜水艇に関する講義だけは遠慮して欲しいと言われ、特に潜水艇に興味を持つようになったという。小栗は少なくても研究だけは実施すべきだと意見を提出したが、海軍部内での顕著な動きは見られなかった。

しかし潜水艇への導入に際して慎重だった海軍も、日露戦争で一変する。明治37年2月10日、ロシアに対して宣戦布告、戦闘の状況は陸海とも開戦以来連戦連勝であったが、信じがたい悲劇が日本海軍を襲う。5月15日、旅順港外、老鉄山南東10マイル付近において戦艦「初瀬」「八島」が触雷沈没したのである。

これは当時の連合艦隊としては大打撃であり一大痛恨事であった。というのもロシアの旅順艦隊やバルチック艦隊との決戦を前に、戦艦6隻にのうち戦わずして2隻が1日のうちに失われたのである。太平洋戦争開戦劈頭に6隻の南雲機動部隊の航空母艦を事故で2隻失うようなもので、もしかしたらそれ以上の打撃であったかもしれない。しかもその前後1週間に、防護巡洋艦1隻、通報艦1隻、砲艦1隻、駆逐艦1隻、水雷艇1隻を触雷や衝突事故で失ったのである。

この極めて深刻な事態に軍令部は迅速に対応策を検討し、艦艇緊急補充計画が立案され、その一環として潜水艇5隻をエレクトリック・ボート社へ注文することに決したのである。

米軍が日本潜水艦を迅速処分した「本当の理由」

潜特型（伊四〇〇〜四〇二）は、昭和17年度艦船建造補充計画、通称改5計画に基づいて建造された、当時世界最大の潜水艦である。

メガネ型の多筒式船殻構造を持ち、基準排水量3530トン、全長122メートル、魚雷発射管8門、水上攻撃機3機を搭載、航続距離3万7500浬を誇り、その長大な航続距離は燃料補給を受けずに全世界のいかなる所にも往復することが可能だった。

当初パナマ運河や米本土西海岸部の攻撃を実施するために計画されたが、本土空襲等で水上攻撃機「晴嵐」の完成が遅れたために作戦目標が変更され、最終的にウルシー泊地の米機動部隊への攻撃に使用された。

本艦の最大の特長である航空機搭載について、従来からの零式小型水偵より大型の特殊攻撃機「晴嵐」を3機搭載するため様々な技術的な課題があった。その一つが射出機で、最大射出可能重量が5トンとアメリカ海軍の航空母艦に搭載されていたカタパルトと大きくな差がなかった。

また航空機3機を収容する220トンの格納庫に万が一浸水しても、浮力を保てる能力を有していた。魚雷発射管は8門を有しており、搭載魚雷数も当初は24本の要求がなされたが、出来るだけ船体の大きさを抑えるため、搭載本数は20本になった。

それでも基準排水量が軽巡洋艦と同等の大きさになったので、潜航速度や水中機動性能への影響が懸念されたが、潜航速度は丙型なみの約50秒を維持し、水中での運動性能も他の大型潜水艦に劣るものではなく、居住性の良好さと相まって乗員の評価はとても高かった。

潜特型は日本海軍潜水艦の技術の高さを最後に示したものであり、アメリカ海軍がソ連に渡らぬように早々に海没処分にした理由が、その技術力を物語っている。

当初は悪評だった日本が誇る「酸素魚雷」

魚雷については明治期、大正期、昭和期にそれぞれの型式が存在した。まずは明治期には、三八式、四三式、四四式の３種類があった。そもそも魚雷は45センチ型と53センチ型があり、四四式から53センチが開発され、同型には45センチと53センチの2種類があった。

大正期には六年式のみだが、大東亜戦争で使用された魚雷は、この六年式、昭和期に入って開発された、八九式、九五式、九二式である。六年式、八九式は空気、九二式は電池、そして九五式は日本海軍が誇る酸素魚雷の潜水艦用である。

酸素魚雷（九五式魚雷）は、3計画以降に計画された潜水艦に供給された。具体的には乙型、丙型以降となる。この魚雷は、日本海軍が誇る九三式酸素魚雷を潜水艦用に小型化したものである。

長距離射程と無航跡という点では極めて優れていたが、機構が複雑なため整備に大変時間と手間を要した。特に潜水艦内という制約がある中での整備作業は負担であり、特に採用当初は取り扱いが困難と敬遠された。

しかしやがて整備の経験と技術も向上し、しだいに乗員の悪評も減り日本海軍潜水艦の主力魚雷となった。

