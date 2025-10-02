人を透明にしないで生きる──70歳、アグネス・チャンが語る「人とつながる力」の付け方

今年70歳を迎えたアグネス・チャンさんは、「関心を持つことが人とつながる力の始まり」と語ります。小さな「ありがとう」や「こんにちは」が、心を温め世界を豊かにするのです。アグネス・チャンさんの新刊『ひなげしはなぜ枯れない 心も体もしなやかでいるための45のヒント』（ワニブックス刊）から一部編集してお届けします。

コミュニケーションの基本

今の世の中は、「人と関わらない方が楽」という空気もあるかもしれません。だけど私は、人に関心を持つことこそが、生きる力の源だと思っています。私は「おかげさまで」という言葉が大好きなのですが、これは見えないところや、見えない誰かに目を向けるという意味で、まさに人に関心を持つ気持ちのひとつだと思うのです。

「人に関心を持つこと」──簡単なようでいて、実はとても意識しないとできないことです。とくに都市部では、他人に深入りしないことが礼儀のように感じられる場面も多く、「どう見られるか」を気にして、必要以上に距離を取ってしまいがちです。互いにあまり関わらない方がいい、弱みを見せない方がいい、という空気があります。

そして人に関心を持つことより「自分がどう見られているか」の方に意識が向きがちです。でも、「自分がどう見られているか」「自分が良く見られたい」ということは、自分ではコントロールできません。どんなにオシャレをしても、それが相手の好みでなければ素敵な人と思われないかもしれないし、どんなに一生懸命挨拶しても、相手がフレンドリーな対応が苦手な人かもしれません。

それよりも、「私はあなたに興味があります」「あなたのことを知りたいです」という気持ちでコミュニケーションを始める方が、よっぽど建設的だと思うのです。これは自分でコントロールできることですから。

私は大学でコミュニケーションを教えていますが、いつも学生たちにこう伝えています。

コミュニケーションの基本は、

「相手を知りたいと思う気持ち」。

その延長に、人を思いやる力や、愛する力があるのです。

人に関心を持つ力は"筋肉"のようなもの

「でも、私は人と関わるのが苦手で……」という人もいるかもしれません。けれど、人に関心を持つ力は"筋肉"のようなもの。使わなければ衰えてしまう。逆に言えば、使えば使うほど育つし、強くなる。誰にも奪われない、自分だけの力です。

私はよく「子どもからのウケがいいですね」と言われますが、それはきっと、子どもに興味があるからだと思います。子どもはとても正直で、自分に関心を持ってくれている人には、自然と懐いてくれる。それは赤ちゃんでも、ティーンエイジャーでも、大人でも、老若男女皆同じなのです。

私は子どもたちが小さい頃、よくこう話してきました。

「『おかげさまで』という気持ちを忘れると、どんなにお金を持っていても貧しい人になる。どんなに人に囲まれていても、心が寂しい人になるんだよ」と。

感謝の気持ちを忘れると幸せにはなれないのです。

現代の暮らしはとても便利になりました。24時間電気が使えて、スーパーに行けば何でも揃う。でもその背後には、誰かの努力や働きがあるということを、つい忘れてしまいがちです。私はそれを、「人を透明にしてしまっている状態」と呼んでいます。

とくに、毎日忙しく動いていると、目の前にいる人ですら、知らず知らずのうちに「透明にしてしまっている」ことがあります。例えば、デパートや駅のトイレ掃除をしてくれている人、バスの運転手さん、マンションの管理人さん……。私たちの暮らしを支えてくれている存在なのに、声をかける人は本当に少ない。あまりに自然にそこにいるので、まるで背景の一部のように見過ごしてしまうこともあります。

でも、「おかげさまで」の気持ちを心に持っていれば、その存在をちゃんと捉え直すことができるはずです。そこで私は、できるだけ「ありがとう」や「こんにちは」を口にするようにしています。知らない人に声をかけるのは、今でも少し勇気がいりますが、そこは慣れです。

デパートでトイレを掃除してくれている方に「おつかれさま。今日は天気がいいですね」と声をかけたとき、並んでいた人が「え？知り合い？」とびっくりした顔をしていました。でもそれでいいんです。ほんの一言が、私自身の心が温かくなってちょっと楽しくなるのですから。

そして最近、私はよくこう問いかけるようになりました。

「私はいろいろな人の"お陰"に支えられて生きているけれど、私は誰かの"陰"になれているだろうか」と。

あまりなれていないような気がするのですが、今の自分にできることを考えると、まずは目の前にあるお仕事を丁寧にやること、そして自分の役割をちゃんと果たすことでしょうか。あとは、ちょっとした買い物でも経済を回すことになるし、何か小さな行動でも「きっと誰かの役に立っている」と思うようにしています。

感謝の気持ちは心を満たす力。「ありがたいな」と思えることがひとつでもあれば、それで心は十分満たされるのです。

