ブラジル代表、10月14日の日本代表戦メンバー26名を発表！ネイマールは不在…ヴィニシウスらレアル・マドリー組が復帰
ブラジルサッカー連盟（CBF）は1日、日本代表と韓国代表と対戦する今月のアジア遠征に向けたブラジル代表メンバー26名を発表した。
23大会連続23回目のワールドカップ出場を決めたブラジル。カルロ・アンチェロッティ監督が今回の遠征メンバーに選出したのは以下の選手たちだ。
GK：
ベント（アル・ナスル/KSA）
エデルソン（フェネルバフチェ/TUR）
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
DF：
カイオ・エンヒキ（モナコ/FRA）
カルロス・アウグスト（インテル/ITA）
ドウグラス・サントス（ゼニト/RUS）
エデル・ミリトン（レアル・マドリー/ESP）
ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
ガブリエウ・マガリャイス（アーセナル/ENG）
ルーカス・ベラウド（PSG/FRA）
ヴァンデルソン（モナコ/FRA）
ウェズレイ（ローマ/ITA）
MF：
アンドレ（ウォルヴァーハンプトン/ENG）
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル/ENG）
カゼミロ（マンチェスター・ユナイテッド/ENG）
ジョアン・ゴメス（ウォルヴァーハンプトン/ENG）
ジョエリントン（ニューカッスル/ENG）
ルーカス・パケタ（ウェストハム/ENG）
FW：
エステヴァン（チェルシー/ENG）
ガブリエウ・マルチネッリ（アーセナル/ENG）
イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト/ENG）
ルイス・エンヒキ（ゼニト/RUS）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド/ENG）
リシャルリソン（トッテナム/ENG）
ロドリゴ（レアル・マドリー/ESP）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー/ESP）
負傷中のネイマールが不在の一方、9月の南米予選で招集外となっていたヴィニシウス・ジュニオールやロドリゴ、エデル・ミリトンのレアル・マドリー組は復帰。
GKは今週のUEFAチャンピオンズリーグで負傷したリヴァプールの守護神アリソン・ベッカーが外れ、代わりに今夏マンチェスター・シティからフェネルバフチェへ移籍したエデルソンが招集されている。
ブラジル代表は、10日にソウルで韓国代表と対戦したあと来日。14日に東京スタジアム（味の素スタジアム）で日本代表との一戦に臨む。