「夫の介護は大丈夫？」「消費減税はどうなった？」高市早苗に本音を直撃！政治解説者・篠原文也が総裁選戦略をぜんぶ聞く

保守色を抑え、現実路線を演出したと言われる高市早苗氏の出馬会見。本心はいったいどこにあるのかー永田町の生き字引、政治解説者の篠原文也氏が迫る。

たかいち・さなえ／'61年、奈良県生まれ。テレビキャスターなどを経て、'93年の衆院選で奈良県全県区から初当選。自由党、自由改革連合、新進党を経て、'96年、自民党に入党。自民党政調会長、総務大臣、経済安全保障担当大臣などを歴任した

しのはら・ふみや／'47年、大分県生まれ。'71年、日本経済新聞社に入社。同社政治部次長、テレビ東京解説委員を経て、現在、政治解説者。「篠原文也の直撃！ニッポン塾」主宰（塾長）。著書に『日本の政治はこう変わる！』（PHP研究所）など

政治家になる前の高市氏との思い出

篠原：高市さんとは古くからのお付き合いですね。私は新聞社の政治部記者から始まり50年以上、永田町を見てきたわけですが、高市さんがこんな有力な政治家になるとは予想していなかった。今は不明を恥じているところです（笑）。

高市：いやいや、私も緩いタイプだったので……（笑）。

篠原：一番印象に残っているのは、私が松下政経塾の出前講座に伺ったとき、高市さんが塾生としていらした。中曽根政権のときで、高市さんに「中曽根康弘総理をどう見ていますか？」とお聞きしたら、「人間的には好きではありません。でもやっていることは間違いないと思います」と。

高市：私は時の内閣総理大臣にそんな失礼なことを……。

篠原：はっきり物を言う人だなと思った（笑）。

高市：がっくり。お会いしたこともないのに。テレビで見た印象で苦手だったのかな。

篠原：私がキャスターを務めた番組に出ていただいたこともありました。尊敬するリーダーをお聞きしたら、真っ先にイギリスの首相、マーガレット・サッチャーを挙げてらした。

高市：人からどう思われるかよりも、自分が何をしたいかを大切にする姿勢がすごいなと思ったんです。サッチャーさんも党内基盤は弱かった。

サッチャーさんは落選中に結婚されたんですよ。私もサッチャーさんに倣って、落選中にバタバタと結婚をしました（'04年に当時、衆院議員だった山本拓氏と結婚）。

旦那さんが脳梗塞で倒れたと聞いたけど大丈夫？

篠原：拓さんはどうですか？ 脳梗塞で倒れたと聞きました。

高市：最初は車椅子で帰ってきたのですが、お陰様で良くなってきて、今は手押し車で歩けるので、ゴミ出しをしてもらっています。

篠原：そこまで回復してくれれば、総裁選に全力投球できますね。そういえばあなたの出馬会見を見て、印象が変わったと思った。メイクもナチュラルな感じになって。

高市：あれは会見のときだけです。陣営の議員たちから化粧をけなされて、無理矢理メイクの人を送り込まれたんですよ（笑）。

篠原：ずいぶんソフトなイメージに見えましたよ。

高市：よかった！

篠原：今回で総裁選への出馬は3回目ということですが、挑戦に至る心構えは？

高市：出馬で一番迷ったのは去年の総裁選なんですね。岸田内閣では私も閣僚を務めていましたし、岸田（文雄）総理が再び立候補されるということであれば、自分は出るべきではないと思っていました。でも岸田先生が総裁選にお出にならないということで、急遽準備を始めたわけです。

今回も石破（茂）総理のご決断が急でしたので、心の準備もなかったんです。でも全国遊説していて、「自民党の政策には夢がない」とか、「政権公約を読む気にもなれない」とか、党員の方から厳しいお声がいっぱいあったんですよ。

私も公約と違うことは言えないし、公約もわりと上のほうの方たちだけでバタバタと決めちゃったので、その中で何を訴えたらいいのか、私にも分からなかったんです。

それで案の定、「今、国民が何に困っているのか分かってないんじゃないの」というお声をいただいたんですよ。これはいかんと思って、出馬に向け、心を定めたわけです。

篠原：国民の今の一番の関心は物価高対策ですよね。高市さんは「責任ある積極財政」を打ち出しています。

高市：「生活安全保障」を第一に掲げ、国民の皆様の声に確実に答えていくために、経済対策を「短期的にできるもの」と、「中期的にできるもの」で分けました。

すぐにできるのは「ガソリン税や軽油引取税の暫定税率廃止」と「自治体への重点支援交付金の拡大」。この2つは秋の臨時国会で実現可能です。

中期的にやれることは「給付付き税額控除」。制度設計やシステム改修などかなり急いでも、実現まで3年くらいかかると思いますので、時間をかけて取り組んでいきます。

「食料品の消費税ゼロ」はどうなったのか

篠原：「『年収の壁』の引き上げ」もありますよね。

高市：これもやりたかったことです。各政党と協議が整えばできますよね。

篠原：「首都機能のバックアップ体制の構築」も掲げています。これは私も関わっていたことがあって、「国会を那須に移転しよう」という運動の旗振り役をやりました。

高市：そうですよね。その節はお世話になりました。これについては私も政調会長だったときに社会機能を分散させようと、組織を設置して議論を進めていました。

篠原：「食料品の消費税をゼロにする」という主張は引っ込めてしまったんですか？

高市：完全に捨ててはないですよ。私は自民党の税制調査会で一生懸命訴えました。でもインナーと呼ばれる幹部の方々、今回総裁選に立候補した小林鷹之さんもインナーですが、誰一人、援護射撃がなく、撃沈したんです。党内で意見が割れていることを今持ち出しても、揉め事を起こすだけです。

篠原：でも、高市さんの打ち出している政策を見ると、政策のウィングを広げて、本来持っている保守色が少し薄まったような感じがする。

高市：全然薄まってないと思いますけど。だってこれらの政策は、4年前に出した私の本にすでに書いています。

篠原：給付付き税額控除は立憲民主党が主張している。

高市：私のほうが先でした。

篠原：では「立憲も」と言っておきましょう。年収の壁の引き上げは国民民主党が主張しているし、首都機能のバックアップは日本維新の会、ガソリンの暫定税率も野党が強く言っています。

今は自公による少数与党政権で、高市さんも連立政権の枠組み拡大が必要だとおっしゃっていますが、そのへんを意識して政策を打ち出しているんですか？

高市：やりたかったことを温めていたら、結局近くなってきたということなんですよね。

後編記事『高市早苗が鋭い質問についに胸中を吐露「靖国神社の件は前回怒られて⋯」「参政党はパワフル」政治解説者・篠原文也が迫る！』へ続く。

「週刊現代」2025年10月13日号より

