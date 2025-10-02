「褒めてもらえるかな？」小1が字をうまく書く努力→親も驚いた結果に4万いいね「小1？まじ？」【ママリ】

「字が上手になりたい」小1の努力に4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはヒナ@目指せ1年で－10kg！(@hinamama_cm)さんが投稿したある写真です。子どもが何かに対して熱意を持って取り組む様子は、親として応援したくなりますね。自発的に努力を続けることは、素晴らしいことです。





投稿者のヒナ@目指せ1年で－10kg！さん。わが子の「字をうまくなりたい」という思いを応援し続けました。すると字に変化が…。

©hinamama_cm

小1長男が「字を上手になりたいから練習する」と決めてがんばってるんだけど、我が子ながらすごい上達！



SNSにあげていい？って聞いたら「お母さんのお友達に褒めてもらえるかな…」ってワクワクしてる🤣



よかったら一言！かけてやってください！

上手に字が書けるようになりたい！と、自分で目標を持つことはとても素晴らしいですよね。大人でも、努力の途中で挫折してしまうことはよくあります。だけど、目標に向かって努力を続ける気持ちを、小学校一年生で持っているなんて、とても感心できることです。



この投稿に、「小1？まじ？」「お手本かと思いました」などのリプライが寄せられました。努力を続ける大切さを再確認できますよね。

「全パパへ」写真に関する妻の切実な思いに7.2万いいね

ご紹介するのは育児についてXで発信している、ピノ 2m(@pino_ESTJ)さんの投稿です。子育て中は子どもからなかなか目が離せず忙しくて大変ですよね。ふと育児が落ち着き振り返ってみると、自分と子どもの写真があまりなかった…という方もいるのではないでしょうか。



投稿者・ピノ 2mさんは夫が撮影した写真を投稿し、こういった写真が「バンバンほしい」と呼びかけます。「全パパへ」とお願いする写真とは？子育て中のパパママからの共感の声が集まりました。

©pino_ESTJ

©pino_ESTJ

全パパへ‼️‼️



こういう写真をたくさん撮るんだよ‼️‼️とりあえず連写‼️‼️君たちばかり自然な写真はずるいのよ‼️‼️すっぴんでも気にせずバンバン撮って全部送って‼️‼️あとはこっちで選りすぐるから‼️‼️頼む‼️‼️

ピノさんは全パパへに対し、妻がすっぴんでも気にせず母子の自然な写真を撮ってほしいと話します。とりあえずたくさん撮ってみれば、きれいに写ったものを選べますよね。



家族の集合写真は節目節目で撮る機会がありますが、自然な日常写真は、日々の幸せを思い出せる貴重なものです。ママが自分で撮れない写真だからこそ、そばにいるパパに撮ってほしいですよね。



この投稿には「明日からたくさん撮ろう」「『今シャッターチャンスだよ！』って言って撮ってもらうけど、コレジャナイ感出る😂」といった、特に自然な瞬間を撮ってほしいという声が寄せられていました。



誰かが撮ることでしか生み出せない「親子の自然な写真」。パパママお互いにたくさん撮りたいですね。家族の幸せな瞬間を残す方法について気づきがある、すてきな投稿でした。

「出かけるのが面倒な休日に」自宅に公園作った母に4,500いいね

ご紹介するのは、ここ☺︎🦈2023.5(@coco_matanithi)さんの投稿です。天気の良い日には子どもを公園に連れていきたいと思うものの、なかなか大変ですよね。近くに公園がなかったり、支度して荷物を運んだり…というのも腰が重いです。ここさんは「出かけるのが面倒な休日にはこれ」と、あることをひらめき…？

©coco_matanithi

©coco_matanithi

家のベランダ公園化計画、何が良いかってパジャマで遊ばせられるところ🤣

出かけるのがめんどい休日にはこれでいいのさ…

名付けて「家のベランダ公園化計画」。人口芝生と目隠し用の柵を取り付け、遊具を設置したここさんオリジナルの公園です。「パジャマで遊ばせられるところが良い」と語るここさん。外出用の服に着替えさせるひと手間がいらないのが、良いアイデアですね。



休日はゆっくりしたい、という日には家のベランダで遊ぶのもいいかも。子どもの成長に合わせて遊具などを変えられるのも、飽きずに楽しめてよさそうです。なお、家の敷地内とはいえお子さんの安全のためにも、目を離さないようにご注意くださいね。



この投稿には「遊びに行きたい」「真似したい☺️」といったコメントが寄せられ、屋外家具を設置して天体観測やブランチ、ミニ家庭菜園をしているという方もいました。家のベランダだからこそ、子どもの好みに合わせて遊具や装飾ができ、親にとっても楽しいですよね。家族専用の公園、ぜひ試してみてくださいね。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）