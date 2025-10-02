元NHKアナウンサー中川安奈が合コンエピソードを自ら進んでペラペラ暴露。「全部言いすぎやろ」とツッコミを浴びた。

【映像】中川安奈の制服姿や合コン相手とのLINE

9月28日（日）、有吉弘行のクイズバラエティ『有吉クイズ』（テレビ朝日系列）が放送。元NHKアナウンサー・中川安奈がターゲットになり、「動いてないLINEグループ3分以内に既読にできるかQ」が行われた。

長らく動いていないLINEグループに久々に投稿し、3分以内に既読がつけば賞金がもらえるチャレンジ。中川は438ものLINEグループに参加中で、有吉が目をつけたのは「君たちはどう生きるか！！！！」という合コン6人メンバーのグループだった。中川は生々しいやり取りを公開し、有吉は「よく見せてくれるな（笑）」と苦笑。

中川は「合コンはある程度盛り上がった」と言い、聞かれてもいないのに「この中の一人と（映画）2回目観に行きました。でも、それで終わった」とぶっちゃけ。霜降り明星・せいやは「全部言い過ぎやろ」とツッコミを入れ、有吉も「よく教えてくれるよね」と笑った。

ヒコロヒーは「こんなグループ入ってたっけ？って一瞬考えましたｗ」という中川のLINE投稿を見つけ、「…とか言っておきながら、個人LINEして映画観に行ったってことですか？」と追及。中川は「ウフフ！」と笑って誤魔化した。