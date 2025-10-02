◆米大リーグ ワイルドカードシリーズ第２戦 ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＢ・ロートベット捕手（２８）が１日（日本時間２日）、ワイルドカードシリーズ第２戦となる本拠地・レッズ戦の試合前会見に出席し、この日バッテリーを組む山本由伸投手（２７）に絶大な信頼感を口にした。

レイズからトレード期限直前の７月末に加入したロートベットだが、ドジャースで出場機会を得たのはスミス、ラッシングと相次ぐ捕手の負傷があった９月から。それでも、９月６日（同７日）の敵地・オリオールズ戦では山本と初バッテリーを組み、９回２死までノーヒットノーランの快投を引き出すなど抜群の存在感を示してきた。「この１か月、ヨシ（由伸）のボールを捕るのは本当に楽しいよ。重要なのはゲームプランをしっかり固めて、攻撃的な姿勢を貫くことだと思う。彼はストライクゾーンに正確に投げ込み、自分優位で進めることができる。それが実現できれば、私たちは試合を有利に運べるはずだ」と自信を浮かべた。

レッズ先発のリテルはレイズ時代の同僚だ。「私の知っている限りでは、ザック（リテル）は自分の強みを生かした投球をすると思う。弱い打球を打たせたり、追い込んだ時には空振りを取ったり。私たちは自分のスタイルを崩さずにいかないといけない。ストライクゾーンの外のボールを追いかけてはいけない。彼は３種類の速球を持っている。今夜はいい対戦になるだろう」と攻略に一役買うつもりだ。