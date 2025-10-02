【総裁選】高市早苗は「飲みィのやりィのやりまくり」だった過去を明かすべき…「初の女性首相」になるための方法

今回の総裁選ほど、つまらない総裁選も珍しいと思います。各候補は、昔のボスの支援を期待して、自分の主張は抑え、個性も隠して、模範的スピーチばかり。厳しい論戦もなければ、目を見張る政策提言もありません。挙げ句の果ては裏金議員の起用まで匂わすありさま。政治記者たちだけが、したり顔で、各候補が、麻生、岸田、菅、石破の元総理の支援を期待し、連立先にも気をつかって守りにはいっていると解説しますが、そんなことでは解党的出直しの総裁選になるわけがありません。一部の人に嫌われても、反発されても理想を貫く、そんな総理の出現を国民は期待しているのです。

私は元月刊文藝春秋の編集長を経験しました。日本の総理候補の立候補宣言や、就任してからの政権構想は必ず「文藝春秋」で発表されるのが慣例になっています。そして、私自身も多くの候補や総理にインタビューをして、それをゴーストライターとしてまとめた経験があります。

今回の総裁選をみていると、全員のスピーチが失格です。候補者の人となり、そして、その人柄だからこそ、出てくる政策がみえてこないからです。守りにはいると、欠点を隠すことばかりに気をつかいます。しかし、欠点にこそ、その人の魅力があり、欠点を自覚していることこそ、リーダーの資質なのです。 そこで、私なら、こういう立候補演説をするとインタビューなしの想像で書いてみました。

記事前編は【小泉進次郎はあえて「学歴」を売りにするべき…「世襲議員」から脱却するための「意外な方法」】から。

高市早苗は本気の勝負をするべき

初の女性首相を狙う高市早苗氏も、タカ派的発言を抑え、大人しい演説に変わりました。私は今回が彼女が首相を狙える最後のチャンスだと思います。彼女より下の世代の女性政治家がだんだん増えてきて「初の女性首相」を売り物にできるのは、今後難しいと思うからです。ですから、聴衆がびっくりするような発言で本気の勝負をしてほしいのです。（以下は筆者が想像で執筆した演説）

「高市早苗は、日本初の女性首相候補といわれておりますが、実は、私を嫌いな女性も多いようです。それは、私の若いころの無茶が原因だと思います。たしかに、当時はやりすぎました。私の若いころの著書がございます。この本です。タイトルは『30歳のバースディ その朝、おんなの何かが変わる』。読み返すのも恥ずかしいのですが、若いころの恋とお酒の思い出ばかりです。たとえば、〈地中海で、海の見えるホテルの部屋で、飲みィのやりィのやりまくりだったときですね〉〈それでウフフフフ……。朝、寝起きに熱いシャワーを浴びながら、彼が選んでくれた極上の赤ワインをいきなり飲み始める。バスローブのまま〉〈ルームサービスを食べるときも当然、ベッドで裸の上にブランケットを巻いたまま〉〈彼がすばらしいテクニックを持っていることは言うまでもない。トコトン、快楽の境地におぼれられる相手じゃないと話にならないわけ＞ー。本当に封じ込めたい過去ですが、あえて、今回、私はそれを隠さないでいたいと思います。私が、政界にはいったのは1992年。落選でしたが、当時の女性議員は数えるほどでした。どの女性議員も「あいつは〇〇先生の愛人だから」と噂されていた時代です。

女性議員は、男性議員とちがって、まるでJALのCAか、帝国ホテルの従業員のように品行方正で、礼儀正しく、三歩下がって派閥のボスについてゆくしかなかった時代でした。こんな状態で、女性が活躍できる世の中なんかくるはずがない。女性に支持される議員にもなれるわけはない。私は、あえて、当時の普通の女子大生のように、振る舞っていることを本にしました。世の中そろそろバブルが終わるころ。それでも、まだディスコは大流行で、六本木で踊って、男性に料理をご馳走になって、恋をして、それが当時の女子大生でした。私はそのまま、それを国会に持ち込んで女性議員への見方を変えよう、革命を起こそうと思っただけです。今、考えると将来を考えないバカなことかもしれません」

「しかし、今も私はバカであり続けたいと思います。中国はたしかに巨大な軍事大国です。しかし、中国人が日本にきて、土地や水を買いあさっているのを、黙って見ていていいのでしょうか。国際法には相互主義という原則があります。中国では中国人は土地が買えず、国から借りるしかできないのですから（日本人も中国では土地を買えません）、日本でも中国人は日本の土地を買うことはできない。貸すだけにする、これが相互主義です。同じことを要求して何が悪いのでしょうか。それでケンカになったときのために、日米安保があるのではないでしょうか。助けにこない米国なら、こちらから、三下り半をつきつけて、基地も返せ、小泉さんの地元、横須賀港も使うな、横田基地も返せとトランプ大統領に申しあげる度胸が私にはあると思っています。それは大バクチかもしれせまん。しかし、これをいわなければと、ますます日本は沈んでゆきます。ほとんどの日本人はこの国を愛し、この国をすばらしいと思っています。私は、この国の民族の力を信じて、国づくりをしたいと思っています。そのためには外国に物言えぬ自民党であってはならない。これが私の信条です」

このくらいのことを言わないと、他の候補との差別化はできません。

本音で勝負の総裁選を

林氏ならば、エリートで安全パイだと思われていることで勝負してはいけません。あとで撤回しましたが、石破批判を堂々と言うべきでした。同じく茂木氏は自分が誰よりも賢いということをとことん自慢してもいいのではないでしょうか。小林氏は若さでは小泉氏と同世代ですが、小泉氏にない受験勉強での強さをアピールしてもいのではないでしょうか。小賢しい政治屋のアドバイスなど聞くのはやめにして、本音で勝負の総裁選が私たちはみたいのです。

本音がぶつかりあう総裁選こそ、自民党がもう一度活性化する総裁選でしょう。そして、そのパワーが日本を活性化させます。政局ばかりおいかけて、政策には興味のない政治記者のいうことなんか聞かない。政治屋のいない総裁選こそ、自民党の解体的出直しになると思います。

【もっと読む】小泉進次郎はあえて「学歴」を売りにするべき…「世襲議員」から脱却するための「意外な方法」