Ž¢¥ê¡¼¥É¤Ê¤·¤Ç¸¤¤ò»¶ÊâŽ£¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿È¾¡¼ê¡ÄÎáÏÂ¤Ç¤ÏŽ¢´°Á´¥¢¥¦¥ÈŽ£¤Ê´í¤Ê¤¤¥Ú¥Ã¥È¤Î»ô¤¤Êý6Áª
¢£±êÅ·²¼¤Î¼ÖÆâ¤Ë°¦¸¤¤òÊüÃÖ¤·¤¿ÃË¤Îºá
¡ÖÀÎ¤Ï¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¿ÆÀ¤Âå¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤½¤ó¤Ê¡È¾ï¼±¡É¤Ç¡¢°¦¸¤¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°¦¾ð¤¬¡¢°Õ¿Þ¤»¤º°¦¸¤¤ò´í¸±¤Ë»¯¤·¡¢Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ÖµÔÂÔ¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯7·î¤Ë´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÚ¤Ã¤¿¼ÖÆâ¤Ë»ô¤¤¸¤¤òÌó4»þ´ÖÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤¬Æ°Êª°¦¸îË¡°ãÈ¿¡ÊµÔÂÔ¡Ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¼ÖÆâ¤Ç¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÄÌÊó¡£¸¤¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï34¡îÄ¶¤¨¡£¼ÖÆâ¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â²¹¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤ÏÂ¾¤Ë¤â2É¤¤Î¸¤¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÅÐÏ¿¤ä¶¸¸¤ÉÂ¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶¸¸¤ÉÂÍ½ËÉË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¤â½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ÖÆâ¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¸¤¤ò¹â²¹¤Î¼ÖÆâ¤Ë4»þ´ÖÊüÃÖ¡¢¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÇã¤¤ÊªµÒ¤¬110ÈÖ¡Ä»ô¤¤¼ç¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¡¢2025Ç¯9·î10Æü¡Ë
²áµî¤Î»ô°éÊýË¡¤òÃÇºá¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤Î¿ÊÊâ¡¢¼Ò²ñ¤Î°Õ¼±ÊÑ²½¡¢¤½¤·¤ÆË¡²þÀµ¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÊÑ²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¡×¤ÇÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¹ÔÆ°¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î»ô¤¤¼ç¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê6¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤«¤é¡¢¤½¤Î´í¸±À¤ÈÀµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¾¯¤·¤À¤±¡×¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë²Ê³ØÅªº¬µò
¡²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¼ÖÆâÊüÃÖ
¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë´ó¤ë¿ôÊ¬¤À¤±¡×¡ÖÁë¤ò¾¯¤·³«¤±¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡×¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Ç²Æ¾ì¤Î¼ÖÆâ¤Ë¸¤¤ò»Ä¤¹¹Ô°Ù¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡Ê»ô°éÊü´þ¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï»Ä½ë¤¬Ä¹°ú¤¡¢½©¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£
JAF¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î¼Â¸³¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³°µ¤²¹¤¬35¡î¤Î±êÅ·²¼¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÄä»ß¤·¤¿¼ÖÆâ¤Î½ë¤µ»Ø¿ô¡ÊWBGT¡Ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«15Ê¬¤Ç¿ÍÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö´í¸±¡×¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥É¤Î»ÈÍÑ¤äÁë¤ò¿ô¥»¥ó¥Á³«¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤ò¤ï¤º¤«¤ËÃÙ¤é¤»¤ë¸ú²Ì¤·¤«¤Ê¤¯¡¢º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¸¤¤Ï¿Í´Ö°Ê¾å¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¿Í´Ö¤È¸¤¤È¤Ç¤Ï¡¢½ë¤µ¤Ø¤ÎÂÑÀ¤¬º¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤ÏÁ´¿È¤«¤éÈ¯´À¤·¤ÆÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¤¤Î´ÀÁ£¤ÏÂ¤ÎÎ¢¤Ê¤É¤´¤¯°ìÉô¤Ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤é¤Î¼ç¤ÊÂÎ²¹Ä´Àá¼êÃÊ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦Àõ¤¯Â®¤¤¸ÆµÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Ïµ¤²½Ç®¤Ë¤è¤ëÎäµÑ¸ú²Ì¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¡¢ÂÎ²¹¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ã×»àÎ¨¤¬Ìó50¡ó¤Ë¤âÃ£¤¹¤ëÇ®Ãæ¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£½ÅÆÆ²½¤¹¤ë¤ÈÂ¿Â¡´ïÉÔÁ´¤Ê¤É¤òÊ»È¯¤·¡¢¼£ÎÅ¤Î¹ÃÈå¤Ê¤¯24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢Æ°Êª°¦¸î´ÉÍýË¡¤¬Äê¤á¤ë¡Ö¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢¡Ö1Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï100Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¡Ö°¦¸îÆ°ÊªµÔÂÔºá¡×¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤ò¤³¤Î´í¸±¤«¤é¼é¤ë¸¶Â§¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£¡Öµ¨Àá¤ä»þ´Ö¤ÎÄ¹Ã»¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÄä»ßÃæ¤Î¼ÖÆâ¤ËÀäÂÐ¤Ë°ì¿Í¡ÊÉ¤¡Ë¤Ç»Ä¤µ¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¿Í¤Ç½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤ÏÃ¯¤«¤¬¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿¼ÖÆâ¤Ë»Ä¤ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤â¤½¤â¸¤¤òÆ±È¼¤Ç¤¤Ê¤¤ÍÑ»ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ê¼«Âð¤ÇÎ±¼éÈÖ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤¬¡¢¸½Âå¤Î»ô¤¤¼ç¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤Ï»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤
¢¥Î¡¼¥ê¡¼¥É¤Î»¶Êâ
¸ø±à¤ä²ÏÀîÉß¤Ç¸¤¤ò¼«Í³¤ËÁö¤é¤»¤ë¹Ô°Ù¤â¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï°¦¾ðÉ½¸½¤Î°ì¤Ä¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ê¤Éµö²Ä¤µ¤ì¤¿¾ì½ê°Ê³°¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò³°¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¾òÎã°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¼¹ï¤Ê»ö¸Î¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¤·¤Ä¤±¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤Î¼«¿®¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¸¸ÁÛ¡×¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ì¤Û¤É·±Îý¤µ¤ì¤¿¸¤¤Ç¤â¡¢ÆÍÁ³¤ÎÂç¤¤Ê²»¤ä»Ò¶¡¤Î¹Ã¹â¤¤À¼¤È¤¤¤Ã¤¿Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê»É·ã¤ËËÜÇ½Åª¤ËÈ¿±þ¤·¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó½Ð¤¹²ÄÇ½À¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿Êì»Ò¤òÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤Æ½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¸¤¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¼Ö¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Â¾¤Î¸¤¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿Èá·à¤¬¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¼«¿È¤â¸òÄÌ»ö¸Î¤äÌÂ»Ò¤Î´í¸±¤Ë»¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
8·î¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ»Ô¤Î°¦Åæ»³ÅÐ»³¥ë¡¼¥È¤Ë¤¢¤ë·îÎØ»û¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷tukinowatera¡Ë¤¬¡¢X¤Ë¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸¤¤òÏ¢¤ì¤ÆÅÐ»³¤Ê¤µ¤ëÊý¤Ë¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹ ¥ê¡¼¥É¤ò³°¤·¤ÆÅÐ»³¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊý¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬ÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹ ¸¤¤¬»³¤Ë¤¤¤ëÆ°Êª¤ò¸«¤«¤±¡¢ÆÍÇ¡Áö¤ê½Ð¤·¡Ê¼¯¡¦Ãö¡¦¥¯¥Þ½ÐË×¤Ê¤É¡Ë ÄÉ¤¦¡¦ÄÉ¤ï¤ì¤Æ ¤½¤Î¤Þ¤Þ»³±ü¤ËÆþ¤êµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸¤¤ÎÁøÆñ¤¬¤è¤¯¤¢¤ë°Ù ÀäÂÐ¤Ë²¼»³¤¹¤ëËø¤Ï¥ê¡¼¥É¤Ï³°¤µ¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×
¤³¤Î»³¤Ç¸¤¤¬ÁøÆñ¤·¤¿¤éÊÝ¸î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤«¡£ÅöÁ³¡¢Ìî¸¤ÌäÂê¤Ë¤âÈ¯Å¸¤¹¤ë»ö°Æ¤Ç¤¹¡£
¢£»ô¤¤¼ç¤¬Â»³²Çå½þ1280Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦±©ÌÜ¤Ë
Ëü¤¬°ì»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ô¤¤¼ç¤ÏÌ±Ë¡Âè718¾ò¤Î¡ÖÆ°ÊªÀêÍ¼Ô¤ÎÀÕÇ¤¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥ê¡¼¥É¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¡ÖÁêÅö¤ÎÃí°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ´ÉÍý¤·¤¿¡×¤È¤ÏÅþÄì¸«¤Ê¤µ¤ì¤º¡¢²áµî¤ÎºÛÈ½Îã¤Ç¤ÏÇå½þ³Û¤¬¿ôÀéËü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»¶ÊâÃæ¤Ë¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¤¬ÆÍÁ³Áö¤ê½Ð¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¤¹¤ëÅ¾ÅÝ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤Î½÷À¤ËÌó1280Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¸¤¤òÈò¤±¤ÆÅ¾ÅÝ »ô¤¤¼ç¤Ë1280Ëü±ß¡ÊÆü·Ð¿·Ê¹¡¢2018Ç¯3·î25Æü¡Ë
¥É¥Ã¥°¥é¥ó°Ê³°¤Î¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤ÏÉ¬¤º¥ê¡¼¥É¤òÁõÃå¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°¦¸¤¤ÈÂ¾¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¼«¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¸¤¤ò¼«Í³¤ËÁö¤é¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÍøÍÑµ¬Äê¤ò¼é¤Ã¤¿¾å¤Ç¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ò¸¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë»ô¤¤¼ç¤ÎÁªÂò¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÖÅ¹¤ÎÁ°¤ËÊüÃÖ¡×¤Ï¥ê¥¹¥¯¤À¤é¤±
£Å¹Àè¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤®Î±¤á
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Àè¤Ç¸¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÂÔ¤¿¤»¤ë¡£¤³¤ì¤â¤«¤Ä¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÆ°ÊªÊ¡»ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¿ä¾©¤µ¤ì¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
Æ°Êª¹ÔÆ°³ØÅª¤Ë¡¢¿®Íê¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤È°ú¤Î¥¤µ¤ì¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ä²»¤¬¹Ô¤¸ò¤¦´Ä¶¤ËÌµËÉÈ÷¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¤¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ÉÑÈË¤Ê¤¢¤¯¤Ó¤äÉ¡¤òçÓ¤á¤ë»ÅÁð¤Ï¡¢Èà¤é¤¬È¯¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¥µ¥¤¥ó¡Ê¥«¡¼¥ß¥ó¥°¥·¥°¥Ê¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¤â»÷¤¿¡Ö³Ø½¬ÀÌµÎÏ´¶¡×¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë´í¸±À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅðÆñ¤ä¤¤¤¿¤º¤é¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¥ê¡¼¥É¤¬Íí¤Þ¤Ã¤Æ¼ó¤¬Äù¤Þ¤ëÃâÂ©»ö¸Î¤Ê¤É¡¢ÊªÍýÅª¤Ê´í¸±¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ë¡Î§¾å¤â¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤ÏÉ¬Í×¤ÊÊÝ¸î¤òÂÕ¤ë¡Ö¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡×¤Î°ì·ÁÂÖ¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾Ê¤Î»ôÍÜ´ÉÍý´ð½à¤Ç¤â¡¢´Æ»ë¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Î·¸Î±¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Î»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸¤¤ÎÊ¡»ã¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤«¡¢¡Ö¸¤¤È°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¡×¤«¤ÎÆó¼ÔÂò°ì¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¸¤Æ±È¼²ÄÇ½¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¸¡º÷¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ç®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤òÊâ¤¯¤Î¤Ï¹éÌä
¤¿¿²Æ¤ÎÃë´Ö¤Î»¶Êâ
»ô¤¤¼ç¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢²Æ¤ÎÃë´Ö¤Ë»¶Êâ¤Ø¹Ô¤¯¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¸¤¤ò¿¼¹ï¤Ê´í¸±¤Ë»¯¤¹µìÍè¤Î½¬´·¤Ç¤¹¡£·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ï¼Â´¶¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤ÎÄ¾¼ÍÆü¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ï¡¢ÍÆ°×¤Ë60¡î°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏÌÌ¤Î²¹ÅÙ¤¬55¡î¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¸¤¤Ï¤ï¤º¤«1Ê¬°ÊÆâ¤ÎÀÜ¿¨¤Ç¤âÆùµå¤Ë²Ð½ý¤òÉé¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î½Ã°å»Õ¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ð½ý¤·¤¿Æùµå¤ÏÈéÉæ¤¬¤á¤¯¤ì¤Æà¥¤ì¡¢·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤òÈ¼¤¤¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¤Î¶¯Îõ¤Ê¾È¤êÊÖ¤·¤ÎíÕ¼ÍÇ®(¤Õ¤¯¤·¤ã¤Í¤Ä)¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¶á¤¤¸¤¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤¬´¶¤¸¤ë¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â²¹¤Î¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤òÊâ¤«¤»¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Æ°Êª°¦¸î´ÉÍýË¡¤¬Äê¤á¤ë»ô¤¤¼ç¤Î¡Ö·ò¹¯´ÉÍýµÁÌ³¡×°ãÈ¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸¤¤Ë¶ìÄË¤òÍ¿¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÏµÔÂÔ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æ¾ì¤Î»¶Êâ¤Ï¡¢Æü¤¬¾º¤ëÁ°¤Î¡ÖÁáÄ«¡×¤«¡¢Æü¤¬ÄÀ¤ó¤ÇÏ©ÌÌ²¹ÅÙ¤¬½½Ê¬¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡ÖÌë´Ö¡×¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤Î¤¬Å´Â§¤Ç¤¹¡£»¶ÊâÁ°¤Ë¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¼«¿È¤¬¼ê¤Î¹Ã¤ò¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤Ë5ÉÃ´ÖÅö¤Æ¤Æ¤ß¤ë¡Ö5ÉÃ¥ë¡¼¥ë¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·Ç®¤¯¤ÆÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ï¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²ÈÂ²¤À¤«¤é¿©»ö¤â°ì½ï¡×¤ÏÀäÂÐ¤ËNG
¥¿Í´Ö¤Î»ÄÈÓ¤òÍ¿¤¨¤ë
²ÈÂ²¤À¤«¤é¤È¡¢¿Í´Ö¤¬¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡Ö¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¡×¡£¤³¤ì¤â°¦¾ð¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¸¤¤Î·ò¹¯¤ò¿¼¹ï¤Ë¿ª¤à¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ï¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÆÇ¤ÊÀ®Ê¬¤ä¡¢²á¾ê¤Ê±öÊ¬¡¦ÅüÊ¬¡¦»éËÃÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¶Ì¤Í¤®¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ê¤É¤Î¥Í¥®Îà¤ÏÀÖ·ìµå¤òÇË²õ¤·¡¢ÉÏ·ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Æ¥ª¥Ö¥í¥ß¥ó¤Ï¿À·Ð·Ï¤ËºîÍÑ¤·¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏµÞÀ¿´ÉÔÁ´¤Ç»à¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ö¤É¤¦¤ä¥ì¡¼¥º¥ó¤ÏµÞÀ¿ÕÉÔÁ´¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÍÍÑ¤ËÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤Î²á¾ê¤Ê±öÊ¬¤Ï¡¢¿´Â¡¤ä¿ÕÂ¡¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£²Û»ÒÎà¤äÍÈ¤²Êª¤ÎÅüÊ¬¡¦»éËÃÊ¬¤Ï¡¢ÈîËþ¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢ç¹±ê¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ÃÇ®¤·¤¿·Ü¤Î¹ü¤Ï±Ô¤¯Îö¤±¡¢¾Ã²½´ï´±¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¿©»ö¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤ì¤Ð·ò¹¯´ÉÍý¤òÂÕ¤ë¡Ö¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë´ðËÜ¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¡ÖÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡×¤Î¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤ò¼ç¿©¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¶¨²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢º£¤ä9³ä°Ê¾å¤Î»ô¤¤¼ç¤¬¡Ö¿Í¤Î¿©»ö¤Î»Ä¤ê¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¸½Âå¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÈÖ¸¤¡×¤¬¤¤¤ë¤È³Î¤«¤Ë°Â¿´¤À¤¬¡Ä
¦¸¤¤ò³°¤Ë·Ò¤¤¤Ç»ô¤¦
¸¤¤ò³°¤Ç»ô¤¦¡Ê³°»ô¤¤¡Ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´í¸±À¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÈÖ¸¤¤È¤·¤Æ³°¤Ç»ô¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï²°Æâ¤Ç»ô¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°»ô¤¤¤Î¸¤¤Î³ä¹ç¤â¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï10.7¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï5.5¡ó¤È¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢É®¼Ô¤¬½»¤àÄ®¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ï·²¤ì¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÆ°Êª¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£³°»ô¤¤¤Ç¤Ï¸ÉÎ©¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤Îº³ºÙ¤ÊÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Ê¬Î¥ÉÔ°Â¤«¤é²¼Î¡¤äÓÒÅÇ¡¢Êª¤ò²õ¤¹¡¢ÌÄ¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æ¤ÏÇ®Ãæ¾É¡¢Åß¤ÏÄãÂÎ²¹¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«É÷¤Î±Æ¶Á¤âÄ¾ÀÜ¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²°³°¤ÏÉÔ±ÒÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥Î¥ß¡¢¥À¥Ë¡¢²ã¤Ê¤É¤Î´óÀ¸Ãî¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Å¥¤äÊµÇ¢¤ÇÂÎ¤¬±ø¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´í¸±¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤éÀÐ¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÆÇ¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤¹¥±¡¼¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¡¼¥É¤Ç·Ò¤¤¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢Îô²½¤ä¡¢Íë¤Ê¤É¤Î²»¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¸¤¤¬ÌµÍý¤ä¤ê¥ê¡¼¥É¤ò³°¤·¤ÆÃ¦Áö¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌÄ¤À¼¤Ë¤è¤ëÁû²»¡¢³ú¤ß¤Ä¤¤Ê¤É¤Î¤´¶á½ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
9·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©´îÂ¿Êý»Ô¤Ç¡¢³°»ô¤¤¤Î¸¤¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÈï³²¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°¦¸¤¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤Ï»ô¤¤¼ç¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¾¼ÏÂ¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¡ÖÈó¾ï¼±¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤¬¡¢¸½Âå¤Î²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤äË¡µ¬ÈÏ¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë´í¸±¤òÈ¼¤¦¤«¤¬¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°ÊªÊ¡»ã¤Ø¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÍ×µá¤Ïº£¸å¤â¹â¤Þ¤êÂ³¤±¡¢Ë¡Î§¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤è¤ê¸·³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤ò²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÌ¿¤ËÀ¸³¶ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°¦¾ð¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡ÖÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¡×¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¡×¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤Î»Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ºåº¬ Èþ²Ì¡Ê¤µ¤«¤Í¡¦¤ß¤«¡Ë
¥Ú¥Ã¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
À¤³¦ºÇÂç¤ÎÇ¼ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥¤¥ó¥¯¡¼¥ó¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸¤¡¦Ç¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¡£²ÈÄíÆ°Êª´ÉÍý»Î¡¦¥Ú¥Ã¥ÈºÒ³²´íµ¡´ÉÍý»Î¡¦Æ°Êª²ð¸î»Î¡¦Æ°Êª²ð¸î¥Û¡¼¥à»ÜÀßÀÕÇ¤¼Ô¡£¸¤¡¦Ç¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£¥Ú¥Ã¥ÈÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ú¥È¥Ï¥Ô¡×¤Ç¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤Î½ª³è¡×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¾Ò²ð¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Ú¥Ã¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ºåº¬ Èþ²Ì¡Ë