トリンプから秋冬新作♡「秘めわざ」で360度美ボディライン実現

トリンプ秋冬新作「秘めわざ」が10月1日（水）より全国発売♡ コンフォートワイヤー採用でノンワイヤーのような快適さと、肌に溶け込むなめらかな着けごこちを実現。360度どこから見ても美しいボディラインを叶える「すっきりパワーゾーン」搭載で、バストだけでなく脇や背中までトータルサポート。さらに、ガードルも新登場でまるではいていないような心地よさを体感できます♪

コンフォートワイヤーで快適＆美ライン



秘めわざ

「秘めわざ」ブラは10月1日発売で、縫い目やボーン、上下テープをなくしたソフト素材で、肌に溶け込む着けごこち♡

華やかなレースタイプとアウターにひびきにくいスムースタイプの2種類が揃い、360度どこから見ても美しいボディラインを作ります。

新感覚ガードルでまるで着けていない快適さ



新作ガードルはソフトでなめらかな身生地に、特殊加工の「すっきりパワーゾーン」を搭載。ヒップアップとおなかのなめらかなサポートを両立し、縫い目の少ないフラット仕上げで段差になりにくい仕様♡

窮屈感が少なく、1日中快適なはきごこちを楽しめます。

試着体験で実感♡自分らしいボディライン



「#トリンプで試着したら人生変わったわ」キャンペーンでは、著名人5名がフィッティング体験とエッセイを発信。

試着するだけで自分のボディラインの変化や着け心地の違いを実感でき、特設サイトではナレーション付きで体験談も楽しめます♪

トリンプ秋冬新作で自分らしく美ボディ♡



トリンプ秋冬の新作「秘めわざ」は、ブラとガードルで360度美しいボディラインをサポート♡

コンフォートワイヤーと特殊加工のすっきりパワーゾーンで、まるで着けていないような快適さを実感できます。全国のトリンプ店舗・公式オンラインで10月1日（水）発売。

試着体験キャンペーンも実施中で、心地よく自分らしいラインを楽しめます♪