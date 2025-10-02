義姉が「高市早苗支持」を表明で親族分裂か⋯!?小泉進次郎選対本部長になった加藤勝信氏の苦悩

義姉がフェイスブックで勝信氏に「宣戦布告」！

〈勝信さんが小泉（進次郎）陣営を応援すると聞いて、驚きました〉

加藤勝信財務相の義姉・加藤康子氏のフェイスブック（FB）の投稿が、波紋を呼んでいる。

勝信氏の小泉選対入りを疑問視し、〈日本には限りない可能性があり、その力を引き出し強靱な経済をつくってくれるのは高市（早苗）さんだと信じています〉と続け、「高市推し」を明言、勝信氏に宣戦布告したのだ。

康子氏は、中曽根内閣で農水相を務めた故・加藤六月氏の長女。勝信氏は康子氏の妹と結婚し加藤家に婿入りした。全国紙政治部記者が解説する。

「六月さんは生前、『安倍派四天王』と呼ばれ、安倍晋太郎さんと家族ぐるみの付き合いでした。安倍晋三さんと康子さんは幼少期からの仲で、康子さんは安倍政権下で内閣官房参与も務めた。康子さんはFBで〈安倍晋三先生に生前、『高市応援』を頼まれました〉と明かしており、義弟の『裏切り』にやるせない思いがあるのでしょう」

知られざる「加藤家」の逸話

加藤家をよく知る自民党関係者は、康子氏を「仕事ができて、気の強い女性」と評し、こんなエピソードを披露する。

「勝信さんは当初、康子さんとお見合いしたが、気が合わず妹と結婚することになった。

そんな勝信夫妻と康子さんは一時期、同居していたと聞く。康子さんは優柔不断な勝信さんを毎日怒鳴り散らしていたそうだ」

一方、勝信氏の「小泉推し」は仕方ないと語るのは小泉陣営番記者。

「勝信さんも総裁選に出たかったが、今回は推薦人も集められないことは明白でした。こうなったら、自分を高く売るしかない。財務相となった勝信さんとしては、減税を目論む高市さんを推すことは難しい。もう一人の最有力候補、小泉さんに乗るしかなかった。

小泉さんが勝利した暁には、加藤さんには幹事長ポストが待っているともっぱらの噂です。政治生命をかけた勝負ですから、義姉の声など気にしていられないでしょう」

「加藤家の乱」の決着やいかに。

【もっと読む】『「夫の介護は大丈夫？」「消費減税はどうなった？」高市早苗に本音を直撃！政治解説者・篠原文也が総裁選戦略をぜんぶ聞く』

「週刊現代」2025年10月13日号より

