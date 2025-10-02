ホイルンド、デ・ブライネとの“ホットライン”で2発！ ナポリが守田英正出場のスポルティングを撃破
チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節が10月1日に行われ、ナポリ（イタリア）とスポルティング（ポルトガル）が対戦した。
カイラト（カザフスタン）との初戦を4−1で制し、CL白星発進を飾ったスポルティング。2021−22シーズン大会以来の決勝トーナメント進出を目指す同クラブが、敵地でナポリとのアウェイマッチに臨む。連勝をかけて乗り込む一戦に、日本代表MF守田英正はサブスタートとなった。
試合は36分にナポリがスコアを動かす。自陣ボックス内に人数を固めながらスポルティングの攻撃を凌ぎ、ペナルティエリア手前でのボール奪取からカウンターに移行。こぼれ球を拾ったケヴィン・デ・ブライネがアンドレ・フランク・ザンボ・アンギサとワンツーを行い、スピードに乗ったドリブルで相手選手を突破する。センターサークル内からスルーパスを出すと、抜け出したラスムス・ホイルンドが先制点をマーク。ホームチームが先行した。
対するスポルティングも、62分にゲームを振り出しへと戻す。テンポの良いパスワークでナポリのペナルティエリア内に攻め込み、ペドロ・ゴンサウヴェスが右足でシュート。相手選手に当たったボールがボックス左角に流れると、回収したマクシミリアーノ・アラウホがマッテオ・ポリターノに倒されPKを獲得する。キッカーを務めたルイス・ハビエル・スアレスが冷静に決め切り、アウェイチームが追いついた。
逆転を狙うスポルティングは78分に守田を投入。そんななか、その1分後にナポリが再び勝ち越しに成功する。左サイドでのコーナーキックから素早くリスタート。複数のパスを繋ぎながらデ・ブライネにボールが渡ると、ペナルティエリア内に右足でインスイングのクロスを蹴り入れる。GKも果敢に飛び出すが、先に触れたホイルンドのヘディングシュートがゴールイン。デ・ブライネとホイルンドのホットラインでナポリがリードを奪い直した。
結局、そのまま試合は2−1で終了し、ナポリが勝利を収めた。次節、ナポリは今月21日にアウェイでPSV（オランダ）と対戦。スポルティングはその翌日にホームでマルセイユ（フランス）と対戦する。
【スコア】
ナポリ 2−1 スポルティング
【得点者】
1−0 36分 ラスムス・ホイルンド（ナポリ）
1−1 62分 ルイス・ハビエル・スアレス（PK／スポルティング）
2−1 79分 ラスムス・ホイルンド（ナポリ）
