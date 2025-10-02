長野県塩尻市の自宅で2021年9月、妻を殺害したとして殺人罪に問われて、無罪を主張していた元県議会議員・丸山大輔被告（51）。東京高裁で控訴審判決が行われ、10月1日に"懲役19年"とする地裁での一審判決を支持して、被告側の控訴を棄却した。

【写真】〈殺人罪で“懲役19年”を支持〉白塗りで「笑亀マン」と扮していた容疑者、事件発生当時の容疑者自宅には黄色い規制線が張られる

事件発覚時、丸山被告はメディアを通じて、「真相を早く知りたい」などと訴えていただけに、翌2022年11月、彼自身が殺人容疑で逮捕されたニュースは世間に衝撃を与えた。全国紙の社会部記者が解説する。

「司法解剖の結果、妻の死因は窒息死と断定されました。当初は強盗の仕業とみられていましたが、手などで首を絞め続けた痕跡からは強い殺意がうかがわれ、謎の多い事件として報じられていました。

事件が起きた夜について、丸山被告は、『長野市の議員会館に宿泊していた』と説明していましたが、捜査の中で、彼の車が長野市と塩尻市の間を移動する様子を複数の防犯カメラが捉えていることが判明しました。

また、丸山被告に妻とは別に交際していた女性がいたことや、酒造会社の経営をめぐり、妻の親族から多額の資金援助を受けていたことも明らかになっています。」

丸山被告は、長野県塩尻市の老舗酒造「笑亀酒造」に生まれた。慶應義塾大学を卒業後、先代社長の急逝により2002年に社長に就任。2019年の選挙で自民党の公認を受けて当選し、当時は2期目だった。過去2回の選挙はどちらもトップ当選で、地元の支持は厚かった。

冗談好きで明るい人柄

酒造の社長として営業活動も兼ねて、あちこちの飲み会に顔を出していた。冗談好きで明るい人柄が慕われていたようだ。丸山被告を知る人物が語る。

「お酒好きでしたが、人に迷惑をかけるような飲み方はせず、みんなを楽しく盛り上げていましたよ。酒造の催し物では、自ら『笑亀マン』というキャラクターに扮して、参加者にお酒を勧めていました。

時には『塩尻市の名物として、"ヒップリン"なんてどうだろう』なんて言い出し、実際に試食会を開いたことも。県議会議員になってからはさすがに昔と同じようなノリで飲み会はできなくなりましたが、地元思いで明るくて、"笑亀マン"は人気者でした」

夫婦で酒造見学などの対応をすることもあったという。丸山被告の逮捕時、20年来の友人が、NEWSポストセブンの取材に答えた。

「奥さんも地元出身の気さくな方。選挙期間中は『主人をよろしくお願いします』と頭を下げて回り、夫を支えていました。すごく仲の良い夫婦に見えました。

事件後、丸山さんが奥さんや事件について話すことはありませんでしたが、一時期やつれていました。丸山さんはカッとなるような性格でもなく、良い人です。逮捕は何かの間違いではないかと思っています」

遺体が発見された自宅は、酒造の事務所も兼ねていた。丸山被告が経営に心血を注いでいた老舗酒造は、今どうなっているのか。前出の社会部記者が語る。

「事件後、笑亀酒造株式会社は別の会社が運営する形で継続しています。商号を変更して、社長も変わっており、商品含めて大幅にリニューアルされています。

国登録有形文化財にもなっている趣のある古い建物で、穀蔵と造蔵も備えているため、本店の住所まで変更することは難しかったのかもしれませんが、心ある経営者が歴史を引き継ごうと奮闘しているそうです」

明治創業の老舗酒造の歴史は、形を変えて続いていく。