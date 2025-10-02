岡部たかし（C）ORICON NewS inc.

　俳優の岡部たかしが、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

　公式SNSは「縁日を楽しむ親子です　ドラマ本編ではちょっと出かけたきり、帰ってこない司之介さん。一体何があったのか、どこにいるのか、心配です…」と紹介。劇中で親子を演じる岡部たかし、福地美晴の仲睦まじい2ショットを添えた。

　ファンからは「トキちゃん、お面持って笑顔　楽しそうですね」「トキちゃん、本当に可愛い！惹き込まれます！父上ー！！！」「楽しそうな現場ですね」「二人ともオチャメだな」「素敵な親子ですね」などの声が寄せられている。