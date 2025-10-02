自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」でウクライナ支援に方針転換したトランプ氏（写真：ロイター／アフロ）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

「ウクライナは戦いに勝てるはず」と鼓舞するトランプ氏

9月23日、アメリカのトランプ大統領は、国連総会での演説の直後に、総会に参加したウクライナのゼレンスキー大統領と会談した。

国連総会でウクライナのゼレンスキー大統領（左）と会談したトランプ氏（2025年9月23日、写真：AP／アフロ）

ゼレンスキー氏の熱のこもった話に感化されたのか、会談直後に自らのSNS「トゥルース・ソーシャル」で、ウクライナ戦争に対する方針の一大転換をぶち上げ、世界のメディアが騒然となった。

ロシアのプーチン大統領に対し、和平・停戦交渉に臨むよう秋波を送り続け、達成した暁には「ノーベル平和賞は確実」と皮算用をしていたトランプ氏。だが、相変わらずプーチン氏は、のらりくらり戦術で先延ばしを図り、さすがのトランプ氏も失望したようだ。

トランプ氏のSNSの投稿はいつもより長めで、約50行、1500字弱にもおよぶ“大作”。要約すれば「ロシアは戦争の長期化で経済が疲弊し、ウクライナは戦いに勝てるはず」という内容だ。

この長文投稿を注意深く読み解くと、随所に「含み」を持たせた意味深長なメッセージであることが分かる。

一番のポイントは、やはりロシアのウクライナ侵略戦争に関して、これまでの「親プーチン」の姿勢を180度転換した点だ。ウクライナの領土奪還への執念に対し、これまで否定的だった態度を一変させ、奪還の可能性を前面に押し出した。

これまで信じていたプーチン氏への失望と復讐心がにじみ出る

投稿の冒頭で、「欧州連合（EU）の支援を受けたウクライナは、自国の領土を本来の姿に戻すために戦い、そして勝利する立場にあると私は思う」と強調。続けて「時間と忍耐、それに欧州、特にNATO（北大西洋条約機構）の財政的支援があれば、開戦時点の国境を回復することは、十分実現可能な選択肢だ」と断言した。

注目はその後に「Why not？」という文言を加えた点だ。トランプ氏お得意のラフさの演出かもしれないが、「なぜやらないの？ 行わないなどあり得ないだろ？」というニュアンスも含むため、ゼレンスキー氏率いるウクライナの失地回復への執念に、いわばトランプ氏がお墨付きを与えたようなものとなった。

さらに後半部分でも、「ウクライナは自国を取り戻すことができるかもしれない」と念押ししている。今回の投稿内に「領土奪還」に3度も言及し、その思いが並々ならないことを示唆するとともに、半面これまで信じていたプーチン氏への失望と復讐心がにじみ出ていると言っていいだろう。

トランプ氏の停戦呼びかけにも、のらりくらり戦術で先延ばしを図るロシアのプーチン大統領（写真：ZUMA Press／アフロ）

さらに、トランプ氏は「ひょっとするとそれ（領土奪還）以上のことさえ可能かもしれない」との文章をわざわざ付け加えたことも特筆すべき点だろう。

“トランプ節”でおなじみの、「あるかもしれないし、ないかもしれない」という言い回しと同類の、思わせぶりな言葉の類いなのかもしれない。だが、額面どおり解釈すれば、ウクライナは領土奪還後、余勢を駆ってロシア領に逆侵攻し、ロシアとの国境沿いに幅数km〜数十kmの緩衝地帯を設ける可能性すら示唆しているのだろうか。

あるいはプーチン政権が崩壊し、親欧米的な政権に変わり、すぐに停戦・和平協定を結ぶシナリオを描いているのかもしれない。ロシアがクリミア半島を含む占領地をすべてウクライナに返還して、戦時損害賠償にも応じるという楽観シナリオだ。

軍事大国ロシアを「張り子の虎」とこき下ろす

次に注目すべきは、ロシア経済の低迷について言及している点だ。

投稿の冒頭でいきなり「ウクライナ、ロシア両国の軍事・経済状況を十分踏まえた上で、これがロシアに深刻な経済的苦境を提供している点を眺めながら、私はこう思う。（前出の『EUの支援を受けたウクライナは……』に続く）」と切り出している。

投稿の中盤では「ガソリンを補給するのに長い行列に並ばざるを得ない事実」と、石油産出大国で燃料不足という矛盾を強調する。さらに終盤ではゼレンスキー氏を鼓舞するように、「プーチンとロシアは大きな経済的苦境にあり、今がウクライナにとってアクションを起こす、まさにその時だ」と宣言している。「大きな経済的苦境」の「大きな」を、わざわざ「BIG」と大文字にして強調した点に、トランプ氏の意図が垣間見られる。

そもそもトランプ氏がロシアの経済的苦境を連呼するのはかなり珍しい。特にトランプ氏がロシアでのガソリン不足を持ち出した点が興味深い。報道の受け売りか、あるいはCIA（中央情報局）や国務省などのブリーフィングで情報を得たのかもしれない。

後述するが、ウクライナが中長期戦を念頭に、ロシアの石油関連施設にターゲットを絞ったドローンによる長距離攻撃を続けていることが、2025年に入りボディーブローとしてロシア経済に効き始めている。その戦況を受けての発言だろう。

ウクライナが開発した長距離自爆型ドローンUJ-26ビーバー。1トン超の爆薬を積み、射程3000km超の驚異的な性能で遠方のロシアの石油関連施設攻撃に投入（写真：ウクライナ国防省インスタグラムより）

投稿でトランプ氏はロシア軍にも手厳しく、こうこき下ろしている。

「ロシアはすでに3年半も無意味な戦争を続けるが、本物の軍事大国なら1週間もかからずに（侵略戦争は）終了させていたはず。これは（戦争を続ける）ロシアの力を示すものではなく、むしろ『張り子の虎（a paper tiger）』であることを見せつけてしまった」

一方、前述したように「EUの支援を受けたウクライナ」「欧州、特にNATOの財政支援」を掲げ、これを踏まえて「いずれにせよ、私は両国の幸運を祈る。我々は今後もNATOに兵器を供給し、NATOがそれをどう使おうが、彼ら次第だ。両国に幸運を！」と文章を締めくくった。

アメリカがウクライナを直接支援するとは一言も述べていない点が肝で、これまでのトランプ氏のウクライナに対するスタンスと実はそれほど変わらないこともさりげなく強調する。むしろ「前面でウクライナをバックアップするのはアメリカではなく欧州だ」と念押しした格好だ。

ロシア石油関連施設へのドローン攻撃が効き始めている

トランプ氏が投稿で強調するロシアのガソリン不足に関しては、今年8月に英ロイターが「ガソリンスタンドで給油のために待つ車の列（ウラジオストク）」と報じるなど、ウクライナによるロシアの石油関連施設への攻撃で、燃料不足が深刻化している状況を主要メディアが盛んに報じ始めている。

給油を待つ長い車列ができるロシア・ウラジオストクのガソリンスタンド（写真：ロイター／アフロ）

これこそが、中長期にわたる波状攻撃、兵站（へいたん）戦のたまものだ。

一般的に戦争になれば、相手の軍隊を叩くのが王道だ。ところが、前線に展開する敵部隊や兵器を狙うのではなく、背後の輸送・補給路やエネルギー関連設備、支援施設など、いわゆる「後方支援」を潰し、敵軍を支える補給能力を徐々に締め上げ、継戦能力（戦い続ける能力）を細らせる戦法である。

インフラやエネルギー関連への波状攻撃は、敵国の経済や市民生活にも悪影響を及ぼすため、政情不安や厭戦気運が高まり、これに抗しきれず敵側が停戦に応じざるを得なくなったり、政権自体が瓦解してしまったりすることも歴史上珍しくない。

特にウクライナのロシアに対する兵站戦は、2024年ごろから「石油関連施設一択」の様相を見せ始めている。

ロシアは世界屈指の石油生産・輸出国だ。英エネルギー・インスティテュートによれば、2024年の生産量は1位のアメリカ（約8.6億トン）に次いで2位（約5.3億トン）で、実は産油国で名高いサウジアラビア（3位／約5.1億トン）よりもわずかに多い。

またUNCTAD（国連貿易開発会議）によれば、2024年のロシアの石油輸出額は約1070億ドル（約16兆円）で世界5位。ロシアの全輸出額に占める割合も、原油のみでは約26％だが、重油や軽油、ガソリンなど石油関連製品を含めれば4割近いと推測される。

国家財政にとって石油は稼ぎ頭で、ここにダメージを与え続ければ、最前線のロシア軍はおろか、ウクライナ戦争に疎いモスクワやサンクトペテルブルクなど都会に暮らす“スラブ系ロシア人”に燃料不足を痛感させ、政権への不満を助長することも可能だろう。

同時に攻撃によって石油の産出量を物理的に減少させれば、外貨収入も先細り、戦費調達どころか国家運営すらおぼつかない。「前線・国民への燃料供給減」と「国家財政への打撃」の、まさに一石二鳥だ。

ロシア西部の石油施設を攻撃するウクライナ軍（写真：YouTube @MAGYARBIRDS／ロイター／アフロ）

実際、攻撃を受けた石油関連施設は想像以上に多く、2025年9月25日付の北海道石油新聞によると、年始から少なくとも製油所25カ所が空襲を受け、ここ1カ月半のうちにロシアの精油能力の実に43％の施設が攻撃で被害を受け、燃料価格も25％上昇しているという。以下は今年空襲を受けた主要石油関連施設だ。

【1月】

・エンゲルス2空軍基地近くの油槽所（サラトフ州：ウクライナ国境東約500km）

・カルーガ（モスクワ南西約180km）、トゥーラ（同南約180km）両州の油槽所

・リャザン（モスクワ南東約200km）、クストヴォ（同東約400km）、ヴォルゴグラード（ウクライナ国境東約450km）などの製油所

【2月】

・南ロシアの大規模石油・ガス処理施設

・トゥアプセの製油施設（黒海沿岸）

・クラスノダールの油槽所（クリミア半島東約180km）

【6月】

・ロストフ州の油槽所（アゾフ海最奥）

【9月】

・サラバト石油化学コンビナート（ロシア南部バシコルトスタン共和国の大規模工場）

・ブリャンスク（ウクライナ国境北約100km）、サマラ（同東約850km）のパイプライン生産・送油用ステーション

・キリシ製油所（サンクトぺテルブルク東南約110km、ロシア最大級の製油所）

・プリモルスクの石油積み出し港（サンクトペテルブルク西約100km）

まるでロシアの西半分が空襲の脅威にさらされている状態で、少なくとも第2次大戦後に核兵器を保有する国連安全保障理事会常任理事国の中で、本土の相当部分が長期間にわたって空爆の危機にさらされている国は、ロシアだけである。

ロシア・ブリャンスク州にある石油貯蔵施設がウクライナの攻撃によって炎上（2024年1月、写真：Governor of Bryansk Region Alexander Bogomaz telegram channel AV BogomaZ／AP／アフロ）

兵站の重要性を熟知するアメリカの「入れ知恵」か

ウクライナによるロシアの石油関連施設の狙い撃ちは、第2次大戦の時代からノウハウを蓄積し続ける、実戦経験豊富なアメリカの“入れ知恵”ではないかと軍事関係者の間では囁かれている。

確かに、兵站の重要性を世界で最も熟知する軍隊は米軍だろう。主力部隊の大半を海外に配し、これらを維持するには強力で正確な兵站能力が不可欠だからだ。言い換えれば、敵の補給・輸送路、エネルギー施設を叩くことが、中長期的には最も効果的だということも熟知する。

これらを踏まえると、ウクライナが独自でロシアの石油関連施設への集中攻撃を率先して展開していると考えるよりも、この種の戦術やノウハウに長けた米軍の強力なアドバイスの下で動いている、と考えるのが自然だろう。

第2次大戦でアメリカは、特に日本に対して補給路攻撃を徹底させた。とりわけ潜水艦による日本の貨物船・輸送艦への狙い撃ちは凄まじく、日本は国内の燃料・食料の枯渇と、外地に展開する部隊への補給線の遮断の二重苦に陥り、これが敗戦の大きな要因となったとの指摘もある。

ベトナム戦争でもアメリカは、敵対する北ベトナムがジャングルに構築した兵站戦「ホーチミン・ルート」を昼夜問わず戦闘機やB-52戦略爆撃機で猛爆。北ベトナムや南ベトナム解放民族戦線の勢力拡大の抑止に一定の効果を上げている。こうした「兵站重視」の考え方は、その後の湾岸戦争（1991年）やイラク戦争（2003年）などにも連綿と生かされている。

効果を上げ始めたウクライナによるロシアの石油関連施設への波状攻撃と、噂されるアメリカの入れ知恵。米ウォール・ストリート・ジャーナルは、9月23日のトランプ・ゼレンスキー両氏の会談で、「トランプ氏がアメリカ製の長距離兵器によるロシア国内への攻撃制限を解除する用意があるとゼレンスキー氏に伝えた」と報じた。

ゼレンスキー氏が以前から渇望する米製長距離対地巡航ミサイル「トマホーク」（飛翔速度約880km／h、射程2500〜3000km）を想定した発言と見られ、これを裏付けるかのように、英ロイターは9月28日「アメリカのバンス副大統領はトマホークの入手を求めるウクライナの要請を検討していると明らかにした」と報じている。

トランプ氏が対ウクライナ供与の用意があると断言した、高性能の米製トマホーク巡航ミサイル（写真：米海軍サイトより）

仮にトマホークが新たにロシアの石油関連施設攻撃に加われば、射程、飛翔速度でドローンよりも数倍勝り、レーダーに捕捉されにくくしかも命中精度は格段に高いだけに、「ゲームチェンジャー」となる可能性が高い。

果たして新たな脅威にプーチン氏はどのようなカードを切ってくるのだろうか。ウクライナ戦争はいよいよ経済・エネルギー戦争へと発展し、停戦はさらに遠のきそうな雲行きだ。

筆者：深川 孝行