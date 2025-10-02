岡部たかし、“娘”と2ショット「素敵な親子」「楽しそうですね」
俳優の岡部たかしが、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“娘”と2ショットが公開された岡部たかし
公式SNSは「縁日を楽しむ親子です ドラマ本編ではちょっと出かけたきり、帰ってこない司之介さん。一体何があったのか、どこにいるのか、心配です…」と紹介。劇中で親子を演じる岡部たかし、福地美晴の仲睦まじい2ショットを添えた。
ファンからは「トキちゃん、お面持って笑顔 楽しそうですね」「トキちゃん、本当に可愛い！惹き込まれます！父上ー！！！」「楽しそうな現場ですね」「二人ともオチャメだな」「素敵な親子ですね」などの声が寄せられている。
