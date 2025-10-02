自民党の優位性が崩壊した日本で「解決すべき政策課題」とは…新たな政治の枠組み構築が必要な時代に

9月22日に始まった自民党総裁選は、10月4日に投開票が行われ、新総裁が決まる。5人の候補者は、連日メディアなどが主催する討論会に出席し、自らの主張を展開している。

また、各種世論調査の結果も公表され、事前の予測合戦もたけなわとなっている。今回の総裁選のポイントは何か。政策、野党と連携など、論点は多々ある。

保守色の強くない小泉の優位性が際立つ

自民党支持者を対象とした読売新聞の調査では、連立に加わるのに望ましい政党として、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の三党から選択させたところ、1位は維新で35％、2位は国民で22％、3位は立民で15％だった。候補者ごとだと、高市支持者は、国民が39％、維新が28％だったが、小泉支持者は、維新が41％、立民が17％、国民が16％だった。

日経新聞の調査だと、連立拡大候補は、国民全体だと、1位が国民36％、2位が立民17％、3位が維新16％だった。自民支持者に限ると、1位が国民33％、2位が維新25％、3位が立民17％であった。

また、党が、「保守色を強めるべき」が33％、現状維持が21％、「保守色を抑えるべき」が30％である。「強めるべき」は高市支持、現状維持は小泉支持の傾向である。自民党支持層だけに限ると、「強める」が33％、現状維持が34％、「抑える」が23％である。

石破内閣のときのように、法案ごとにいずれかの野党に賛成してもらうという手もあるが、それでは安定政権にはほど遠い。そこで、連立に参加してもらって、少数与党状況から恒常的に抜け出す必要があるのである。

この観点からすると、保守色の強い高市や小林では、野党が参加しにくいので不利で、保守色の強くない小泉の優位性が際立ってくる。林や茂木もそうである。

もし、国民や維新が連立政権に参加する場合、首相を自民党から出さず、たとえば国民の玉木雄一郎代表に就任してもらうという選択肢もある。1994年6月に、自民党と社会党と新党さきがけの3党連立政権が発足したとき、自民党は社会党の村山富市委員長を首相の座にすえた。自民党は、政権に復帰するためには何でもやる政党である。

野党との協議で重要なポイント

読売新聞の調査で、新総裁に優先的に取り組んでほしい政策を尋ねたところ、1位が物価高対策32％、2位が外交や安全保障16％、3位が景気や雇用14％、4位が社会保障10％、5位が自民党改革や政治資金問題への対応8％である。

米の価格高騰をはじめ、諸物価が上がっていることに国民は困っている。賃金の伸びが物価上昇に追いついていない。

対策としては、参院選で公約した2万円の現金給付については、5人の候補者とも否定的である。それよりも減税を掲げ、ガソリン税の旧暫定税率廃止や所得税の課税最低ライン、いわゆる「年収の壁」の引き上げなどが検討させるであろう。

これは、連立を拡大する際に、野党との協議のテーマとなる重要なポイントである。それは、物価高対策のみならず、あらゆる政策課題について当てはまる。

たとえば、安全保障である。トランプ政権は、関税の次には防衛費の増額を求めてくるであろう。2027年度には、日本は、防衛費をGDPの2％にまで引き上げる予定であるが、アメリカの要求は3.5％である。その方向を目指すことに、連立拡大候補の野党が賛成するか否か、そして、どの野党が賛成するのか。

さらに、スパイ防止法も議論となる。高市や小林は前向きであり、維新や国民も検討している。

外国人に対する規制強化の行方

中国についての政策もまた論点となる。軍拡を続ける中国にどう対応するのか。そして、AIやEVなどで世界の最先端を行く中国との競争もまた、今後の日本の大きな課題となる。

都議会選や参院選で、右派ポピュリストの参政党が躍進し、保守的な自民党支持層の票が奪われたが、その点の反省から、外国人に対する規制を強化する方向に自民党は進んでいる。

しかし、規制のみではなく、外国人と共生する努力も必要で、介護の現場やコンビニなど、外国人の助けがなければ動かない状況であることも忘れてはならない。野党の中には、規制強化一本槍では賛成しない政党もあり、この点の検討も不可欠である。

私は、長年にわたりヨーロッパの政治を研究してきたが、連立政権は普通で、多くの研究書もある。オランダやベルギーのように数党で連立をくむケースでは、連立協議がまとまるのに半年かかるような事例もある。

そこまで極端でなくても、自民党の一党優位性が崩れ、新たな政治の枠組みの構築が必要な時代が来たようである。

