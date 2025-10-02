「村に移住する人は選びたい」…過疎で人口が1000人を割っても、天龍村の担当者がそう語る【意外な理由】

長野県にある天龍村は、県内で最も高い60％に及ぶ高齢化率で、2025年には初めて人口1000人を割り込み、消滅可能性自治体に指定されている。９月に都内で開催された移住相談イベント「ふるさと回帰フェア」で、その天龍村の担当者からこんな言葉が漏れた。

「（移住者に村を宣伝するイベントですが）こちらでも、移住者を人選したいと思っているんです」

人口減に悩む自治体にとって、自分たちの地域に住んでくれる移住者はありがたい存在だ。にもかかわらず、「移住者を選びたい」とはどういうことなのか？

移住者への大量の「お願い」で話題に

まずは天龍村のサイトを見てみよう。

天龍村の移住者向け物件情報サイト「空き家バンク」では、他の過疎が進む地域と同様に、住む人のいなくなった空き家を格安で賃貸・売買することで移住者を呼び込もうとしている。気になる物件をクリックすると、物件情報の下に「空き家等の購入（賃貸）を希望される方へ」という資料が続く。その冒頭にはこうある。

「高齢化と人口減少が進む本村としましては、区の活動や村の行事等へ積極的に参加し、現在住んでいる方々と一緒に地域を支えてくださる方に定住していただきたいと考えております。……下記事項について、ご理解のうえ申込書と誓約書の提出をお願いしています」

その下に列記されている村と区からの「お願い」は約10項目に及ぶ。

区（自治会）への加入、村の行事（地域の祭り、村民大運動会など）への積極的参加、春・秋の環境美化活動や防災訓練・草刈り作業への参加、冠婚葬祭等の地域慣習への協力、冬季の地区内道路除雪への協力、消防団活動への協力（45歳未満の男性）……。

なかでも区での行事や作業については「参加要請のあった場合は、積極的にご参加ください」と特に強調されている。

ほかの地方自治体と比べても異常にお願いが多い。そのお願いの多さからネットで話題になり、「爺婆優遇の搾取ルール」「時間外労働を強制される」「こりゃだれも居つかんわ」といった否定的な意見が飛び交ったこともある。

一方で、「当たり前のことしか書いてない」「事前に明示してくれるだけ良心的」という擁護の声もあった。移住者の中にも、「最初からたくさんの行事に参加させてくれるなら、地域に馴染みやすそうだ」と思う人もいるかもしれないが、たいていの人は、「過疎集落で労働力にコキ使われるのでは？」とビビるはずだ。

移住者に条件を出す理由

過疎地域は移住者を積極的に受け入れて、人口を増やしたいはず。なのになぜ、最初から厳しい条件を提示しているのか。前述の天龍村の担当者がその理由を語ってくれた。

「移住していただく方には、人口が減少している集落の維持にも協力していただきたいと思っています。もちろん、ゆるふわな気持ちで移住されることは否定しませんが、ある程度覚悟をもってほしいし、地域のコミュニティに参加もしてほしい。

なかには、誰とも関わらずに暮らしたいという希望をもって訪れる方もいますが、それだと近所の人も対応しようがなくて困ってしまいます」

担当者によると、こうした姿勢が功を奏しているという。

「移住者向けの情報では、地域のよいところしか写真に撮らないでしょう。ですので、必ず一度は移住希望者に来ていただいて自分がここで暮らすイメージをもってもらうよう求めています。この時点で、自分の考えていた田舎と違ったと、諦める方は多いですよ」

実は天龍村は、重要無形民俗文化財に指定されている「天龍村の霜月神楽」（村の祭りの総称）を始め、伝統的な行事が数多く残っている地域だ。誓約書の「お願い」はあくまで基本的なもので、地域の神社の小規模な祭礼なども含めれば、年間を通じて行事は盛りだくさんとなる。

移住希望者は、まずは祭りの時期だけ来村し、最終的に移住を決断する人は、祭礼や地域文化に魅力を感じ、積極的に参加したいと考える人なのだ。天龍村の移住者は年に10人に満たない程度だが、ほとんど例外なく定着しているという。最初に高いハードルを示すことで、本気の移住者を選別する効果はあるようだ。

「思っていたのと違った……」

今回、自分の移住先探しもかねて様々な自治体から話を聞いてみたが、近年は「ミスマッチを防ぐ」という表現で、本気で移住してくれるかどうかをじっくりと選別している自治体が増えている印象だ。

出展していた広島県の担当者はこう語る。

「移住を希望する方には、必ず『仕事はどうするのか』を何度も確認するようにしています。移住してくれるのはありがたいのですが、生活設計は欠かせません。それに、本当に地域のルールに馴染むことができるかはよく考えてもらわないと」

また、熊本県天草市の担当者は「空き家バンク」で紹介された物件を実際に見て断念する人が多いと話す。

「賃貸や売買に出ている空き家は、築年数も古く設備もそのままです。貸したり売ったりするからといって所有者が修繕することなんてありません。それを知らずに物件を見て『思っていたのと違った……』と移住を諦めてしまう人は多いです。便利に移住したいなら市街地のアパートを借りるという手段もありますけどね」

いずれの自治体も求めているのは、いきなり移住する前に、イベントに参加したり、短期の滞在で空気を感じ、人間関係をつくってもらう計画性だ。地方移住が注目されるようになって長いが、どこの自治体もスキルを積み上げているということだろう。

現実逃避の匂いがする移住者

しかし、それでも「ここではないどこか」に新天地を求めている人は多いようだ。ふるさと回帰フェアの会場でも、両手に受け取った資料を抱えて、次から次へとブースを回る来場者も少なくなかった。その一人（40代後半・会社員女性）に話を聞いてみた。

「東京生まれなんですけど、もう都会に疲れちゃって。とにかく風光明媚な土地で美味しいものを食べて暮らしたいんです。貯金もある程度ありますし、50歳までには移住先を決めたいと思っています」

「え？ それって別荘探しでは？」と思わず心の中で筆者がツッコんだのはいうまでもない。もちろん、家族連れで参加し、資金や子供を含めた将来設計をきちんと話し合う移住希望者がいる一方で、男女を問わず中年以上で一人参加しているタイプには、どこか現実逃避の匂いがする人も少なくない。

これまで筆者は、「移住したら人生が上手くいく」と考える移住者にたびたび出会ってきた。なかでも衝撃的だったのが、福岡県糸島市で出会った移住者の男性だ。

糸島市は、福岡市へのアクセスのよさと豊富な自然で人気となり、大都市圏から移住者が増えている話題の自治体だ。街でマルシェが開催されるなど、キラキラとしたイメージがある。しかし、その男性の生活は真逆だった。

「実は何年か実家で引きこもっていて、このままじゃいけないと移住してやり直そうと思ったんです。でも、まったく気持ちが追いついていなくて、今は親に借りてもらったアパートで引きこもっています」

これは特異な例かも知れない。しかし、甘い見積もりの結果、逼迫している移住者というのは少なくない。

補助金頼りの移住者

首都圏から長野県に家族で移住した40代男性は、移住後、前職を生かして飲食店をオープンした。だが、資金は移住者向けの補助金頼りだった。お店は駅前にあるとはいえ、クルマ社会ゆえに人通りはわずか。駐車場もなければ来客数は限られる。しかも、店の一角は男性の一風変わった趣味のコレクションの展示場になっていた。過疎が原因か趣味が原因かは知らないが、客の数は決して多くはない。

「ここではなく、別の場所に移転を考えたほうがいいかもしれない」

男性に話を聞いた後に駅へと歩いていたら、近所に似たようなメニューの古くからある店がもう一軒。移住する決心をした時に、どうして僅かな商圏で同業者がいることを考えなかったのか。

ここまでくると、移住者の側にも問題があるような気もしてくる。彼らは、まるで地方移住が、トラックに轢かれた主人公が別世界で新たな人生を歩む「異世界転生」ものの小説やアニメのように、移住した瞬間にすべてがリセットされ、理想の生活が手に入ると思っているかのようだ。

しかし現実では、チート能力も美少女もついてこない。持参できるのは、これまでの自分の経験とスキル、そして抱えている問題すべてである。そうした異世界願望の持ち主は本当に多いのだ。

自治体だって人間だ。何度も「こんなはずじゃなかった」と文句を言われたり、地域に馴染もうとしない移住者に手を焼いたりすれば、そりゃあ最初から条件を厳しくしたくなるだろう。

