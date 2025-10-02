ザンビアでは鉱山の廃棄物流失で「死の川」を作り…中国がまたしても世界中で深刻な環境問題を引き起こしていた

中国経済の見通しが明るくなる気配は一向に見えない。

前編記事『バフェットがついにBYDを見限り…過当競争で疲弊する中国EV業界に空前の“冬の時代”がやってくる』で見てきたように、投資の神様ウォーレン・バフェットが会長兼CEOを務めるバークシャー・ハザウェーが一時約10％を保有していたとされるBYD株式をすべて手放した。

バークシャーは長期的成長の見込める企業への投資を基本戦略としている。つまりBYDを見限ったといっても過言ではないだろう。さらに中国は、環境汚染を巡って国際社会からも見放されかねない問題を起こしていた。

鉱山マフィアの傍若無人ぶり

トランプ政権の傍若無人ぶりのおかげで、中国の国際社会での評価は相対的に高くなっている感があるが、中国が地球環境に与える悪影響は強まるばかりだ。

ワシントンポストは8月、「中国の『鉱山マフィア』がアジア、アフリカ、南米で金（ゴールド）の違法採掘を行っている」と報じた。

最も被害が大きいのはインドネシアとされる。報道によれば、サッカー場184個に相当する面積の金鉱が見つかり、毎月約8億円相当の金が違法採掘されていたという。

また、戦闘が続くミャンマーでは、中国企業によるレアアースの採掘活動に起因する河川の水質汚染が深刻化している。

ザンビアでは9月、大規模な有毒物資流出事故を引き起こした中国企業が、住民から800億ドル（約11兆7000億円）の損賠賠償を求める訴訟を起こされたほどだ。事故は2月に起こった。中国企業が保有する鉱山の鉱滓（こうさい）ダム（※）が決壊。数百万リットルと言われる廃棄物が鉱山近隣の小川や河川、畑に流出し、さまざまな健康被害をもたらしたとされる。

※鉱山の選鉱・精錬過程で金属から遊離した鉱物成分である鉱滓を堆積させる施設のこと

中国の漁船団による海洋資源の乱獲も深刻だ。南米や西アフリカ沖では地元漁師が、中国が支配する「闇の漁業ネットワーク」に脅かされる状況が日常化している。

人工降雨による問題

中国の経済活動が日本の気候に及ぼす負のインパクトも見逃せない。

筆者は以前から中国が大規模に実施している人工降雨（クラウド・シーデイング＝雲の種まき）が日本で異常気象が起きる原因の1つだと主張してきたが、新たな要因が明らかになっている。

日本の今年の夏は、異常な猛暑や豪雨などに見舞われた。地球温暖化のせいだと言われているが、直接の原因は日本近海の水温の高さだ。海水温が高ければ、大気中に発生する水蒸気の量が増え、高気圧や低気圧が発生しやすくなるからだ。

海水温の上昇の原因が語られることはほとんどない中、「海洋汚染が温度上昇の原因ではないか」との指摘が出ている。海洋汚染で水深100メートルまで届いた太陽光が10メートルまでしか届かなくなると、海洋表面の水温が上昇するというのがその理由だ。

日本近海の水温が異常に上昇

注目すべきは、過去100年間の日本近海の水温が世界平均の2倍を超えるペースで上昇していることだ。特に1990年代半ば以降、その傾向が顕著となっており、中国経済が高成長を開始した時期と一致する。

環境対策抜きで開発を進める中国から汚染物資が大量に流れ込んだことで東シナ海の水温が著しく上昇し、東に向かう海流の影響で日本近海の水温も急上昇したというわけだ。

もしこの指摘が正しいとすれば、日本は中国に対して海洋汚染物資の垂れ流しを一刻も早く止めるよう求めるべきではないだろうか。

