¡ÖÀµÄ¾¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤Î°·¤¤¤Ëº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¸ý¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿´¤ÎÄì¤Ç¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤4¤Ä¤Î¤³¤È
¡Ö¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤è¤ê¶ì¼ê¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö·×²èÅª¤ËÃù¶â¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤¤Å¤¯¤ÈÉ¬Í×¤Ê¤¤¥â¥Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ª¶â¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À³Ê¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÖÇ¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö100À¤ÂÓ°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¯Ã£¾ã³²ÀìÌç¤ÎFP¤Ç¼«¿È¤âADHDÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤«¤â¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦´äÀÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸½ºß¡¢Àµ¼°¤Ê¿ÇÃÇÌ¾¤Ï¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¤«¤é¡Ö¿À·ÐÈ¯Ã£¾É¡×¤ØÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÍÑ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤È
¡¡Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤³¤È¤ò4¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¯Ã£¾ã³²¤ÏÇ¾¤ÎÆÃÀ
¡¡È¯Ã£¾ã³²¤È¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎÇ¾¤ÎÆÃÀ¤Ç¡¢Ç¾¿À·Ð¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä°äÅÁ¡¢´Ä¶¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬±Æ¶Á¤·¤¿·ë²Ì¡¢À¸³è¤Çº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËADHD¤Ï¡¢¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¡Ê¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ä¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤Ê¤É¡Ë¤ÎÆ¯¤¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö½¸Ãæ¤·¤è¤¦¡×¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÇ¾¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¦¾×Æ°À¤¬¶¯¤¤
¡¦»þ´Ö¤Î´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤
¡¦½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦²á½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦¿ô»ú¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤
¡¦Èè¤ì¤ä¤¹¤¤
¡¦´¶³Ð¤¬²áÉÒ¤Ç¤¢¤ë
¡¡¤Ê¤É¡¢Ç¾¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼£¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éÆü¡¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶ì¼ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¡×¤ò¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤òÀÕ¤á¤º¤Ë¡¢Âº½Å¤·¤Ê¤¬¤é´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢È¯Ã£¾ã³²¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯
¡¡È¯Ã£¾ã³²¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤ÎÇ¾¤ÎÆÃÀ¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¿Í¤è¤ê¤âÃÙ¤¯¡¢²¿²ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â³Ð¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï°ìÀ¸¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤È·è¤á¤Ä¤±¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤è¤¦¤À¡£ËÜ¿Í¤ÎÏ«ÎÏ¤âÂç¤¤¤¤·¡¢»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤è¤¦¡×
¡¡¤È¤¤¤¦´Ø¤ï¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤ËADHD¤äASD¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´Ä¶¼¡Âè¤Ç¤Ï»×¤ï¤ÌÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤ª¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÊÖºÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¹â³Û¤Ê¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Ï¼ê¸ü¤á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
£È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î
¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤¬À¸³è¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢»ä¤Ï¡Ö¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾å¼ê¤Ë¼Ò²ñ¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤Ï¾ï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡Ö¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤Ã¤Æ¡¢ÂçÂÎ¤Î¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ì¤ÐÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ò¶¯À©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢Â¤¬¤Ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤äÅ¬±þ¾ã³²¤È¤¤¤Ã¤¿Æó¼¡¾ã³²¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï´èÄ¥¤ì¤Æ¤â¡¢·ÑÂ³¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¤ä¤¬¤Æ¿´¿È¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âËÜ¿Í¤¬À¸³è¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸üÄì¤Î·¤¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤ê¡¢°ÂÁ´¤ÊÂ¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤êÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢»Ù±ç¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿È¶á¤Ë¤¤¤ëÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤¬¾å¼ê¤ËÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÌäÂê¤Ê¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¢¤Î¿Í¤â¡¢¼Â¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¡¢Æ§¤óÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ADHD¤ÎÃí°Õ»¶Ì¡¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤»þ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ
¡¡ADHD¤ÎÆÃÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÖÃí°Õ»¶Ì¡¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±Â³¤±¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Éý¹¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÆÃÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡ADHD¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤ËADHD¤ÎÃí°ÕÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤»þ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ¬¤¬ÄË¤¤»þ¡¢»õ¤¬ÄË¤¤»þ¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤»þ¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¡¢Éô²°¤ÎÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·Ëº¤ì¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¥â¥Î¤òÇã¤¤Ëº¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¾ï¤Ë¤½¤Î¤°¤é¤¤¤ÎÃí°ÕÎÏ¤Ê¤Î¤¬ADHD¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀÜ¤·Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡È¯Ã£¾ã³²¤Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÈ¯Ã£¾ã³²¤«¤â¤À¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤¤¿Í¤ÎËÜ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ë