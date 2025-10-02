話題作『斜め論』はハイデガーへの愛憎から生まれた一冊だった…松本卓也と東畑開人が語る「ケアのゆくえ」

刊行から注目を集めている松本卓也さんの最新作『斜め論：空間の病理学』（筑摩書房）は、「生き延びと当事者の時代」へと至る「心」の議論を追いかけています。

本作の刊行を記念して、8月26日に代官山 蔦屋にて東畑開人さんとのトークイベント「ケアは、どうひらかれたのか？」が開催されました。

『斜め論』で垂直から水平、そして斜めへのパラダイムシフトを提唱した松本さんと、最新作『カウンセリングとは何か』（講談社現代新書）でカウンセリングの原理と全貌を明かした東畑さん。おふたりによる白熱のトークイベントを抜粋、再編集してお届けします。

見せ場のない臨床

東畑：松本さんとぼくはふたりとも83年生まれで、僕の方が学年が1個上ですね。なので、同時代に臨床をし、本を書く人として、ときどき会って話をしています。調べたら、まえ会ったのは2020年。5年ぶりです。この5年は、『斜め論』を書いてたんですか？

松本：第一章の「水平方向の精神病理学に向けて」は2016年に書いたものです。担当の方が当時いた『atプラス』（太田出版）という雑誌に書いたのが、最初です。当時から、これは本にしましょうと言われていたんですが、それから、はや10年。

毎年、それこそ年賀状のように「今年こそ出ますよね？」というメールに、「出ます」「出ます」「出ないかもしれません」とお返事していました（笑）。

東畑：なんで出なかったんですか？

松本：このかん、ケアについての本がたくさん出ましたよね。2019年には、医学書院の「ケアをひらく」シリーズが第73回毎日出版文化賞（企画部門）を受賞しています。

現在進行形のことを扱うことになるわけで、どんな結論に落とし込めばいいのか、難しかったんです。結論を出すまでに、だいぶ時間かかりました。

東畑：僕も、同じ体験をしてるんです。『カウンセリングとは何か』という本を新しく書いたんですけど、これはケアの臨床文化が大いに広まっていく中で、それを十分に摂取することで可能になったものです。

もともと大学院のころは京都で河合隼雄的な世界にいて、そのあと沖縄に行き、臨床をしていました。そのあと、東京に来ると、ケア文化が大いに興隆していたところでした。新しい思考法があり、新しい言葉があった。自分が浦島太郎になってる気持ちがしたわけです。大学院で学んでいたことがすっかり古くなってしまって、みんながもう違う議論をしてる。そしてそれこそが沖縄で体験していたことを、語ることのできる言葉であった。そういう感覚です。

そのころに松本さんの「水平方向の精神病理学に向けて」という論文を読んだんです。垂直と水平というメタファーが非常に明快で、垂直というのを、僕は深層心理学の文脈で読んだ。深さというか、潜っていく。

それで、潜っていく以外の座標軸があるということを、おそらく僕は、この論文で非常にクリアに感じたわけです。水平方向の言葉を、きちんと自分のものにしないと東京で生きていけない。そういう感覚がありました。というか、そういう言葉じゃないと、沖縄で体験した臨床を理解することができない。

松本：東畑さんとは、ディシプリンは違っても、そういう同時代性があるのかもしれませんね。

僕の専門である精神病理学はかなり垂直の学問で、何をやってるかというと、現象学なんです。フッサールとハイデガー、それとメルロ＝ポンティくらいが基礎になっています。

難解な議論を使って、統合失調症を中心とするひとびとの病理の根源に分け入っていく。その病気の究極的な原理をなんとか見いだそうとする。半分、哲学みたいなものです。

だけど、自分がそういう垂直的な世界に憧れて医者になってみると、そんなことだけで臨床はできないということに気づく。深いところの病理を問題にしたくなるんだけど、現場はそういうふうに回ってはいないわけです。東畑さんだって、沖縄でゴーヤーチャンプルー炒めたり……。

東畑：バスの運転手したり。

松本：そういう、生活に密着したものをやるわけです。

なんていうかな、見せ場のある臨床ってあるじゃないですか？ 精神分析の解釈とか。それは非日常というか、日常性を切断するようなものなんですよね。必殺技を繰り出すような行為。でも、じっさいの臨床はそうじゃない。

悪く言えば、のんべんだらりと続く、日常性の中で起こっていること。それについて話し合って、どうサポートしていくかが仕事になる。我々の業務のほとんどは、日常性の中にある。

だから、垂直性ではなく、水平性のことを考えないといけない。臨床を始めて以来、そのことが、ずっと問題意識としてあったんです。

ハイデガーへの愛憎の本

東畑：臨床への憧れというのは、どういうものだったんですか？

松本：中高生のころに木田元の本を読んで、ハイデガーが好きになったんです。『斜め論』はハイデガー論でもあって、ハイデガーに対する愛憎の本とも言えます。

有名な「ダス・マン（Das Man＝世人）」批判というものがあります。「まわりの人がこう言ってるから、自分もこうする」というような人間のあり方をハイデガーは批判したわけです。いまで言えば、「となりのうちの○○ちゃんがニンテンドースイッチ２を持ってるから、うちも買って」というような。僕の言い方でいえば、それが「平準化」なんです。

ダス・マン的にまわりの人と一緒になっている状態は「非本来的」で、そこから不安を経由して、「本来性」に目覚める。これがハイデガーの議論でした。こういう話は、思春期の心に強烈に響きますね。

思春期というのは、まわりと仲良くしながらも、ひとりきりになると「自分って、一体なんなんだ？」となるわけです。僕はそのときにハイデガーとか読んじゃってるから、「俺って、なにかできるんじゃないか」と思いあがってしまう。

東畑：基本、親というものはダス・マンなんですよね。ＮＨＫしか見ないとか言うわけ（笑）。

松本：うちの親も、いつもＮＨＫ。『クローズアップ現代』しか見なかったり。

東畑：そうでしょう？ 思春期にそういうダス・マン性にむかつくのはわかりますよ。

松本：地元の本屋さんに岩波書店コーナーがあって、そこに人文書がたくさんありました。中２病まっさかりだから、そういうのを読んでても「俺のほうが賢いんじゃないか」と思うわけです（笑）。

けれども、高校生くらいのときに、ふとラカンを手にとって読んでみたら、「こいつだけはちがう！」と思ったんですよ。もう、圧倒的な垂直性でした。当時翻訳が出てたのは『セミネール』なんですけど、「この人だけはすごい」と思ってしまった。いま考えると、理解できていたとは思えないけど。

東畑：でも、わかんないからすごいと思うんですよね。遠いところにあるから、輝いて見える。

河合隼雄を脱神秘化する

松本：東畑さんはどうでした？

東畑：僕は河合隼雄的な「物語が深いところで動く」というメタファーが、どうしてもよくわからなかった。そこでアンチにいく人もいるんですけど、僕は違うんですね。河合隼雄の神秘的な部分を世俗化するというのが、僕のライフワークになったんです。人類学というのは、そのための絶好の装置です。

ですから、それこそケアをひらくシリーズの『居るのはつらいよ』とか、『ふつうの相談』『雨の日の心理学』という本は、河合隼雄的な垂直の臨床心理学からは零れ落ちてきたものを描こうとしたものです。

だけど、同時に、本来性とか深層、あるいはほんとうの自分というものの価値もあるなと、臨床をしながら思うんですね。「物語が深いところで動く」というのはじっさいに臨床やってて、嘘ではないという感覚もあった。

この部分を書こうとしたのが『カウンセリングとは何か』ですね。生活を可能にするための水平方向のケアの仕事と、人生において「自分になる」ための垂直方向のセラピーの仕事。この両方がカウンセリングというものを構成しているという発想です。

松本：自分になる。

東畑：そう。最近あまり、そういうことは語られないけど、「自分になる」というのは、現代の人間にとっても切実なことだと思ってます。松本さんはどんなふうに思ってますか？

松本：僕は、ラカンをちゃんと解剖しようと思った。ラカンは混線して話すから、わけわかんないことを言ってるように見える。だけど、臨床素材まで戻したら、何を言ってるのか、だいたいわかるようになるんです。もちろん、ぜんぶじゃないですけど。

『人はみな妄想する』（2015年、増補新版2025年）は、そういうことをやった本でした。それが、僕の初期の仕事です。そこで書いたのは、最晩年のラカンが「自分の症状とうまくやっていく」という方向を目指したということでしたが、それは言ってみれば「自分になる」ということなのかもしれません。

生きられる臨床

東畑：でも、臨床理論は、わかるだけでは十分ではなくて、体験として生きられるものである必要があるでしょう？ ユングを勉強してわかるというのは、ユング的な生き方を体感することでもあります。知的に理解するだけでは十分ではない。垂直方向のラカンと水平方向のラカンを体感するところがあったのかなと思うのですが。

松本：ラカンやハイデガーはある種の極端主義で、友達づきあいなんていうのは、ぜんぶダス・マンにされてしまいかねません。けれども、晩年のラカンになるとちょっとニュアンスが変わってくるところがあるんです。

ひとつ極端な例をあげると、ラカンは「欲望にかんして譲歩してはいけない」と言っています。ここでいう欲望が何かというと、子どものころ求めていたもの、つまり言語化される前のものなんです。赤ん坊が泣いていて、親が「オムツ濡れてたんだね」「おなかすいてたんだね」とか言うわけです。それでちょっとは満足するけど、それじゃないとも思う。その、「それじゃなさ」が欲望を駆動するんですよね。

だから、欲望は現実世界で手に入らない。しかし、それを求める。それを求めることに譲歩してはいけないと言うわけです。すごく極端な考えです。

そんなことを言ってたラカンが、1975年、アメリカ講演旅行に出ます。そのときの講演で、「分析は、あまり遠くまで推し進められるべきではない。患者が幸せに生きられると思えれば、それで十分だ」なんて言うんですよ。

東畑：おお、いいですね。プラグマティズム。

松本：まあ、ちょっとボケたのかもしれないけど（笑）。

東畑：体調悪くなると、そういうこと言うかもしれない（笑）。

松本：非日常性を徹底的に目指すラカンから、症状をもちながらも「幸せに生きる」という、ある種の日常性のなかでの満足へと落ち着くラカンへ。そういう転回があるんです。

ラカン派の考えでは、症状には根っこがあって、それはどうしてもなくすことができない。ゆえに、常に症状は回帰しつづける。症状をなくすことはできないけど、その症状を自分が生きられるようになる。それが最終的な精神分析の終わりになるというわけです。

言い換えると、「患者が幸福だと思えたら、それで終わりでいいんだ」という、ある種の達観でもあります。突き詰めたがゆえの達観みたいな境地。ある種の非日常性の徹底から、日常性へとターンするんですね。

こんなモチーフを起点にして、『斜め論』でいう水平性＝日常性と垂直性＝非日常性を考えています。

臨床と政治

東畑：『斜め論』がおもしろかったのは、ずっと政治の話をしてるんですよね。

松本：この本では、1968年を政治的に大事な問題として取り上げています。重要なことは、運動の主体になったのが、ノンセクトと呼ばれる、中央集権的な「党」によって組織されてない有象無象だったことです。党の指導を受けていないひとたちがバーっと集まって、「革命」という極限的な垂直性のなかに、水平性なものの可能性が突如としてあらわれる。

革命には負けたけど、その後、その運動のなかにいた人たちがマイノリティ運動を担っていくようになります。ウーマンリブや障害者運動、エコロジー運動なんかもそこから出てきます。６０年代末からの精神医療批判や臨床心理学批判もそのリストにいれてもいいかもしれません。

東畑：メンタルヘルスケアのこの30年を考えたときに、いちばん大きい変動はグループの力の評価であったように思います。自助グループがそうですし、オープンダイアローグやデイケアもそうですね。それらは水平の力です。これに対して、垂直の力が働くときの主役は個人です。精神分析が典型ですね。

個人から集団へ。そういう意味で、僕の水平の理解は集団性と密接に結びついていて、垂直線は個人性と結びついている。

カウンセリングの仕事は、ときどき批判されるんです。最終的に、個人に問題を閉じ込めていく治療文化であると。やっぱり社会が変わるべきであり、個人の問題にするのはどうかと思う、ということですね。

僕は、一理あると思う。というか、半分ぐらい正しいとは思う。だけど、半分くらい正しくないと思う。

どういうことかというと、社会を変えることが政治であるという考えはその通りなんだけど、個人のほうに向かうことの政治性を見過ごしてるんじゃないか。最終的にはもちろん集団でやることなんだけど、エートスとして、個人であるということがある。「自分になる」ことの政治性ですね。

たとえば信田さよ子さんのグループ・カウンセリングであれば、グループの言葉をインストールすることによって、自分を語れるようになるステップがある。でもその先に、言葉でも語りきれない自分が残るという問題が現れてくると思う。集団性を自分にインストールしたあとに、それでも語り切れない私が出てくる。

『カウンセリングとは何か』では、僕はそれを「実存」と書いたりしてるけど、そういうところに個人が現れてくる。そういうものを単位とする「政治性」があると思うんです。

松本：それを、なぜ政治性と言うんですか？

東畑：個人主義をもはや政治と言わなきゃいけないぐらいに、個人というものが弱くなっていると感じているからですね。心理療法家としてはどうしてもそう感じてしまう。

ケア論壇について

松本：この本の告知が出たときに、SNSの反応で、「松本卓也もついにケアをひらきだした」と書かれているのを見たんです。そう見えるのか、と思いました。まあ、帯にも「ケアは、どうひらかれたのか？」とあるんですが、自分としてはいわゆるケア論とはちょっと違うことをやっているつもりなんです。僕は、最終的には個人のことが、つまり垂直的なものが問題になると思っているし、それを政治性と言うかはともかく、そこは東畑さんとも重なるところだと思います。

ケア論が流行していますね。いわゆる「ケア論壇」のそれぞれの個別の本は、それぞれにおもしろいことを書いています。でも、シーン全体でどういう議論にまとまってくるかというと、現代はケア不足だから、ケアを増やして社会の原理にできるようにしようということになる。

だけど、ケアは、いいことばかりじゃない。むしろ、ケアのなかでしか傷つきは起こらないと言ってもいい。

上野千鶴子さんの『ケアの社会学』という本があります。そのなかに、「ケアの人権モデル」という考えが提示されています。「ケアする権利」「ケアされる権利」にくわえて、「ケアすることを強制されない権利」「ケアされることを強制されない権利」という４つの権利があるというんですね。

だけど、いまのケア論壇では、後者ふたつのようなケアの負の側面があまり言及されないことが多いですね。そこは、若干気になっています。

僕のこの本はそういう状況への批判でもあります。水平的なケアの力が逆に、同調圧力みたいになったり、ケアを強制するということにもなってしまう。そういう難しさがあるときに、ケアという言葉だけでは足りないのだろうと思うんです。そこで、水平性を確保したうえで、垂直性をもう一回考え直さないといけない。そういう本なんですね。

東畑：松本さんの本も、ケアをひらいていると思うよ（笑）。

松本：僕は、乗っかりつつ抵抗してるつもりです。

東畑：僕自身も「ケア論壇」の内部でいろいろ考えたんだけど、「ケアをひらく」が画期的だったのは、臨床文化だけでなく社会文化全体に遡及して、かつ、それが非常に政治的だったというところだったと思う。

松本さんは、『斜め論』である種それを振り返ったわけです。そういう意味で、ケアをひらいてもいる。

さきほど「抵抗してる」とおっしゃったのはその次の段階で、それが斜めだと言っている。それはある種の折衷主義ですよね。

だけど、僕はそうじゃないと思う。なんでかというと、僕らが患者に働きかけるとき、このときには水平が必要、このときには垂直が必要という形で、分ける必要があるから。

松本：『カウンセリングとは何か』のなかでは、現実を動かす「作戦会議としてのカウンセリング」と心を揺らす「冒険としてのカウンセリング」のふたつに分けていましたね。前者を水平的、後者を垂直的ということもできるでしょうし、カウンセリングがやっていることの方向づけとしてわかりやすい図式だと思いました。

東畑：そうそう。生き延びるための心理支援と、自己探究や本来性のほうに向かう心理支援。折衷ではなく、多元主義なんですね。この人には今水平が必要だ、この人には垂直が必要だと。そうアセスメントをして、いずれかを処方する。僕は診断とかアセスメントが専門性の根源だと思っているので。ここが、僕と松本さんの大きなちがいだと思うんですけど、どうですか？

言葉を復元する

松本：僕の場合は、『斜め論』なんて本を書いておいてなんですが、臨床の現場に水平や垂直の考えを応用する、というふうには、あんまり考えてないんです。

僕が何を考えてるかというと、「世に棲む患者」とか「生き延び」とか「当事者研究」とか、そういう概念がありますが、それらは、もともと出てきたときは、私たちの視界を開いてくれる言葉だったということです。これまで見えていなかったものが、突如として見えるようになる強力な言葉だったわけです。けれども、いまそういった言葉が、日常的に使える言葉になっている。誰もが気軽に使うようになっている。

言葉は流行りますね。いまふうに言うと、バズる。誰もがどんどんその言葉を使うようになる。けれども、使っていくにつれて、言葉の力はどんどん摩耗していく。摩耗して、もともとの言葉が持ってた力を失う。そういうことがよくあると思うんです。

たとえば、「アスペルガー症候群」。これは、再発見された言葉です。小学生ぐらいの子どもに指摘されていた特徴が、成人後の人にも見られることがあるんだと。職場などでなんとなく周囲とうまくいかないその人たちの苦労をどう位置づけたらいいのかわからなかったときに、「成人のアスペルガー症候群」という言葉が導入されることで、パッと視界が開けたわけです。

概念が与えられることで、当事者のこれまでの断片的な苦しみがつながっていく。そのことの強力さは、綾屋紗月さんが『発達障害当事者研究』のなかで書いています。でも、そういう言葉は長く続かない。いま「アスペルガー症候群」、転じて「アスペ」は、世の中では揶揄や排除のための言葉になっていますね。

言葉が何かを発見させてくれる瞬間は、すごく短い。バズったときには、賞味期限が切れているわけです。

僕がこの本でやったことは、そもそもこの概念はどういう経緯でつくられたのかを考えることなんです。それを遡ることで、ようやくそれぞれの概念の鋭さが再発見されるわけです。

東畑：その起源のところに政治があったわけですね。

松本：そう。たとえば中井久夫は、いつの頃からか好々爺的なイメージで語られることが多くなりました。もちろん、そういう側面もあったと思いますが、中井久夫の原点は強烈な医局講座制批判です。垂直のシステムに、垂直の力で対立した。だから、闘ったひとなんです。活動家としての中井久夫がいる。それを無視することによって、優しい中井久夫像ができていく。

信田さんのアダルト・チルドレン概念は、いまは「毒親」になってしまったわけです。信田さんはそういう言葉は使いませんが。

東畑：信田さんは、言葉にすごくこだわるんですよ。言葉の鮮度を落とさない。会議とかで一緒になることがあるんですけど、うっかり言葉使うと、怒られるんです。

松本：言葉の政治をずっとやってる方だと思います。だから、つねに本を出しつづける。

言葉がだめになっていくのを避けるためには、語りつづけなければいけないんですね。僕の場合は、その言葉が最初にどうやってできたのか、たどりなおすことでそれをやろうとしています。そうすることで、言葉のいちばん切れ味のよかったときの姿をある程度復元できるわけです。

『斜め論』でその作業をやってみたら、それぞれに垂直的なものがあって、それに対するアンチテーゼとして水平化がなされ、けれども水平だけだとうまくいかないがゆえにそこに垂直性がちょっとだけ再導入される。つまり、結果的に斜めになっているわけです。そういう構造が、各章で扱うすべての論者に見てとれたという話をしています。

われわれが使っている概念は、だれかがつくった概念です。それは、その概念を提出したひとの個人史と切り離せない。精神分析だって、フロイトの個人史と切り離せない。

言葉の考古学というか、切れ味がよかったときの姿を復元しながら、使わないといけないんじゃないか。それが、実はいちばん言いたいことなんです。

河合隼雄的なもの

東畑：この本への推薦文で、「臨床と政治を語るうえで、これ以降、本書を外すことはできない」と書きました。いまあるものを考古学的に見たときに、ポリティクスが出てくる。政治的なものが臨床のリアリティをつくりだしている。そういうロジックが、ほんとうにおもしろかった。

そのとき、河合隼雄について考えざるを得ないんですね。彼は文化庁の長官までやったひとだから、体制側の人間なんです。そして、そのこととあくまで彼が個人を見ようとしていたこととが、実は深く関わっているのではないかと。

社会を変えるか、心を変えるかという問題が究極的にはそれです。個人を見るというのは、ある意味で社会改革との距離があるんですね。ですから、極右というのは、それはそれでケアの政治と接近するところがある。

そう思ったときに、現代思想と河合隼雄的な臨床文化がものすごく相性が悪いことを思います。それは彼の保守性ゆえなのかなと思っていたんですけど、もうちょっと考えると、僕の理解でいうと、河合隼雄はすごくイマジネール（想像的）なんです。これに対して、特に思想系の主流である批評空間的な考え方では、サンボリック（象徴的）とリアル（現実的）なもののあいだでものを考えるんですよね。イマジナールでものを考えることには、何かごまかしのようなものがあるというわけです。

でも僕は、やっぱりこう思う。物語というのはイマジネールなものであるとして、人間には物語があり、文学的に生きている側面があるんですね。そのことと政治との関係が非常に困難だし、脱価値化されやすいんだと思います。それが、河合隼雄的なものの評価しにくさなのかなと思ったんですけど。

松本：それは、まさにそのとおりだと思います。『批評空間』は、ある磁場を生み出しました。河合隼雄と村上春樹が敵だった。文学であれば中上健次が、臨床だったらラカン派がいい、そういう磁場を強烈につくった。

東畑さんが言うように、ラカンは、イマジネール（想像的）に対して、サンボリック（象徴的）なものを対置して、そこからリアル（現実的）なものを考えようとするんです。

そのことは、ユング派も使う「星座（コンステレーション）」という言葉の使い方に現れています。ユング派で星座というとき、そこに物語がある。

面白いことに、ラカンも「星座」という言葉を使っていたことがあるんです。彼は、人間の症状は星座のなかで決まると言っています。一見ユングと同じことを言ってるんだけど、重要なのは、「星座」の捉え方が両者で大きく異なるということです。

ユングにとって、星座というのはイマジネーション（想像）ですね。たとえば、空にある星の配置に動物が想像されて、物語が駆動される。それはラカンのいうイマジネールなものです。

対してラカンは、星座とは構造なんだと言います。星座というのは、構造の要素が形を変えず、何度も同じように回帰してくることがポイントなのであって、それが何かの動物の形に見えたり、そこにどんな物語があるかは一切重要ではないわけです。

「一切」というこの極端さがラカンらしいですね（笑）。けれども、「一切」重要ではない、と一回啖呵を切ってみることが大事なんです。物語やイマジネールなものをいったん傍に置くことによって、構造の骨格が見えてくる。

生まれたとき、あるいは生まれる前から反復しつづけているものが、人生の要所要所で出てくる。それを構造として突き詰めていくと、最もリアル（現実的）なもの――さっき言った絶対到達不可能な欲望へのある種の通路が開けてくる。

すごいハードで極端な見方です。だから、ラカン派からしたら、物語なんて軟弱だということになる（笑）。

物語をどう使うか

東畑：日々の臨床の実践を考えると、精神科医の保険診療と、心理療法家の週２回の長い面接とでは、出会う物語の強度が違うかもしれないと思うんですね。

松本：物語批判するときの、想定している物語が違うところはあると思います。月一回、週一回、週複数回、毎日分析、それぞれの臨床で立ち上がってくる物語というのは、短編なのか中編なのか大長編なのか、だいぶ違いますよね。

東畑：そうそう。『カウンセリングとは何か』では、心の文学的変化ということについて書いています。人が変化するというのは古い物語が終わり、新しい物語がはじまるということだと、臨床していると思うんですね。イマジネールな次元に人生はある。ただ、僕の場合、同じ人とずっと会って物語を聞いてるから、構造が見えにくくなるのはあるのかもしれない。

で。話を最初に戻すと、ハイデガーの本来性というのは、物語じゃないんですか？

松本：物語なんだけど、言ってみれば構造しかない。そして、そこがハイデガー批判の焦点のひとつになってます。

ハイデガーの本来性は謎めいていて、たとえば「民族（Volk）」という言葉を使って、「民族の命運に目覚める」みたいなことを書いていたりする。どの民族の、どういう命運なのかは書かれていないんですね。けれども、これは隠語的に書かれていて、骨格しか示してないんだけど、物語をある特定の方向に誘導するように働いたりするんです。ハイデガーのナチス関与もここからくるのではないか。これが、『本来性という隠語』というアドルノによるハイデガー批判でした。

質疑応答

という感じで、質問行きましょうか。

――お話ありがとうございました。私は垂直方向への憧れがある一方で、下町で、ダス・マンな友達とダス・マンなお店でごはんを食べて、カラオケ行って、ダス・マンな歌で盛り上がるんです。でも、それが私を生き延びさせているというか、ダス・マンの日常が私の支えになっています。でも、ハイデガーはそういうのを評価しない。そのあたりを、おふたりはどう思ってるのか、うかがいたいです。

東畑：それが、松本さんの本のテーマと言ってもいいと思います。

松本：ハイデガーは、横のつながりは、依存と支配になるからよくないと言うんですね。でも、依存と支配ってちがいますよね？ そういう話を第６章でしています。

支配はよくないけど、依存はそんなにわるくない側面があります。自分の経験を他者に預けることができるし、お友達とダス・マン的なハイボールを飲むのはいいことです。

東畑：ダス・マンがかっこよく聞こえてきた（笑）。ダス・マンな生き方。

松本：依存というものを、ちゃんと評価しなきゃいけない。

東畑：僕の本は、ダス・マン系なんです。『ふつうの相談』という本もあるし、ダス・マン的なイマジネーションでいろんなことを書いてます。

――オンラインからの質問です。垂直性（個性、自己実現）は商品化されダス・マン化する一方で、水平性（ケア）は同調圧力でダス・マン化する。その原因が市場原理主義の行き過ぎだとしたら、そこに斜めの視点を入れても変わらない気がしますが、いかがでしょうか？ 市場原理主義への精神病理学学的抵抗のヒントを教えてください。

東畑：僕は、現代社会で自己実現はバカにされすぎだと思ってますね。「自分になる」ということの価値が軽蔑されている。自分の物語を探すんじゃなくて、ちゃんと自分のバランスシートを見ろよ、という市場原理主義的なマッチョな思想のせいじゃないかなと思うんですけど。

「私が私らしく生きていく」っていう言葉に最初あったはずの、言葉の輝きが頽落してしまったと思うんですよね。（笑）をつけられて、揶揄されちゃってるけど、でも、自分らしく生きる、というのは人生の非常に重要なこととしてあると思う。

それこそ本来性です。それは簡単に商品化されないというか、商品化しているものは本来性じゃないわけです。交換可能性になっちゃってるから。

松本：「承認欲求」という言葉がありますね。たぶん、もう誰かが書いてると思うけど、そもそも間違っているのは、「承認」というのは、一度承認されたら終わりなんです。ヘーゲルの承認論を考えてみても、承認というのはうまくいかない状態が解決に向かうプロセスであって、一回承認されたら、そのプロセスは終わるんですよ。でも、現代の承認と言われているものは、「いいね」をつねにもらい続けることになっていて、終わらないプロセスになってしまっている。

東畑：「いいね」は承認じゃないですよ。

松本：終わらないものに承認という言葉を使うのがよくないですよね。

東畑：さびしいものなんですよ、自分らしく生きるというのは。ああいうふうに生きたかった、というある種の理想があって、そう生きられない自分がいるわけ。これを、「たしかにこういうふうに生きてきたしな」と思うさびしさ、かなしさとともに自分らしさはあって。あんまりテンションの高いものじゃないんです。

松本：その具体的な姿が、『カウンセリングとは何か』に書いてあります。カウンセリングが終わりに向かっていって、さみしくなる。 そのさみしさをさみしさとして感じられるのが承認であり、解決なんですね。

東畑：個人的に諦めていくことの健康性ってあると思うんですよね。世界を諦め、自分を諦める。それは悲しいことでもあるけど、ほっとすることもであるという。じっさいのケアもそうだと思います。ケアってキラキラしていない。基本的には汗や垢の匂いがすることで、テンションが高いものじゃないですよね。でも、ケアというものはやっぱりすごい意味があるわけですよ。

メンタルヘルス業界のまだ死んでない言葉というのは、こんなことで意味あるのかなと人々が思っていることに、実はそれにこそ意味があると思えるようになるものなんですよね。言葉をつくる意味は、それなんだろうと思います。

松本：東畑さんは、業界全体の底上げというのかな、自分たちがやっている臨床に、ちゃんと言葉を与えようとしていますよね。

東畑：鎌倉仏教的なんですよ。そのまえの平安仏教的臨床心理学は留学帰りの修行主義なんです。でも、僕は法然のように、日々の念仏が結構大事だよと書いているし、思っています。ダスマン的です。なので、これからも念仏三昧で、がんばっていきます（笑）。