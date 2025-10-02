Ãæ¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ¤Ï¡Ö²áµî30Ç¯¤Ç30ÇÜ¡×¤ËÁý³Û¡ÄÎÙ¹ñ¤È¤Î¾×ÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¹ñÂ¦¤Î¡ÖÍý¶þ¡×
Ãæ¹ñ¿Í¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬±Ô¤¯Åú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÒÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÏ·»Ò¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¼Âºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Àâ¤â¡Ä¡ª¡©»×ÁÛ¤À¤±¤¬À¸¤Â³¤±¤ëÍýÍ³¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Ãæ¹ñ¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¹ñ²È¤ÎÏÀÍý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¶áÆ£Âç²ð¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉð¡×¤Î³µÇ°
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËÃæ¹ñ¿ÍÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÃæ¹ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¼þÃÎ¤Î¤è¤¦¤ËÅì¥·¥Ê³¤¤äÆî¥·¥Ê³¤¤Ç·³È÷³ÈÄ¥¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿¼þÊÕ½ô¹ñ¤Ï¤¢¤Þ¤Í¤¯¶¼°Ò¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯3·î¤Ë³«¤¤¤¿Á´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ7.2¡óÁý¤Î1Ãû7800²¯¸µ¡ÊÌó36.5Ãû±ß¡Ë¤â¤Î¹ñËÉÈñ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹ñËÉÈñ¤Ï¡¢¸ø¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â²áµî30Ç¯¤Ç30ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÌó4.2ÇÜ¡£ÊÝÍ¤¹¤ë´ÏÄú¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦°ì¤Ç¡¢±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê³ËÃÆÆ¬¤ò600È¯°Ê¾åÊÝÍ¤·¡¢3ÀÉÌÜ¤Î¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯½¢¹Ò¤¹¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤ä±§Ãè¡¢AI¤Ê¤ÉÀèÃ¼Ê¬Ìî¤Ç¤Î·³»öÎÏ¤âÃå¡¹¤È¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¤Þ¤ëÃæ¹ñ¤Î·³»öÅª¶¼°Ò
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆÃ¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬ÉðÎÏ¿¯¹¶¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤ÂæÏÑ¤Ç¤¢¤ë¡£4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ëÂæÏÑ¤ÎÁíÅý¡ÊÂçÅýÎÎ¡ËÁªµó¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤Í¤Ë¡ÖÃæ¹ñÂçÎ¦¤Î·³»öÅª¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£2024Ç¯5·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿ÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡Ø¥¢¥¸¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ù¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂÐ·è»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ëÀí³Õ½ôÅç¤Ø¤Î¡Ö¹¶Àª¡×¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Î·³ÍÑ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬½é¤á¤ÆÀí³Õ½ôÅç¤ÎÎÎ¶õ¤ò¿¯ÈÈ¤·¡¢ÆüËÜÂ¦¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤¿¡£
Æâ³ÕÉÜ¤¬ËèÇ¯°ì²ó¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Æ¶á´¶Ä´ºº¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯2·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×49.8¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¡×34.9¡ó¤È¡¢·×84.7¡ó¤â¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ÈÝÄêÅª¤Ê²óÅú¤ò¤·¤¿¡£
µÕ¤Ë¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤Ï2.4¡ó¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È´¶¤¸¤ë¡×¤Ï12.3¡ó¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤¬·ùÃæ´¶¾ð¤òÊú¤¯ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢¡Ö·³»öÅª¶¼°Ò¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÏÀ¤ò¤Þ¤¿¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤Ç¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤È¤â¡¢2020Ç¯6·î¤Ë¾×ÆÍ¡£¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤ÎÊ¼»Î20¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤â»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤È¤â¡¢ÆÃ¤Ë2022Ç¯6·î¤ËÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥³¥¹À¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¸ß¤¤¤Î¸øÁ¥¤¬²¿ÅÙ¤â¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥ê¥¹¥¯¤ÏÁý¤¹°ìÊý¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¼þÊÕ½ô¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÊú¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¹¥ÀïÅª¡×¡Ö´í¸±¡×¡ÖÌýÃÇ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£
¡ÖËÉ±Ò¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤ÎÍý¶þ
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£²È¤ä´±Î½¡¢»þ¤Ë·³¿Í¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ã¤Ã¤¿¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡Ø¶þ¿«¤ÎÉ´Ç¯¡Ù¡Ê1840Ç¯¤Î¥¢¥Ø¥óÀïÁè¤«¤é1949Ç¯¤Ë½ª·ë¤·¤¿¹ñ¶¦ÆâÀï¤Þ¤Ç¤Îº®Íð´ü¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·Ãæ¹ñ¤ò·ú¹ñ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢ÆóÅÙ¤È³°¹ñÀªÎÏ¤Ë¿¯Æþ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹ñËÉÀ¯ºö¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ï·ú¹ñ°ÊÍè¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¸òÀï¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢ÀïÁè¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤º¤«16Ç¯¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¼«¤é¤Î¹ñ±×¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¹ñÏ¢·û¾Ï¤ä¹ñºÝË¡¤òÊ¿µ¤¤ÇÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ï¤¬¹ñ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ØÁÄ¹ñ¤ÎËÉ±Ò¡Ù¤À¡£ÂæÏÑ³¤¶®¡¢Åì¥·¥Ê³¤¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ØÁÄ¹ñ¤ÎËÉ±Ò¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¹ñ¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¹¶·â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶þ¿«¤ÎÉ´Ç¯¡×¤Î¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡ÖËÉ±Ò¹Ô°Ù¡×¤À¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£
¡Ö¶þ¿«¤ÎÉ´Ç¯¡×¤È¤Ï¸À¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍªµ×¤ÎÃæ¹ñ»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ÁÌ±Â²¤Î¡Ö¶þ¿«¤ÎÇ¯·î¡×¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸µÂå¡Ê1271Ç¯¡Á1368Ç¯¡Ë¤ÏÁ´ÅÚ¤¬¥â¥ó¥´¥ëÂ²¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤·¡¢À¶Âå¡Ê1644Ç¯¡Á1912Ç¯¡Ë¤ÏËþ½£Â²¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¿Á¤«¤éÀ¶¤Þ¤Ç2100Ç¯Í¾¤ê¤Î¤¦¤Á¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤Ï°ÛÌ±Â²¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¸ÅÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ÁÌ±Â²¤Ï¡¢¸½ºß¤Û¤É¶¯¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÈîÍà¤ÊÅÚÃÏ¤ËÊë¤é¤¹ÇÀ¹ÌÌ±Â²¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï½Õ¤Î¼ï¼¬¤¤È½©¤Î¼ý³Ï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼þÊÕ½ô¹ñ¤«¤é¡Ö¥â¥Î¤òÃ¥¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î³¹Æ¬¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¸¶É÷·Ê¡×¤Ï¡Ö¸ÝÊ¢·â¾í¡×¡ÊÊ¢¤ò¸Ý¤·¾í¤ò·â¤Ä¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø½½È¬»ËÎ¬¡Ù¸ÞÄë¤Î¹à¤Ë¤¢¤ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸Î»ö¤À¡£
¡ÒÅ·¿À¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÆÁ¤¬¤¢¤ëô¡Äë¡Ê¿ÀÏÃ»þÂå¤Î¸ÞÄë¤Î»ÍÈÖÌÜ¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼£¤á¤ëÂÀÊ¿¤ÎÀ¤¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ªÇ¦¤Ó¤Ç½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤òÇÁ¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÏ·¿Í¤¬³¹Æ¬¤Ç¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¸ý¤ÎÃæ¤ËËËÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤éÊ¢¤Ä¤Å¤ß¤òÂÇ¤Á¡¢Â¤ÇÃÏÌÌ¤ò·â¤Á¤Ê¤¬¤éÌû²÷¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆü¤¬½Ð¤ì¤Ð»Å»ö¤ò¤·¡¢Æü¤¬ÄÀ¤á¤ÐµÙ¤à¡£°æ¸Í¤ò·¡¤Ã¤Æ¿å¤ò°û¤ß¡¢ÅÄÈª¤ò¹Ì¤·¤ÆºîÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¡£Äë²¦¤ÎÎÏ¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡Ä¡Ä¡Ó
¤Ä¤Þ¤êÃæ²ÚÌ±Â²¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËËèÆüÊ¢°ìÇÕ¿©¤Ù¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇËþÂ¤È¤¤¤¦µý³ÚÅª¤Ê¿Í¡¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¡Ö¿©¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤¢¤ê¡×¡Ê¿©ºßÃæ¹ñ¡Ë¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀ¾ÍÎ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÊÂ¤Ö¡Ö¥°¥ë¥áÂç¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ²ÚÎÁÍý¤ÎÏÃ¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¸ÅÂå¤«¤é¡¢¡Ö´Á¡Ê¤ª¤È¤³¡Ë¤¿¤ë¤â¤Î¡Ø¸Þ»Ò¡Ê¥¦¡¼¥º¡Ë¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¸Þ»Ò¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¶â»Ò¡Ê¥¸¥ó¥º¡Ë¡×¡Êºâ»º¡Ë¡ÖË¼»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥º¡Ë¡×¡Ê²°Éß¡Ë¡Ö¼Ö»Ò¡Ê¥Á¥ã¡¼¥º¡Ë¡×¡ÊäÆ¼Ö¡Ë¡Ö½÷»Ò¡Ê¥Ë¥å¥¤¥º¡Ë¡×¡ÊÈþ½÷¡Ë¡Ö»ù»Ò¡Ê¥¢¥ë¥º¡Ë¡×¡ÊÀ×¼è¤êÂ©»Ò¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢Éð´ï¤Ê¤É¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
