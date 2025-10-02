広島県尾道市の公立小学校に通っていた女子児童A子さん（当時4年生）が、同級生から無理やり給食を食べさせられ、心痛から不登校となり「適応障害」と診断された。A子さんは2年生の頃から継続的にいじめのターゲットにされており、その状況に学校が対応できずにいる中で起きた事件だった。（全2本の1本目）

【写真】同級生と比べてもひときわ小柄だったA子さん。爪には内出血の跡が…



いじめが原因で不登校に追い込まれたA子さんは同級生と比べてもかなり小柄だった（中央）

A子さんが受けた苛烈ないじめと苦痛について、母親に話を聞くことができた。

被害を受けたA子さんはもともと低身長症で、事件があった4年生当時、身長115センチ、体重は16キロだった。文部科学省の統計によると小学4年生女子の平均身長は134センチ前後、平均体重は30.5キロ。つまりA子さんの身長は平均より20センチ小さく1年生の女子とほぼ同じ、体重は平均の半分で幼稚園児よりも軽いことになる。

赤紫に変色して内出血していたA子さんの右手の中指

体格差が背景にあるいじめがはじまったきっかけは、A子さんが小学2年生の時にB子が転校してきたことだった。

「2年生の頃からA子は『B子がじーっと見てくる』『すれ違いざまに、“ちび”とか“ばか”とか言ってくる』と訴えるようになりました。ただ当時の私はそれをいじめだとわからず、『あんたも言い返しなさい』『“でか”と言い返してやれ』と伝えてしまっていました。あの時もっと真剣に話を聞いてあげていたら事態は悪化しなかったのではないかと、後悔しています」

A子さんがいじめを受けているとは思っていなかったが、母親は日々の出来事をメモに残し始めた。そのメモには「小2夏以降」の欄に、「じっとにらまれる」「『おまえ』と呼ぶ」「すれちがうときに『ちーび』や『ばーか』と言われる」などと書かれている。

そんなある日、A子さんの右手の中指が赤紫に変色をしていることに母親が気がついた。爪の中に内出血があったという。

「家族に心配させまいとA子が言わなかったので直後にはわからなかったんですが、爪の中に内出血があるのを私が発見しました。『どうしたの？』と聞いたら、『B子が私を抱き上げて、まっすぐ立たせた状態でトイレに連れて行って、便座に座らせようとしてきた』と。娘が『嫌じゃけえ』とトイレの個室から出ようとしたら、外から押されて、指が個室のドアのネジがあるところに挟まって内出血ができたと言うんです」

内出血なので血こそ出なかったが痛みは強く、A子さんは給食の配膳時間に担任に出来事を伝えたが「あとでね」と言われただけだったという。

2年生の末期になるといじめはエスカレートし、「なわとびで叩かれる」「うしろから押される」「『あんたのことが嫌い』『声がきもちわるい』と言われる」など直接的な加害も増えてきた。

この頃にはさすがに母親もA子さんがいじめられていると認識し、学校にも対応を求めるようになった。

「B子の親は同じ地域の小学校で養護教諭をしているので、教員同士の遠慮でB子の行動について強く注意しにくいのかもしれないとは疑っていました。それでもA子へのいじめはエスカレートしていたし、B子は大柄でA子との体格差も大きいので、どんな怪我につながるかわからないと不安を学校に伝えました」

「誰か食べさせてあげて」と言うと、A子さんの口を手で無理やり開け…

ただし、少人数の小学校のためクラス替えなどの措置は取られなかった。そして4年生が始まってすぐの4月、給食の時間に事件は起きた。

後に調査委員会が作成した報告書によると、時間内に給食を食べきれず休憩時間になっても食事を続けていたA子さんに同級生の女子3人が近づいてきたという。A子さんは「6人に囲まれた」と訴えたが、認められたのは3人だけだった。

そのうちの1人がA子さんに対して「早く食べないといけないよ」「誰か口を開けて食べさせてあげて」と言うと、B子がA子さんの口を手で無理やり開け、さらにもう1人がスプーンで豆腐料理をすくって流し込もうとした。

A子さんが「やめて！」と叫んで抵抗すると、3人は離れていったという。

「廊下から大人が歩くスリッパの音が聞こえて、3人がぱっと離れたとA子は言っていました。担任の先生は休憩時間だったので教室におらず、周りには数名の女子がいただけだったようです」

（渋井 哲也）