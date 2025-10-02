共働きが一般化する中、結婚や育児は女性看護師にどのような影響を与えているのでしょうか。結婚相手紹介サービスを提供する株式会社オーネット（東京都中央区）が実施した「女性看護師の結婚と仕事」に関する調査によると、半数近くの人が「結婚は仕事に良い影響を与えている」と回答したことがわかりました。



調査は、関東近郊に居住する20〜60代の既婚女性看護師374人を対象として、2025年5月にインターネットで実施されました。



その結果、「結婚が仕事へのモチベーションに影響を与えたと思う」と答えた人は36.9%、 「影響はない」と答えた人は19.8%、「どちらでもない」は32.4%という回答結果となりました。



また、「結婚により仕事に集中ができるようになったと思う」と答えた人は31.0％、「思わない」は19.8%、「どちらでもない」は38.2%となり、結婚と仕事を結び付けて考える人と結びつけない人それぞれが一定数いることがうかがえます。



さらに、「結婚により気分を切り替えてリフレッシュができると思う」と答えた人は43.0%、「思わない」は18.2%、「どちらでもない」は27.8%という回答結果となりました。



次に、「結婚による家事や育児の負担が仕事に影響していると思いますか」と聞いたところ、「思う」と回答した割合は37.5%と4割近くを占めた一方で、「思わない」は23.2%となりました。



これまでの調査結果を踏まえたうえで、「結婚は仕事に良い影響がありますか」と聞いたところ、「良い影響があると思う」は45.5%と半数近くを占め、「思わない」と答えた割合は13.4%と約1割にとどまる結果となりました。



