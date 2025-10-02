【「対米81兆円投資」の真相】石破がやらかした不平等条約の「ウラ事情」と今後のトランプ・ディールに「乗るべき案件」「パスすべき案件」

令和の「不平等条約」

もう散々な言われようである。

「投資案件を米国が一方的に決める不平等条約だ」

「焦げ付きが日本国民の血税負担になるリスクがある」

「日本には拒否権がなく米国が自由にお金を引き出せるATM扱いだ」

前編『【検証！】石破政権がやらかした「対米投資81兆円」の悲惨な中身…！令和の不平等条約に日本人はどう立ち向かうか？』で見てきたように、石破政権が米トランプ政権と結んだ、「対米5500億ドル（81.2兆円）投資」。相互関税や自動車関税を15％にしてもらうために結んだとはいえ、懸念の声は留まるところを知らない。

自民党総裁選候補の高市早苗前経済安全保障担当相が9月28日、当該の投資について再交渉も辞さない姿勢を示したほどの「ひどさ」である。

だが、泣いても笑っても、高関税から日本の自動車産業やコメ農家を守る代償として、もう決まった取り決めだ。

日本にとって現状でベストの結果は、「日本が口出しできる直接投資ではなく、米政府に運用お任せの証券投資（capital call）」であるスキームにおいて、日本が最もトクをするプロジェクトをトランプ大統領に選定させ、日本の国益に沿うよう運営させることだ。

実際に覚書には、日米両政府の指名で構成する「協議委員会」が投資委員会と事前に協議するとの文言も盛り込まれている。日本側に決定権はないものの、投資先の希望を強く主張する条件闘争は可能なようだ。

また、プロジェクトのベンダー・サプライヤーの選定に当たり、「可能な場合には」他の外国企業の代わりに日本企業を選択するとも記されている。プロジェクトの修正や中止に関しても、日米両国の書面での同意により随時修正が可能だとされる。

では、日本は具体的にどのような要望をトランプ大統領に対して出すべきなのだろうか。

日本が投資を迫られる「ワケあり案件」

対米投資の合意ではプロジェクトの対象として、半導体、医薬品、金属・重要鉱物、造船、パイプラインを含むエネルギー、人工知能（AI）、量子コンピューティングの7分野が挙げられている。

ラトニック商務長官は9月に出演した米経済専門局CNBCのインタビューで、日本に対して選定するプロジェクトとして「アラスカ州の液化天然ガス（LNG）開発プロジェクト」「ジェネリック医薬品工場の立ち上げ」「原子力発電所」などを具体例として挙げている。

まず、アラスカ州で今後採掘が可能なガス田は、冬季に海氷が張って船舶による輸送が困難な北部に集中している。そのため、日本が同地の天然ガスを輸入するには、北部産地から南部輸出港に1300キロメートルものパイプラインを敷設する必要がある。

ところがこの計画は、「開発が難しい地形をはじめ寒冷地・耐震対策および環境保護対応で費用がかさむため採算性がない」として、エクソンモービルなど米エネルギー大手が2018年に撤退済みの「ワケあり案件」である。

開発・建設費は最低でも440億ドル（約6.5兆円）と見積もられ、予算オーバーも十分あり得る。そのため、最終LNG価格に競争力がなくなることが予想され、買い手がつかないと判断されたのだ。

だが、ラトニック商務長官が示唆するように、トランプ大統領が日本のカネを使ってこのプロジェクトに投資する決定を下す流れは避けられないだろう。ラトニック氏は「1000億ドル（約14.8兆円）出せ」と言っているようだ。

ガス田開発やパイプライン敷設には、連邦政府の助成金交付によるエネルギー大手の事業復帰が必須だが、その助成金の原資が日本の国民の血税になるわけだ。実質的には事業リスクが日本の納税者にシフトされるだけでなく、元本さえ失う可能性がある。

日本人にできること

こうした中、日本の発電大手JERAは、米LNG開発企業と「関心表明」の意向書を締結した。年間100万トンを20年間にわたり年間70億ドル（約1兆円）規模で供給する計画だ（なお、2024年の日本のLNG輸入量は6589万トン）。

なぜ投資に積極的になるのか。

理由は、ヤクザのようなトランプ大統領の脅しだけではない。日本が消費するLNGの大部分を産出するオーストラリアや東南アジアからの輸入が、南シナ海など日本のシーレーンにおける中国の将来的な軍事行動により断たれる可能性が高いからだ。

アラスカ北部産のLNG価格が高くても、比較的安全な短距離航路を使って日本にLNGが輸入できる選択肢を持つメリットは大きい。投資というよりは、長期的な防衛費の一種との考え方もあるだろう。「当初は割高なディールでも最終的に元が取れる」こともあり得るのだ。

いずれにせよ、トランプ政権により高リスクの投資が日本に強制されるのであれば、プロジェクトが成功するよう、ガス田開発やパイプライン建設のあり方に口を出し、「もうかるプロジェクト」「日本の安全保障に役立つエネルギー源の安定確保」を実現させることが国益となる。

合意上は投資先決定権や関与権がなくても、「日本にとって受容可能なLNG価格」を実現するため、日本の世論がステークホルダーとして積極的に事業の計画・運営に注文をつけるべきだろう。それは、トランプ政権でも無視できないはずだ。

「米インテル支援」というヤバすぎる案件

また、半導体についての対米投資もリスキーになる可能性がある。

例えば、経営不振の米半導体大手インテルに対し、日本の政策投資銀行などによる巨額融資が求められる可能性が指摘されている。

かつての半導体名門であったインテルは、他社から半導体を受託生産するファウンドリ事業が不振で、当該事業の売却を示唆していた。ところが、国防上の理由から、トランプ政権が待ったをかけた。最先端兵器製造や人工知能（AI）競争に必須の半導体を作る米企業を、不採算を理由にファウンドリ事業から撤退させるわけにはいかないからだ。

政権は8月、インテルと投資合意を締結した。米国内の半導体製造能力を強化して経済安全保障を確保するため、バイデン前政権下で制定されたCHIPSプラス法に基づき、無償でインテルに交付されるはずだった111億ドル（約1.65兆円）の連邦政府補助金を、米政府保有の株式に転換したのだ。

この結果、米政府がインテル株式の9.9％に相当する4億3330万株を保有し、筆頭株主に躍り出た。重要なのは、インテルによる受託生産子会社の株式保有が全体の51％を切った場合に、米政府が発行済みのインテル株の5％を取得できると定めている。

つまり、「ファウンドリ事業から手を引けば、インテルを事実上国営化する」ということだ。

ここまではいい。だが、インテルは次世代2ナノミリメートル半導体の量産で、歩留まり（良品率）を2024年末の5％から25年夏の10％に上げるのがやっとの状況だと報じられている。

「融資はパス」が正解？

一方で、ライバルの台湾積体電路製造 （TSMC）では採算レベルに近い60％超の歩留まりを達成しているとされる。また韓国サムスンは40％まで改善したと発表している。

インテルは、歩留まりを改善する道筋や、解決の突破口である「ブレークスルー」にたどり着けていないわけだ。技術的な打開を見いだせていないインテルに対する投資は、現状ではリスクが高すぎる。安全が求められる日本の資金をこのような案件に振り向けることは回避すべきだろう。

また、この分野ではわが国のラピダスが「顧客ニーズに合わせた開発スピードの大幅短縮」をウリに、2ナノミリメートル試作品の製造に成功し、量産に向けて準備を急ピッチで進めている。加えて、インテルに対してはすでに米政府の111億ドルに加えて、米AI半導体大手のエヌビディアが50億ドル（約7400億円）、わが国のソフトバンクグループが20億ドル（約2940億円）を投資することを表明。さらにインテルは米テック大手アップルや、最大のライバルであるTSMCにも出資を打診中だ。

そのため、日本がそれ以上の投資を求められる可能性は比較的低いだろう。万が一、日本からの融資がインテル救済に用いられる場合、台湾有事などの際に比較的安全な米国からの半導体調達先を確保できるメリットがあるかも知れない。だが、現段階でインテルの成功が見込めない中、「融資はパス」が正解ではないだろうか。

「政府系基金」を設立できないワケ

ここで改めて、なぜ米国が日本などから投資資金を調達しようとしているかを整理しよう。

米ニューヨーク・タイムズ紙は、「もともとトランプ政権は、天然資源収入や外貨準備などを原資とし、国家が保有する金融資産を運用する政府系ファンドを設立し、半導体、医薬品、金属・重要鉱物、造船やエネルギー開発などの国内プロジェクトに出資するつもりであった」と報じた。

実際にトランプ大統領は、米国に政府系ファンドを設立する構想を掲げて選挙活動を行い、返り咲き後の2月には政府系ファンド創設を目的とした大統領令に署名している。

ところが、そのようなファンドを運営するサウジアラビア・ノルウェー・カタール・中国やシンガポールなどと比較すると米国は、保有する富よりも多くの負債を抱えており、財政赤字も悪化する一方で、基金設立が現実的ではなかったのだ。

米国は重要産業を再生させたいが、資金がない。トランプ政権による高関税賦課を回避するために同盟国が米国に出す投資資金は、政府系ファンドの代わりとしてラトニック商務長官などが中心となって考案した「解決策」であったのだ。

ここで、「同盟国に防衛を提供する米国の軍事力」が交渉のテコとして活きてくるわけだ。

さらに、米国は国内産業向けの補助金を実質的に減らすことができ、財政赤字や経常赤字を改善できるばかりか、補助金支出に伴うリスクを日本などにシフトできるのである。

対米投資81兆円の意味を考えるに際しては、日本からの視点だけでなく、「米国の国力衰退を食い止め、再生させるための手段としての日本国民の血税」という構図を理解しておく必要がある。

「利を得る」方策はあるのか

実際に、トランプ政権は日本からの融資で、米国内にジェネリック抗生物質の工場を建設したい意向だ。主な輸入先である中国とインドへの依存を減らすためである。

医薬品では、対日関税率がEU同様に最恵国待遇の15％に設定されており、トランプ政権が日本に米国内のジェネリック薬工場建設を強いる交渉のチップにはならないと思われる。

一方で、そもそも医薬品価格を下げることが目的の安価なジェネリック薬は利幅が極めて薄い。対米投資合意により、日本が工場建設や運営にカネだけ出すことを強要され、元本も利息も戻って来ない可能性がある。米国の要請に応じるのであれば、同じジェネリック薬でも、「もうかるタイプ」への出資となるようにする必要があろう。

また日本をして、農業金融の米商品金融公社（CCC）に投資させるというトンデモ案が、上院共和党で検討されていると米ウォール・ストリート・ジャーナル紙が伝えている。日本の納税者の資金が外国の農業金融に使われることの合法性や、リスク・デメリットは議論されるべきだろう。

翻って、トランプ政権により出血を強いられるのは日本や日本企業だけではない。韓国やEU、さらには米国企業までもがトランプ政権の国内産業再生プランに有無を言わせず協力させられていることには、十分留意しておく必要がある。

また、日本にとり悪い話ばかりではなく、有事におけるLNGの安定供給元の確保などのメリットもある。わが国はEUや韓国など他のプレーヤーたちの思惑も睨みつつ、日本の国家安全保障面で最も有利な条件を得るべく、時には狡猾に動くべきだろう。

